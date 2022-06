Nuovo Bonus 600€ in partenza. Tutti i cittadini, anche quelli titolari di un ISEE alto, potranno richiedere una nuova agevolazione 2022. A dare il via al nuovo contributo è il decreto attuativo finalmente arrivato dopo mesi di attesa. Il Bonus si appresta quindi alla partenza. Vediamo come funziona, a chi spetta e come avere i 600 euro messi a disposizione. Ecco tutte le ultime notizie.

Il dado è ormai tratto. E’ passato molto tempo da quando il decreto numero 15 dello scorso 25 febbraio ha dato l’ok al Bonus in questione. Il decreto disciplinante la misura, però, è arrivato solo di recente.

Risale a pochi giorni fa la firma del documento da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che rende finalmente operativo il Bonus da 600 euro destinato anche ai titolari di ISEE alto.

Stando alle ultime notizie, insomma, il contributo potrà essere richiesto a breve. A questo punto, viene spontaneo chiedersi chi potrà presentare domanda per beneficiare dei contributi, qual è la soglia ISEE da rispettare e quando la piattaforma per la presentazione delle istanze sarà attiva.

Diciamo fin da subito che tutti potranno richiedere il nuovo Bonus da 600 euro, o meglio la misura è stata voluta per venire incontro ai soggetti titolari di un reddito basso ma anche ad ISEE alto. Caratteristica che rende il nuovo contributo particolarmente allettante.

Nuovo Bonus anche ad ISEE alto, 600 euro per tutti? In cosa consiste

Iniziamo la nostra disamina sul nuovo bonus da 600 euro cercando di dare una definizione del contributo. Come prima cosa, tutti i potenziali beneficiari del sussidio, anche quelli a ISEE alto, riceveranno un voucher spendibile nel pagamento di particolari servizi.

Per meglio intenderci, nessuna somma di denaro verrà elargita ai richiedenti per essere impiegata nel pagamento di qualsiasi spesa, ma il “buono” potrà essere speso solo per saldare particolari spese, quelle necessarie per intraprendere un percorso di recupero presso uno psicoterapeuta.

La misura, conosciuta anche con il nome di “Bonus psicologo da 600 euro”, coprirà il costo delle sedute presso un professionista regolarmente iscritto all’albo degli Psicologi.

In verità, c’è una ragione precisa che ha portato il Governo all’introduzione del Bonus 600 euro. Tutto è legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I continui lockdown, le disposizioni limitative agli spostamenti e tutte le restrizioni applicate in quest’ultimo biennio hanno contribuito a far aumentare i casi di stress e l’ansia.

Di qui la necessità di preservare il benessere mentale dei cittadini introducendo un nuovo Bonus capace di fornire un sostegno economico a quanti necessitano di un aiuto professionale in questo senso.

Anche il fatto di aver stabilito un limite ISEE alto d’accesso al beneficio è la prova di come il Governo voglia estendere la misura ad un’ampia platea di beneficiari. Lo stanziamento economico riservato dallo stesso esecutivo al Bonus 600 euro è di complessivi 20 milioni di euro, non tutti riservati al voucher.

La metà di questo importo (10 milioni di euro) servirà a finanziare il Bonus, la parte rimanente per rafforzare i servizi riguardanti la salute mentale presenti sul territorio italiano.

Nuovo Bonus 600 euro, ISEE alto? Quali spese sono ammesse

A differenza di altri contributi attivi e richiedibili nel 2022, il Bonus da 600 euro non potrà essere utilizzato a copertura di qualsiasi spesa.

Quelle ammesse a beneficio riguardano infatti i costi delle sedute tenute presso un professionista regolarmente iscritto all’albo degli psicologi. Lo stesso dovrà svolgere l’attività privatamente, in un proprio ufficio.

Ci sono però altri requisiti da rispettare per poter beneficiare del Bonus 600 a ISEE anche alto. Il decreto ha chiuso il capito sull’importo e sul numero di sedute agevolabili.

Stando a quanto dettato dalla disciplina, il Bonus per tutti coloro che soffrono di disturbi mensali potrà essere utilizzato per saldare al massimo 12 sedute, di 50 euro ciascuna.

Nel caso in cui si avesse la necessità di ricorrere ad altri incontri presso lo psicologo prescelto, le spese sostenute in più sono totalmente a carico del paziente.

Nuovo Bonus 600 euro, non solo ISEE alto: quali altri requisiti

Veniamo ora agli altri requisiti da rispettare se si ha intenzione di richiedere il nuovo Bonus 600 euro, sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto attuativo.

Seppur il Bonus psicologo è aperto ai cittadini con ISEE alto, occorre capire quale soglia dell’Indicatore della Situazione economica Equivalente non va sorpassata.

Stando alle ultime notizie ufficializzate, il tetto ISEE da non superare è di 50.000 euro annui.

Insomma, un vero e proprio Bonus per tutti considerato il limite reddituale piuttosto elevato. In questo modo, il Bonus 600 euro potrà essere richiesto da una platea di beneficiari molto ampia, anche se la certificazione ISEE deve essere presentata obbligatoriamente.

Inoltre, non tutti i potenziali beneficiari otterranno l’importo “pieno” del Bonus.

I 600 euro spetteranno a chi rientra in specifici parametri dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in base al reddito dichiarato.

Il nuovo Bonus a ISEE alto è poi nominale, non potrà essere ceduto a terze parte né gratuitamente, né dietro il pagamento di una somma di denaro.

Per questo motivo, se più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare vorranno beneficiare del voucher dovranno presentare domanda singolarmente.

Nuovo Bonus 600 euro, ISEE alto o basso: ecco le ultime notizie sugli importi

Visti i requisiti da rispettare per accedere al nuovo Bonus 600 euro di prossima richiesta, vediamo le ultime notizie arrivate in tema importi.

Come anticipato, il Bonus psicologo 2022 è stato voluto dal Governo per agevolare i cittadini con maggiori difficoltà economiche, con un occhio di riguardo alle famiglie a reddito basso quasi impossibilitate a sostenere i costi per le sedute terapeutiche necessarie.

Allo scopo di dare priorità ai redditi bassi, gli importi del voucher da 600 euro verranno modulati in base alla certificazione ISEE presentata. Per questo motivo, non tutti i beneficiari del Bonus otterranno la stessa somma.

Il Bonus da 600 euro (cifra massima ottenibile) spetterà solo ai titolari di un ISEE sotto i 15.000 euro. Oltrepassata tale soglia, per valori ISEE da 15.000 a 30.000 euro spetterà un voucher di 400 euro.

I titolari di ISEE alto, nel caso in questione sopra i 30.000 euro, riceveranno invece 200 euro di contributo.

Considerato l’esiguo finanziamento disposto dal Governo Draghi a copertura dell’intera misura (10 milioni di euro nel 2022), si corre anche il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano. Cosa significa?

il voucher psicologo potrebbero non bastare per tutti. Ecco perché, appena sarà attiva la piattaforma per richiedere il Bonus 600 euro, occorre affrettarsi nell’inoltro delle domande.

Bonus da 600 euro, presto richiedibile: quando sarà attiva la piattaforma INPS?

Allo stato attuale, non è possibile richiedere il Bonus 600 euro fruibile anche dai titolari di ISEE alto. Si attende con ansia l’attivazione della piattaforma INPS deputata all’accoglimento delle domande per ottenere il riconoscimento del Bonus psicologo.

Come quota parte dei contributi gestiti ed erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, le domande per il Bonus 600 euro potranno essere inoltrate solo dalla piattaforma INPS, il cui accesso è vincolato al possesso delle credenziali SPID, CIE, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Ciascun richiedente dovrà allegare alla domanda la propria certificazione ISEE in corso di validità. Una volta inoltrata l’istanza, spetterà all’INPS effettuare tutti i controlli del caso e decidere se accoglierla o meno.

Il Bonus 600 euro ha una validità di 180 giorni.