Caro bolletta sempre più pressante per le famiglie italiane. Ma quale elettrodomestico consuma di più tra il phon e la piastra? Ecco come utilizzarli in maniera corretta per risparmiare qualche euro in bolletta.

Crisi energetica e caro vita stanno stremando gli italiani. L’emergenza sanitaria mondiale da Covid 19 e la successiva crisi tra Russia e Ucraina hanno frenato la crescita economica della nazione stoppando la ripartenza. La causa principale di questa situazione è da ricercarsi negli aumenti incontrollati dei prezzi di gas e petrolio.

Questa sempre più pressante situazione di crisi sta portando le famiglie italiane a modificare le proprie decisioni di acquisto e di consumo.

Oggi molti italiani stanno attenti al consumo di energia e sono costantemente alla ricerca di consigli per risparmiare qualche soldo, soprattutto sull’utilizzo degli elettrodomestici.

Tra gli elettrodomestici più amati ed utilizzati dalle donne ne spuntano due in particolare: il phon e la piastra.

Se il phon è nelle case di tutti gli italiani, la piastra certamente non manca nelle abitazioni delle donne che hanno bisogno di lisciare i capelli.

Una volta accessi, i due elettrodomestici assorbono ciascuno circa i 2/3 dell’energia complessiva di un appartamento. La potenza media può variare tra i 750 e i 2500 Watt.

Ma vi siete mai chiesti quanto consumano?

Si tratta di elettrodomestici che di solito non usiamo per tempi troppo lunghi, il loro utilizzo medio si attesta tra i 10-15 minuti. Ma questo basta per consumare parecchia energia visto il calore che emanano.

Ma come incidono in bolletta? Vediamo subito quanto consuma un phon e una piastra nello specifico.

Consuma di più la piastra o il phon? Ecco i costi in bolletta

Per dimezzare le bollette di luce e gas e contrastare il caro bollette, gli italiani cercano sempre consigli utili su come risparmiare con gli elettrodomestici.

Come abbiamo già detto, sono due gli elettrodomestici più usati soprattutto dalle donne italiane: stiamo parlando del phon e della piastra per capelli.

Tra gli elettrodomestici che sicuramente consumano di più c’è il phon, utilizzato soprattutto in inverno.

Anche se utilizzato per tempi limitati, il phon è uno degli elettrodomestici più energivori in assoluto. Può arrivare a consumare 2,4 kW all’ora e i costi in bolletta sono sicuramente dati da tempo e modi di utilizzo.

Un phon si utilizza solitamente per meno tempo, anche se il consumo, quanto il costo in bolletta dipendono effettivamente dall’uso e dal tipo di elettrodomestico.

Non a caso se si usa su capelli corti, capelli più lunghi o se non si asciugano completamente il costo in bolletta cambia.

In generale i consumi in bolletta sono nell’ordine di 2,4 kW all’ora per determinati modelli di phon con velocità e calore maggiori, quelli che permettono di velocizzare l’asciugatura consumano quindi di più e costano di più in bolletta.

Se si prende in considerazione un phon di fascia media, questo può arrivare a consumare circa tale 0,72 euro l’ora. Per una coppia, il costo mensile in bolletta può arrivare in estate a toccare i 5,50€ al mese. Situazione questa che diventa più pesante in inverno, quando il costo tenderà a raddoppiare o triplicare.

Anche per la piastra per capelli il discorso consumo è relativo a vari fattori. Innanzitutto, temperatura e durata, ma anche lunghezza dei capelli da stirare.

Più è alta la temperatura usata, più è alto il consumo.

La piastra di fascia media ha consumo di circa 1,3 kWh. Dunque, da un’approssimazione il suo costo in bolletta risulta essere di 0,59 euro all’ora.

Come risparmiare sull’uso del phon e della piastra

Per contrastare il caro energia e risparmiare sui consumi di piastra e phon è opportuno seguire alcuni accorgimenti pratici.

Per quanto riguarda la piastra bisogna fare attenzione alla regolazione del calore. Grazie all’uso di termostati manuali si può risparmiare circa il 20% del consumo medio.

Utile risulta essere anche lo spegnimento automatico, in caso di dimenticanze.

Per ridurre i consumi della piastra è opportuno usarla solo quando i capelli sono perfettamente asciutti o usare piastre a vapore.

Per risparmiare con il phon basta usarlo nelle fasce orarie più convenienti. Magari riducendo la potenza impiegata man mano che i capelli risultano più asciutti.

Soprattutto prima di utilizzare il phon è opportuno tamponare i capelli con un asciugamano. Meno sono bagnati, meno tempo impiegheremo per asciugarli e di conseguenza risparmieremo sul consumo medio.