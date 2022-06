In vista un nuovo bonus internet e PC del valore di 500 euro per le famiglie che va ad aggiungersi al bonus nazionale in arrivo nel 2022. Si tratta, infatti, di un’iniziativa della Regione Puglia e per la quale è previsto un tetto ISEE. Vediamo, allora, tutte le differenze tra le due misure.

Nuovo bonus internet e PC in vista. Il nuovo contributo si va ad aggiungere al bonus nazionale per l’attivazione di servizi di connessione veloce per quelle famiglie che non hanno una connessione a internet o non hanno una connessione veloce.

Si tratta, però, di un’agevolazione per pochi. È, infatti, la Regione Puglia a introdurre il nuovo bonus, il cui valore arriverà a 500 euro a famiglia, e che persegue l’obiettivo di superare il divario digitale, spesso frutto di condizioni che riguardano l’istruzione, il reddito o l’accesso ai dispositivi base, come il computer o altri dispositivi di questo tipo.

Per il momento, è stata approvata la delibera proposta dall’assessorato al Welfare per l’attuazione della legge regionale n.32 del 6 agosto 2021 che prevede, appunto, l’erogazione di sostegni economici per dotare i cittadini di dispositivi di primo accesso, sostenerli nell’attivazione e nel pagamento dell’abbonamento a internet, ma anche per favorire la formazione e l’acquisizione di competenze in ambito digitale.

Insomma, si tratta di un bonus internet diverso da quello di cui si sta parlando ormai da settimane e per il quale sono ancora in fase di realizzazione le ultime fasi per l’attivazione da parte del Mise.

Vediamo, allora, tutte le differenze tra i due bonus, e in particolare cosa prevede il bonus internet della Regione Puglia e quando partirà.

Bonus internet 2022: cosa prevede la misura nazionale da 300 euro per le famiglie

Il bonus internet non è una novità. Già nel periodo di pandemia, il governo aveva messo in campo una misura destinata alle famiglie che aveva l’obiettivo di offrire soluzioni, tramite contributo economico, per permettere alle famiglie di rimanere al passo coi tempi.

Smart working, DAD e qualsiasi altra attività che prevedesse l’utilizzo di internet e di dispositivi elettronici hanno fatto emergere ancor di più la necessità di contrastare il cosiddetto “digital divide”, cioè il divario digitale.

La seconda fase si è focalizzata, invece, sulle aziende. Le famiglie, dunque, non hanno potuto ottenere ulteriori agevolazioni né come sostegno per il pagamento dell’attivazione di internet, né per l’acquisto di dispositivi di connessione.

Nel 2022, però, questa opportunità è tornata. Il governo ha stanziato nuove risorse per l’erogazione di un bonus internet, del valore di 300 euro, per le famiglie che non hanno una connessione o che non hanno una connessione veloce.

Non solo, perché la nuova misura include anche la possibilità di ottenere gratis l’attivazione di SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o una casella e-mail di posta certificata (PEC).

Bonus internet 2022: anche le Regioni si muovono verso i contributi per Internet veloce e l’acquisto di PC

Il divario digitale è un argomento non da sottovalutare, ancor più se si pensa che, proprio a causa del periodo emergenziale e delle restrizioni anti Covid-19, è stato sempre più chiaro quanto la possibilità di tenerci connessi e di sfruttare la tecnologia fossero necessari per proseguire nelle nostre attività quotidiane.

Così come a livello nazionale è stata trovata una soluzione per rendere la connessione veloce accessibile a tutti (il bonus internet da 300 euro), anche le Regioni stanno muovendo passi in questa direzione.

È con un avviso del 7 giugno 2022 che la Regione Puglia informa di un nuovo bonus internet in arrivo per i residenti sul territorio. La delibera proposta dall’assessorato al Welfare per l’attuazione della legge regionale per la diffusione della cultura digitale e il superamento del digital divide ha ottenuto l’approvazione della Giunta Regionale.

In sostanza, la Regione Puglia si prepara a introdurre un nuovo bonus internet di 500 euro. Importo, questo, che dovrà essere utilizzato non solo per dotare i cittadini a basso reddito dei dispositivi fondamentali, ma anche per investire sulla loro formazione nell’ambito delle competenze in campo digitale.

Bonus internet della Regione Puglia: 500 euro per abbonamento, PC e formazione contro il digital divide

Gli obiettivi del nuovo bonus internet regionale da 500 euro puntano non solo a sostenere economicamente i cittadini, ma anche a rafforzare le loro competenze:

un contributo a sostegno dell’attivazione e del pagamento del canone di abbonamento per la rete internet; un contributo economico per l’acquisto di dispositivi di primo accesso (probabilmente PC o altri device); attività di informazione e formazione per l’acquisizione di competenze digitali.

In sostanza, il nuovo bonus internet ha l’obiettivo di sensibilizzare anche coloro che per diversi motivi non hanno ancora una cultura digitale ben salda verso le competenze digitali.

Una delle cause del digital divide è da ricercare proprio nella condizione economica del nucleo familiare. È per questo motivo che l’iniziativa della Regione intende coinvolgere in particolar modo le famiglie a più basso reddito, dotandole dei dispositivi necessari e portando almeno un membro del nucleo familiare verso percorsi e attività di formazione.

Bonus internet da 500 euro della Regione Puglia: chi potrà richiederlo e quali sono i requisiti

Benché non sia ancora possibile richiedere il bonus internet della Regione Puglia, l’avviso pubblicato in questi giorni di giugno presenta già alcune informazioni che ci danno un’idea di quale sarà la platea dei beneficiari dei nuovi contributi.

Il nuovo bonus verrà riconosciuto, almeno secondo quanto comunicato nell’avviso, a:

famiglie meno abbienti che risiedono in Puglia da almeno due anni e nelle quali sia presente almeno una persona che assuma l’obbligo di acquisire competenze base in ambito digitale.

Insomma, per ottenere il bonus internet da 500 euro, sarà necessario che, entro un anno dall’erogazione del contributo, uno dei componenti della famiglia cominci un percorso di formazione verso le nuove competenze digitali, anche solo competenze base. Se tale impegno non verrà mantenuto, la domanda per il bonus internet anche per l’anno successivo verrebbe rigettata.

Come abbiamo visto, poi, a differenza del bonus internet di 300 euro nazionale, nel caso dei contributi concessi dalla Regione Puglia, per ottenere il beneficio è necessario presentare una certificazione ISEE in corso di validità.

In particolare, la famiglia può avere accesso al bonus internet da 500 euro se l’ISEE non supera la cifra di 9.000 euro.

Bonus internet 2022: quando potranno essere richiesti i 300 e i 500 euro

Né il nuovo bonus internet da 500 euro, né quello messo in campo dallo Stato (di 300 euro) possono essere ancora richiesti.

Per quanto riguarda il primo, non ci sono al momento indicazioni precise sul periodo in cui questo verrà messo a disposizione dei cittadini. Le attuali informazioni, però, ci danno un’idea di quali saranno le modalità di richiesta:

il bonus internet da 500 euro della Regione Puglia potrà essere richiesto al Comune di residenza.

È possibile immaginare, quindi, che gli interessati potranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dai singoli Comuni (alcuni potranno mettere a disposizione i propri sportelli, altri potrebbero optare per la domanda online, caso in cui sarà indispensabile possedere le credenziali di accesso per la pubblica amministrazione, come SPID, CIE o CNS).

Poche notizie ci sono anche per quel che riguarda il bonus internet da 300 euro. Si è, infatti, in attesa del decreto attuativo che chiarirà le modalità di presentazione delle domande. È possibile, in questo caso, che il bonus vada richiesto agli operatori che poi metteranno a disposizione il voucher per la famiglia richiedente.