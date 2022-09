Per chi vuole risparmiare sulla spesa anche con alimentazione vegetariana o vegana, esistono per fortuna tante alternative. Occhio ai prodotti venduti in questi supermercati, presso i quali sono in vendita vari prodotti veg che ci permetteranno di ottenere un risparmio economico non indifferente.

Chi è vegano o vegetariano lo sa benissimo: spesso gli alimenti privi di carne o derivati di origine animale possono essere molto cari. E non ci riferiamo solamente ai sostituti della carne, ma anche alle bevande vegetali e a ortaggi, verdure e frutta freschi e di stagione.

L’aumento dei prezzi dei beni ha colpito ormai praticamente ogni tipologia di alimento. E, purtroppo, quelli di origine completamente vegetale non fanno eccezione. Anzi, ancor prima dell’aumento dei prezzi che sta gravando sulle famiglie del nostro Paese, i prodotti vegetariani e vegani venivano venduti a prezzi quasi folli.

Ad ogni modo, è comunque possibile risparmiare sulla spesa, anche se si segue un regime vegetariano o vegano.

Presso supermercati e discount che analizzeremo in questo articolo, sono infatti in vendita vari prodotti veg che ci permetteranno di ottenere un risparmio economico non indifferente.

Anche se sei vegetariano o vegano puoi risparmiare sulla spesa in questi supermercati

Sorprendentemente, anche i discount, soprattutto di recente, si sono dotati di varie alternative veg per consentire anche a chi ha deciso di evitare carne e cibi di origine animale di risparmiare sulla spesa.

I discount che offrono più alternative sono decisamente quelli a marchio Lidl ed Eurospin. Ma anche altri brand, come MD, hanno deciso di dotarsi di prodotti privi di carne.

Iniziamo da Eurospin, che ha dedicato un’intera linea, ossia Fior di Natura, ai prodotti per sostituire la carne. La linea combina legumi, ortaggi e cereali insieme a semi vari e spezie per creare delle alternative gustose ma anche economiche.

Anche MD non è da meno, con la sua linea denominata VegAmo, che offre una vasta selezione di prodotti per sostituire la carne animale.

Tra i discount ed i supermercati che offrono una vastissima scelta di prodotti pensati appositamente per vegetariani e vegani non possiamo poi dimenticare Lidl.

Risparmiare sulla spesa veg: le proposte di Lidl

La nota catena di supermercati low cost di origine tedesca, infatti, offre a vegetariani e vegani la possibilità di risparmiare sulla spesa potendo contare su vari marchi specializzati in prodotti cruelty free.

Ad esempio, alla Lidl è possibile acquistare i prodotti a marchio Vemondo: si tratta di un brand che offre una vastissima selezione di alimenti a base vegetale.

Oltre ai vari sostituti della carne (burger, macinato veg, seitan e simili), tra i prodotti Vemondo ricordiamo anche formaggi vegetali (tra cui il tofu, ma anche il simil-cheddar), yogurt privi di latte (di cocco o soia) e bevande vegetali. Il marchio offre anche una selezione di prodotti surgelati, quali le pizze surgelate vegane.

Il tutto a prezzi contenuti, al pari dei prodotti non vegetariani né vegani che si possono acquistare alla Lidl.

Altro brand che offre alternative prive di origine animale e che si può acquistare presso Lidl è My Best Veggie. Si tratta di una linea “resident”, ossia creata appositamente da Lidl.

Anche questa linea offre diverse soluzioni a prezzi davvero contenuti. Per vegetariani e vegani che vogliono risparmiare sulla spesa, è possibile scegliere sia insaccati veg che altri prodotti, quali tortellini o altra pasta con ripieno totalmente vegetale. Ma anche ragù e condimenti pronti realizzati con la soia e dei gelati vegani.

Anche la linea My Best Veggie permette di risparmiare: il prezzo di una confezione di burger veg si aggira intorno ad 1,69 euro.

Infine, oltre ai due marchi già citati, vegetariani e vegani che scelgono Lidl per la propria spesa potranno trovare anche altri prodotti a basso prezzo, a diversi marchi non necessariamente veg.

Un esempio? Il marchio Milbona, che produce latticini “classici” offre anche alternative prive di latte di origine animale. Basta scegliere i prodotti che riportano il classico marchio veg (per intenderci, la V di colore verde) e controllare attentamente gli ingredienti del prodotto scelto.

Altre alternative veg economiche

Tralasciando le specifiche linee veg presenti nei supermercati appena citati, ci sono anche tantissime alternative da valutare per risparmiare sulla spesa vegetariana o vegana.

In linea generale, infatti, per una dieta a base vegetale senza sprechi, che non preveda di spendere ogni mese un capitale solamente per i pasti, basterebbe effettuare solo acquisti intelligenti.

Ad esempio, evitare frutta e verdura non stagionali potrebbe permettere un risparmio di denaro abbastanza cospicuo ogni settimana. Seguire una dieta stagionale può infatti permettere di risparmiare sulla spesa, con tagli dei costi che possono anche arrivare al 50%.

Tutto questo, indipendentemente dal supermercato dove abitualmente si effettuano i propri acquisti. L’utilizzo di prodotti stagionali, ovviamente, può aiutare nel risparmio anche coloro che non seguono un regime veg.

Quella del consumo di prodotti di stagione è infatti una regola che tutti dovremmo seguire per evitare sprechi di denaro, indipendentemente dalle nostre scelte etiche.

