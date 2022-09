Utilizzare la lavastoviglie non sarà più un lusso: ecco come risparmiare, continuando ad usarla, con questo semplice ed efficace trucchetto. Basta una tazzina.

Utilizzare la lavastoviglie non sarà più un lusso: ecco come risparmiare, continuando ad usarla, con questo semplice ed efficace trucchetto. Basta una tazzina.

Purtroppo, a causa dei continui aumenti che gravano sugli italiani e sulle loro spese, le famiglie faticano ad arrivare a fine mese. Per questa ragione, in molti stanno riducendo l’uso di determinati elettrodomestici, soprattutto quelli che consumano energia elettrica.

Tra questi, c’è la lavastoviglie: in molti sono convinti che, per risparmiare, basti smettere di utilizzarla.

Eppure, questo elettrodomestico è molto utile: non solo ci permette di risparmiare il nostro tempo, ma ci consente anche di lavare le nostre stoviglie in un colpo solo.

Dunque, smettendo di utilizzarla, è vero che si risparmia energia, ma lo stesso non possiamo dire delle utenze legate all’acqua. In alcuni casi, potrebbe essere più conveniente sfruttare una lavastoviglie a pieno carico.

E non tutti sanno che sul web sta spopolando un trucco semplice ed economico per risparmiare sulla lavastoviglie: il trucco della tazzina.

Lavastoviglie, se vuoi risparmiare continuando ad usarla sfrutta subito questo trucco

Quello della tazzina è un trucchetto tanto semplice quanto efficace ed economico e, a fine mese, potrebbe consentirci di risparmiare decine e decine di euro.

Tutti conoscono l’importanza di tenere sotto controllo la lavastoviglie perché mantenga al massimo la sua efficienza. Un elettrodomestico non frequentemente sottoposto a manutenzione, infatti, potrebbe causare uno spreco ingente di denaro.

Questo vale soprattutto per la lavastoviglie la quale, se non adeguatamente ripulita dopo ogni lavaggio, potrebbe perdere la sua efficienza e restituire delle stoviglie sporche, incrostate e impregnate di cattivi odori.

In alcuni casi, dunque, potrebbe essere necessario detergere nuovamente le proprie stoviglie prima di utilizzarle. Insomma, l’utilizzo di questo elettrodomestico potrebbe gravare anche di molto sul nostro budget mensile.

Questo inconveniente può derivare da numerose ragioni. Innanzitutto, la lavastoviglie deve essere caricata solamente con stoviglie prive di residui di cibo. Spesso, però, per la fretta e per cercare di risparmiare acqua, saltiamo questo passaggio.

Di conseguenza, i residui vanno a depositarsi sui canali di scolo, andando a diminuire l’efficienza dell’elettrodomestico.

Ma c’è anche un secondo nemico del nostro risparmio, ossia il calcare. Purtroppo, anche questo può causare una diminuzione dell’efficienza e un conseguente spreco di denaro e risorse.

Tuttavia, il trucco della tazzina è il metodo più corretto che ci permette di ovviare a questo genere di problemi.

Questo metodo prevede l’utilizzo di una semplice tazzina da caffè, che andrà riempita con prodotti che tutti possediamo in casa. Non si dovrà quindi spendere nulla per garantire l’efficienza dell’elettrodomestico in questione, che potrà essere comunque mantenuto in efficienza senza particolari interventi tecnici.

Quali prodotti utilizzare

Il trucco della tazzina per risparmiare sulla lavastoviglie è semplicissimo. Basta munirsi di una semplice tazzina da caffè e riempirla con uno dei seguenti prodotti:

Bicarbonato di sodio;

Limone;

Aceto di vino o di mele.

Per risparmiare sulla lavastoviglie, innanzitutto, possiamo riempire la nostra tazzina di bicarbonato e aggiungere questo prodotto, durante il lavaggio, all’interno del cestello. Il bicarbonato di sodio ha infatti il potere di rimuovere il grasso o altro sporco ostinato, portando via eventuali residui di cibo.

Si può anche scegliere di optare per l’utilizzo del limone. Una tazzina di succo di limone, oltre a combattere lo sporco al pari del bicarbonato, ha un potere altamente igienizzante. Attenzione però all’eventuale presenza di semi del limone: questi dovranno essere preventivamente e accuratamente rimossi.

Infine, il trucco della tazzina può sfruttare un terzo ingrediente: l’aceto. Sia che si scelga quello di vino o quello di mele, questo ingrediente è particolarmente utile soprattutto per combattere i cattivi odori.

Il trucchetto della tazzina può essere utilizzato ogni volta che si effettua un lavaggio delle stoviglie con il nostro dispositivo elettronico. Non ci sono controindicazioni, anzi: l’utilizzo di questi prodotti ad ogni lavaggio ci permetterà di mantenere “in salute” la lavastoviglie per molto tempo.

Cosa che ci consentirà di risparmiare anche perché non avremo bisogno di nessun intervento tecnico o specialistico per rimettere in funzione la lavastoviglie.

Un consiglio: il trucco è in grado di dare il massimo beneficio al nostro elettrodomestico avviando un ciclo a vuoto, inserendo uno dei tre prodotti scelti a lavastoviglie priva di carico.

Leggi anche: Come funziona il nuovo bonus da 100€: sconto subito in bolletta, si richiede entro 23/09.

Altri consigli per risparmiare sulla lavastoviglie

Oltre al trucco della tazzina, per risparmiare sulla lavastoviglie è ovviamente necessario utilizzare questo elettrodomestico con criterio.

Innanzitutto, dovrebbe essere ovvio metterla in funziona solamente a pieno carico. In secondo luogo, è meglio optare per la modalità risparmio energetico, qualora questa sia prevista dal modello in nostro possesso.

In ultimo, meglio saltare il ciclo di asciugatura: se il nostro modello non prevede questa possibilità, si può interrompere il lavaggio prima che tale ciclo inizi.

Leggi anche: Caro carburante, ecco i metodi che ti fanno risparmiare benzina (e centinaia di euro)