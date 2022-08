L’INPS paga un assegno di 272,72€ al mese a queste donne: domande al via, scade fine 2022

INPS vicina alle famiglie italiane. Spunta un nuovo assegno di 272,72 euro al mese riservato alle donne con figli a carico. Bastano pochi requisiti per poter presentare domanda da subito, senza oltrepassare la scadenza fissata a fine 2022. Ecco chi sono queste beneficiare e come richiederlo all’INPS.

Buone notizie arrivano dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Dal 1° agosto 2022, fino al 31 dicembre dello stesso anno, è possibile inoltrare la domanda per ottenere il riconoscimento di un assegno di 272,72 euro, per complessivi 3.000 euro l’anno.

Dirette beneficiarie dal contributo saranno alcune donne, in possesso di un ISEE alto o senza, con figli a carico di età non superiore ad una specifica soglia indicata dall’Ente stesso.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito chi ha diritto a richiede l’assegno INPS del valore di 272,72 euro al mese, quali requisiti ne autorizzano l’erogazione e come presentare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro la fine del 2022.

Assegno INPS 272,72 euro al mese: in cosa consiste il Bonus asilo nido. Ecco tutti gli importi

Prima di entrare nel merito delle donne beneficiarie dall’Assegno INPS mensile di 272,72 euro al mese occorre, capire in cosa consiste il contributo.

La misura, conosciuta con il nome di Bonus asilo nido, si concretizza nel rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione di uno o più figli agli asili nido pubblici o privati. Il tutto rispettando specifici requisiti di cui occuperemo più avanti.

Per il momento, partiamo dagli importi. Come anticipato in apertura di articolo, il nuovo Assegno INPS di 272,72 euro al mese potrà essere richiesto con o senza presentazione della certificazione ISEE da parte delle donne interessate al contributo.

Proprio l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è determinante nell’individuazione dell’importo dell’Assegno INPS da erogare ai richiedenti.

L’importo massimo dell’Assegno pari a 272,72 euro al mese (3.000 euro l’anno) spetta solo alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Superata sale soglia, ma non quella di 40.000 euro, l’importo cala a 227,27 euro (2.500 euro l’anno).

Oltrepassata la soglia di 40.000 euro spetta un rimborso delle rette di asilo nido fino di 1.500 euro l’anno, per un Assegno INPS mensile di 136,37 euro.

Le donne con figli a carico iscritti al nido, ma senza ISEE, non hanno motivo di preoccuparsi. L’Assegno INPS erogato a titolo di Bonus asilo nido spetta anche senza la necessità di allegare alla domanda la certificazione ISEE.

In questo caso, però, l’INPS provvederà al pagamento di Assegno molto basso, pari a quello previsto per chi ha un ISEE superiore a 40.000 euro, di 136,37 euro per intenderci.

L’INPS paga un assegno di 272,72€ al mese a queste donne: domande al via, scade fine 2022

Visti gli importi passiamo ai beneficiari del contributo. Arrivati a questo punto bisogna dare una risposta alla seguente domanda: chi sono queste donne a cui l’INPS paga un Assegno fino a 272,72 euro al mese presentando domanda entro la fine del 2022?

La risposta non è affatto scontata: tutte le donne con figli al di sotto dei 3 anni di età compiuti tra gennaio e agosto 2022, iscritti all’asilo nido (pubblico o privato non fa alcuna differenza), avranno diritto a ricevere l’Assegno INPS di 272,72 euro al mese.

Il Bonus asilo nido spetta, quindi, a tutti i genitori in possesso della cittadinanza italiana o europea. In tutti gli altri casi è richiesto il permesso di soggiorno.

Per essere più precisi, l’Assegno INPS fino a 272,72 euro spetta al papà o alla mamma, nel caso di genitori separati, a seconda di chi si fa carico del pagamento della retta mensile. In caso di alternanza, invece, le domande all’INPS possono essere presentate da entrambi.

L’accesso all’Assegno è riservato anche alle donne e agli uomini, mamme e papà di figli portatori di handicap come rimborso per le spese sostenute per fruire di specifici servizi di assistenza domiciliare.

Quando fare domanda per l’assegno INPS da 272,72 euro

Già da inizio mese l’INPS ha dato via libera alla presentazione delle domande per richiedere l’Assegno INPS da 272,72 euro. Tuttavia, le donne con figli a carico nel rispetto dei requisiti sopra visti hanno ancora tempo per richiedere il contributo in questione.

La finestra temporale deputata all’accoglimento delle domande chiuderà i battenti a fine 2022. Superata la data del 31 dicembre non si potrà più richiedere il Bonus asilo nido.

Come per quota parte dei Bonus attualmente attivi e richiedibili, l’Assegno INPS di 272,72 euro al mese si potrà richiedere presentando domanda dal sito internet ufficiale dell’Ente accessibile tramite SPID o CIE.

Basta soltanto avere a portata di mano le ricevute attestanti il pagamento delle rette d’asilo nido mensili e la certificazione ISEE.

Per i figli con disabilità è indispensabile fornire la certificazione medica utile ad avallare la richiesta di assistenza domiciliare a casa propria.

