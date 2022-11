Bastano solo 950 punti sulla spesa settimanale per ottenere uno sconto di 25 euro sulle bollette di luce e gas: parte dal 15 novembre 2022 la nuova iniziativa Coop per risparmiare sulle utenze. Ecco come funziona e come partecipare.

L’inverno è ormai alle porte, nonostante le temperature ci facciano credere il contrario: a breve in tutti i Comuni e le Regioni italiane verranno accesi i termosifoni e ciò potrebbe comportare l’ennesimo aumento sulle bollette per le famiglie. In Italia i conti sono davvero salati per quanto riguarda l’energia elettrica e il gas, me c’è uno spiraglio.

Fortunatamente, grazie al bonus sociale, al taglio degli oneri fiscale e alla riduzione dell’Iva sul gas il Governo ha provato a ridurre il peso della crisi energetica sulle spalle delle famiglie.

Sempre nell’ottica del risparmio, anche fare la spesa al supermercato diventa conveniente per pagare le bollette: in alcuni punti vendita italiani si possono utilizzare i punti spesa per ottenere uno sconto su luce e gas.

Ecco come funziona la nuova iniziativa di alcuni supermercati italiani che consentono di sfruttare i punti spesa per ottenere uno sconto sulle bollette di luce e gas: quando parte, come funziona e chi può partecipare. Tutto quello che c'è da sapere.

Sconto sulle bollette di luce e gas: nuova iniziativa al supermercato

In attesa del primo decreto contro il caro bollette del Governo Meloni, tutti gli italiani in difficoltà con il pagamento delle utenze di luce e gas possono affidarsi ai bonus sociali di Arera, alle iniziative comunali o regionali, oppure optare per il risparmio energetico dotandosi di strumenti a basso consumo.

In alternativa, per non rinunciare alla cottura dei cibi sul gas, o all’illuminazione della casa, è possibile godere di nuovi sconti sulle bollette di luce e gas direttamente al supermercato: basta solo fare la spesa presso i punti vendita aderenti e accumulare un tot di punti per ottenere una riduzione sui costi delle utenze domestiche.

La nuova iniziativa “I valori che ci uniscono”, in partenza dal 15 novembre 2022 e fino al 31 gennaio 2023, riguarda i punti vendita Coop Alleanza 3.0 e permetterà alle famiglie di ottenere un sostegno concreto contro la crisi energetica.

In sostanza, facendo la spesa alimentare a cadenza settimanale o mensile (ogni qual volta sia necessario) si possono accumulare dei punti da utilizzare - anziché pe run nuovo set di pentole - per ottenere uno sconto sulle bollette come premio fedeltà. Un po' come dire: "unire l'utile al dilettevole".

Sconto di 25 euro sulle bollette con 950 punti spesa: come funziona

Nel dettaglio, tutti i clienti di “Accendi Luce & Gas”, il fornitore di energia della Coop, potranno ottenere 25 euro di sconto sulle bollette di luce e gas utilizzando “solo” 950 punti spesa.

Come specificato in una nota di Coop Alleanza 3.0:

Il beneficio può essere richiesto più volte, nella stessa bolletta o nelle successive.

Secondo le stime, questa nuova iniziativa del supermercato che consente di ottenere degli sconti sulle bollette grazie ai punti spesa permetterò di ottenere benefici per oltre 1,5 milioni di euro.

Sconto sulle bollette di luce e gas con l’iniziativa Coop: come partecipare

Come si può partecipare alla nuova iniziativa Coop che permette di utilizzare i punti spesa al supermercato per ottenere degli sconti sulle bollette di luce e gas?

Non sono richiesti particolari requisiti per accedere a questa iniziativa, che prenderà il via dal 15 novembre 2022 per protrarsi fino al 31 gennaio 2023.

Una condizione essenziale per ricevere gli sconti direttamente in bolletta, però, riguarda la compagnia: solo i clienti del fornitore della catena (Accendi Luce & Gas) potranno ricevere i 25 euro di sconto ogni 950 punti spesa.

Ai nuovi clienti di Accendi Luce & Gas, invece, sono riservate altre promozioni: vediamole nel prossimo paragrafo.

Buoni spesa e altre iniziative per risparmiare

Per tutti i nuovi clienti che decideranno di passare al fornitore di luce e gas della Coop, Accendi Luce & Gas, sono riservate altrettante agevolazioni.

Per esempio, si possono ottenere dei buoni spesa di due tipologie:

80 euro per contratto “DualFuel” (ovvero luce e gas);

40 euro per contratto “MonoFuel”.

Ma non ci sono soltanto iniziative volte al risparmio di fronte all’attuale crisi energetica: Coop Alleanza 3.0 ha lanciato anche altre agevolazioni per le famiglie.

Paniere di prodotti scontati contro l’inflazione

La spinta inflazionistica che si registra nel mese di ottobre 2022 è ai massimi storici da marzo del 1984: l’ISTAT ha descritto un indice dei prezzi al consumo in aumento del 3,9% rispetto al mese di settembre 2022. L’inflazione, quindi, è arrivata a toccare l’11,9%.

Tra le ulteriori iniziative iniziative del programma “I valori che ci uniscono” di Coop Alleanza 3, quindi, c’è anche la definizione di un paniere di beni essenziali sui quali viene – di fatto – annullata l’inflazione.

Questo paniere di prodotti viene scelto tramite sondaggio direttamente dai soci e varia ogni mese: comprende, nel complesso, 600 beni di prima necessità, dei quali 300 a marchio Coop e 300 di altre marche.