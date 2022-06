Bonus Pc 2022 in partenza. La misura tanto attesa finalmente diventa richiedibile dagli italiani che potranno beneficiare di 300 euro per l’attivazione di una connessione internet veloce, solo nel rispetto di specifici requisiti. Ecco quali sono e come funziona il contributo.

Bonus Pc 2022 in partenza. La misura tanto attesa finalmente diventa richiedibile dagli italiani che potranno beneficiare di 300 euro per l’attivazione di una connessione internet veloce, solo nel rispetto di specifici requisiti. Scopriamo insieme quali sono e come funziona il contributo.

Una buona notizia arriva per chi attendeva da tempo l’attivazione del Bonus Pc 2022. Nonostante la menzione nella Legge di Bilancio, la misura è rimasta in stand-by per molti mesi in attesa di un ok ufficiale alla sua entrata in scena arrivata qualche settimana fa.

Il via libera alla seconda Fase del programma di digitalizzazione avviato sul territorio dello Stato è notizia ormai vecchia. Le imprese sono state in qualche modo accontentate grazie al Bonus Pc di 2.500 euro interamente dedicato ai lavoratori autonomi titolari di Partita IVA.

Mentre i cittadini privati hanno potuto fare affidamento sul Bonus PC da 500 euro (non più richiedibile) destinato esclusivamente ai nuclei familiari a basso ISEE.

Nel 2022 tocca invece a chi è stato lasciato fuori dai precedenti contributi.

Vediamo, quindi, a chi spetta il nuovo Bonus PC da 300 euro, come funziona, quali spese copre e i requisiti da possedere per accedere all’agevolazione.

Ecco i fortunati che potranno richiedere un nuovo Bonus PC da 300 euro

Come avuto modo di anticipare in apertura di articolo, il nuovo Bonus PC da 300 euro fa parte di un ampio progetto di digitalizzazione già avviato sul territorio dello Stato nel 2020.

Stiamo parlando di un piano articolato in due distinte fasi.

La prima si è chiusa con la distribuzione e l’erogazione del Bonus PC rivolto ai nuclei familiari con reddito basso, la seconda, in piena attuazione, riguarda invece tutti i cittadini tagliati fuori dalla precedente agevolazione.

Per meglio intenderci, il nuovo Bonus PC spetta tanto ai privati, quanto alle famiglie e assumerà una configurazione completamente differente rispetto a quella avuta nel 2020.

Quest’ultima prevedeva l’erogazione di un voucher di spesa del valore di 500 euro ai beneficiari con ISEE basso, spendibile nell’acquisto di PC, portatili e tablet. Il nuovo Bonus PC da 300 euro coprirà, invece, altri tipi di spesa. Quali?

La nuova agevolazione permetterà l’acquisto di una connessione internet veloce. Non, quindi, uno sconto sul prezzo di acquisto di specifici prodotti informatici (pc, stampanti, notebook e via dicendo).

Naturalmente, non per tutte le connessioni si potrà utilizzare il voucher: solo quelle con velocità di almeno 30 Mbps in download danno infatti diritto al Bonus PC da 300 euro.

Ecco i fortunati che potranno richiedere un nuovo Bonus PC da 300 euro

Passiamo subito ad analizzare quali sono i fortunati che potranno beneficiare del Bonus PC da 300 euro. Fortunatamente, la platea è assai ampia: la misura spetta a tutti i cittadini intenzionati a stipulare un contratto per una nuova connessione internet o desiderosi di potenziare la velocità di quella già posseduta.

In entrambi i casi, occorre sempre rispettare il requisito poco fa indicato sulla velocità di connessione, almeno di 30 Mbps in download.

Per il resto non si ravvisano altri vincoli o requisiti. Tutte le famiglie interessate all’attivazione di una connessione internet veloce potranno sfruttare il Bonus PC da 300 euro.

Attenzione va fatta solo alla durata del contratto da stipulare, almeno di 24 mesi. Tutte le altre connessioni con velocità inferiore a 30 Mbps al secondo non danno diritto al contributo.

Quali sono gli importi

Seppur non ci siano limiti d’accesso alla misura e la stessa non è vincolata al rispetto di una determinata soglia reddituale della famiglia richiedente, va fatta una premessa. L’importo del Bonus PC non è lo stesso per tutti.

Per meglio intenderci, lo “sconto” massimo ottenibile sull’attivazione di una nuova connessione internet veloce è di 300 euro, ma i beneficiari potrebbero ricevere anche meno di questo importo.

Stando alle ultime notizie, le spese sostenute per il nuovo contratto potrebbero essere scontate per la metà. La società Infratel, infatti, ha dichiarato che l’agevolazione in questione potrà coprire il 50% delle spese legate alla connessione internet.

Naturalmente, tenendo in considerazione la decisione dell’UE. Solo dopo il via libera dell’Unione Europea arriverà il decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come e quando richiedere il Bonus Pc da 300 euro

Su come e quando richiedere il Bonus PC da 300 euro ancora non si hanno notizie ufficiali perché, come anticipato nel precedente paragrafo, manca un decreto attuativo che ne fissi modalità di funzionamento e di presentazione delle domande.

Il 31 maggio scorso si sono concluse le consultazioni pubbliche rivolte ai cittadini interessati ad esprimere un’opinione sulla misura. Per il momento, c’è solo da attendere i risultati e le risposte del Ministro dell’Economia e delle Finanze in merito all’entrata in vigore.

L’ipotesi più accreditata è di concedere lo “sconto” implicito nel Bonus PC 2022 direttamente al momento della stipulazione del contratto. Non servirà, quindi, presentare alcuna domanda.