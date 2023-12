Pellet, quale scalda di più tra le tante alternative usate? Ecco la risposta

Tantissime le tipologie di pellet in commercio, con caratteristiche diverse ed essenze diverse. Ma quale scalda di più? Ecco la risposta che non ti aspetti.

Il prezzo del pellet continua a scendere, l'Aiel ha registrato una riduzione di circa il 40% rispetto allo allo scorso anno, complice anche l’abbattimento dell’Iva sulla biomassa passata dal 22% al 10%.

Una misura fortemente voluta dal governo Melon che andrà in scadenza il prossimo 31 dicembre salvo proroghe della prossima legge finanziaria.

Va ricordato che lo scorso anno un sacchetto di pellet ha raggiunto i 15 euro, mentre oggi il coto medio per la stessa quantità si attesta intorno ai 6,19 euro.

Le famiglie in questo periodo ne hanno fatto scorta anche in vista degli ulteriori rincari degli altri combustibili tra cui il gas.

Ma attenzione alle truffe, perché non tutto il pellet in commercio è buono.

Ecco che diventa importate saper leggere le etichette e tenere in considerazione in fase di acquisto anche la tipologia di stufa usata.

Va inoltre ricordato che inoltre a seconda della diversa essenza usata, alcuni riscaldano di più di altri. Ma qual è quello che scalda di più in assoluto?

• Scopriamolo insieme.

Pellet, ecco quale scalda di più tra le tante alternative usate

Truffa del pellet? Attenzione: ecco come evitarla per non perdere soldi

Non c’è ombra di dubbio, il pellet è sempre più amato dagli italiani soprattutto ora che il suo prezzo ha registrato una riduzione del 40%, ritornando ai livelli del 2021.

Ma non sempre prezzo basso significa pellet di buona qualità: è molto importante prestare attenzione a non incappare in truffe evitando cosi di spendere soldi inutilmente.

Ecco che diventa importante conoscere i parametri di un pellet di buona qualità. E’ necessario verificare:

• il potere calorifico;

• l’umidità, che deve essere inferiore all’8%;

• le ceneri, inferiori all’1%.

Inoltre è opportuno acquistare pellet EN PLUS A1 oppure HD+ con la quale viene garantita che si tratti di pellet di qualità.

Per poter capire quale scalda di più è importante conoscere quale tra le diverse tipologie garantisce un più alto potere calorifico.

Va detto che la potenza deve essere compresa tra i 4,7 e i 4,8 kWh/Kg, nonostante su alcune confezioni siano presenti cifre anche di molto superiori.

I due pellet più usati tra tutti quelli in commercio sono quelli faggio e di abete. Ma tra i due riscalda di più?

I due hanno caratteristiche leggermente diverse tra loro anche dal punto di vista del potere calorifico: il faggio risulta scaldare di più ma produce più cenere.

Dall’altra parte il pellet di abete rilascia meno cenere, ma ha una resa leggermente più bassa.

Il giusto compromesso è usare pellet misti contengono una selezione di entrambe le essenze, faggio e abete.

Pellet, attenzione all'essenza

Due sono le essenze principali del pellet: essenze dure e essenze dolci. La principale essenza di pellet utilizzata è quella dolce, ossia quella di abete bianco, larice, abete rosso, ontano, pioppo, pino marittimo.

Queste sono molto resinose e pertanto bruciano con molta facilità consumandosi in fretta, sprigionando alte temperature e rilasciando un residuo fisso intorno al 12%.

Mentre quelle dei legni duri come faggio, frassino, rovere, betulla, acero, robinia, castagno hanno un basso indice resinoso e pertanto sviluppano un calore termico più costante, ma meno intenso.

Certamente durano di più ma sono più difficili da accendere e da mandare in temperatura.

Pellet, questa tipologia va evitata assolutamente

Tra i tanti pellet in commercio non ne esiste uno migliore in termini assoluti.

L’unica cosa da tener presente è quella di utilizzare pellet naturale e non trattato chimicamente evitando valori troppo alti di umidità e ceneri.

Inoltre è opportuno evitare di usare prodotti con additivi chimici o collanti.

Una cosa bisogna certamente sfatare, il colore non è una caratteristica che permette di capire se si tratta di un prodotto di buona o di scarsa qualità.

Il colore dipende solo dal tipo di legno usato e molto spesso un colore troppo chiaro significa che la materia prima è stata trattata.