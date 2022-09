Pellet sempre più caro. La biomassa più ricercata dagli italiani ha raggiunto costi esorbitanti. Per fronteggiare le basse temperature e risparmiare qualche spicciolo, le famiglie sono alla ricerca di valide alternativa al suo utilizzo. La più gettonata riguarda l’uso del nocciolino di sansa: un biocombustibile con cui risparmi fino a 600 euro in un anno. Ecco in cosa consiste, i suoi costi e come reperirlo.

Pellet sempre più caro. La biomassa più ricercata dagli italiani ha raggiunto costi esorbitanti. Per fronteggiare le basse temperature e risparmiare qualche spicciolo, le famiglie sono alla ricerca di valide alternativa al suo utilizzo. La più gettonata riguarda l’uso del nocciolino di sansa: un biocombustibile con cui risparmi fino a 600 euro in un anno. Vediamo subito in cosa consiste, i suoi costi e come reperirlo.

I mesi passati sono stati contrassegnati da una forte crisi dovuta al caro energia. Stando alle previsioni, anche quelli in arrivo non saranno certamente migliori dei precedenti. Secondo una stima di Assoutenti le famiglie italiane nel 2023 spenderanno, tra luce e gas, circa 5.000 euro l'anno, un aumento medio stimato di quasi 2000 euro per famiglia rispetto al 2022.

Sempre secondo tali stime, una famiglia media italiana pagherà nel 2023 circa 3.000 euro per il gas e 2.000 euro per la luce.

Per fronteggiare i numerosi rincari, le famiglie italiane sono alla ricerca di valide alternative al gas metano e al Pellet di legno. Se fino allo scorso anno il Pellet di legno è stato un valido sostituto del metano oggi questa biomassa non genera più un risparmio cosi considerevole.

Questa è un’altra conseguenza della guerra in Ucraina, a cui si aggiunge la scarsità di materiale e il calo di produzione.

A conti fatti, chi ha realizzato un impianto a Pellet oggi si trova a dover fare i conti anche con il suo prezzo più alto. Se il costo del sacco da 15 kg, fino allo scorso anno, si attestava tra i 3 e 5 euro, adesso per comprare la stessa quantità servono circa 10 euro.

Questo improvviso aumento del costo della biomassa ha spinto molti italiani a valutare le varie alternative possibili tra le quali ne spicca una che permette di ottenere un risparmio di circa 600 euro in un anno. Stiamo parlando del nocciolino di sansa

Scopriamo cos’è, quali sono i suoi vantaggi e dove reperirlo ad un buon prezzo.

Pellet, costo sempre più alto? È corsa al nocciolino: risparmi fino a 600€ in un anno

Pellet di legno sempre più caro. Le famiglie italiane sono alla ricerca di combustibili alternativi per alimentare stufe e caldaie che permettono di ottenere migliore resa a costi minori senza compromettere gli impianti di riscaldamento.

Tra le varie alternativi spicca il nocciolino di sansa, da sempre utilizzato in stufe e caldaie policombustibili con ottime prestazioni e ottimi risparmi economici. Optando per tale alternativa, infatti, si arrivano a risparmiare circa 600 euro in un anno rispetto al Pellet tradizionale.

Attenzione, però, a non fare confusione tra le alternative in commercio. Diverse sono, infatti, le tipologie di nocciolino di sansa in circolazione: da quello di oliva ottenuto dalla sansa vergine al nocciolino di oliva ottenuto dalla sansa disoleata esausta.

Il nocciolino di sansa disoleata esausta è un prodotto di scarto della sansa vergine di oliva che viene successivamente trattata nei sansifici. Risulta essere un ottimo combustibile per i grandi impianti, mentre per le piccole caldaie dà problemi di accensione, produce cattivi odori e facilita l’intasamento della canna fumaria.

l nocciolino di sansa vergine di oliva, invece, non viene trattato ma con un apposito macchinario si separa il nocciolo delle olive dalla polpa.

Il nocciolino che ne deriva ha un elevato potere calorifico e risulta completamente ecologico. Esso è considerato un validissimo sostituto del Pellet di legno per l'alimentazione di stufe, termo-camini e caldaie poli-combustibili.

Leggi anche:Bonus riscaldamento tutti gli incentivi regionali per passare dal gas al pellet

Pellet troppo caro, quali sono i vantaggi del nocciolino di sansa.

Il Pellet di legno ha ormai raggiunto un costo molto alto. Per questo motivo per poter risparmiare fino a 600 euro in un anno le famiglie italiane fanno sempre più ricorso al nocciolino di sansa.

Notevoli sono i vantaggi che questa biomassa offre agli acquirenti, primo fra tutti l’elevato potere calorifero. Lo stesso si attesta intorno ai 5 Kw/Kg contro i 4 kWh/kg del Pellet.

Da un punto di vista ambientale notevole è il risparmio di CO2 immesso nell’aria: esso si attesta intorno agli 8 punti percentuali.

Ma il vantaggio più importante è sicuramente quello espresso in termini economici: il costo annuo per scaldare 100 mq è di 1.630 euro per Pellet contro € 1.100 del nocciolino di sansa.

Riassumendo, oltre ad un alto potere calorifico, il nocciolino di sansa fa risparmiare un bel gruzzoletto di euro al consumatore. Questo risparmio di circa 600 euro è determinato dal minor prezzo del prodotto, oltre che da un minor impatto dell’IVA: nel pellet al 22%, nel nocciolino al 10%.

Leggi anche: Stufe e camini addio? In queste città rischi una multa salatissima se li accendi

Pellet troppo caro, dove reperire il nocciolino di sansa vergine

Rispetto al Pellet, il nocciolino di sansa vergine ha una rete commerciale meno evoluta. Ciò spinge i rivenditori di biocombustibile a cercare fornitori che possano assicurargli anche la fornitura di nocciolino di sansa.

In molti casi, i rivenditori si riforniscono direttamente da frantoi e sansifici o importano dall'estero prodotti già confezionati pronti, dunque, per la commercializzazione.

Essendo un prodotto legato alla produzione delle olive è quindi necessaria la destagionalizzazione delle vendite come è già avvenuto per il Pellet.

leggi anche:Pellet, costi sempre più alti: si risparmia acquistando da subito o nei prossimi mesi?