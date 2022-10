Nuovi buoni spesa a ottobre 2022: alcuni Comuni italiani hanno confermato la possibilità di ottenere dei voucher fino a 180 euro a famiglia, ma solo se si possiedono alcuni requisiti. Ecco come funzionano i bonus spesa, dove e come richiederli entro la scadenza del 31 ottobre 2022.

Tornano i buoni spesa anche a ottobre 2022, con domanda online al proprio Comune di residenza: in alcune città italiane è ripartita la distribuzione degli aiuti alle famiglie con ISEE basso che hanno bisogno di sostegno.

I nuovi buoni spesa possono raggiungere un importo pari a 180 euro a famiglia, ma solo se il nucleo familiare è numeroso e possiede tutti i requisiti fissati dal bando comunale. Grazie a questo contributo – introdotto anche nel periodo di pandemia – si intendono rilanciare i consumi e sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica.

Vediamo subito quali sono i requisiti per accedere al bando dei buoni spesa fino a 180 euro a famiglia, dove e come richiederli con domanda entro il 31 ottobre 2022.

Buoni spesa fino a 180 euro a famiglia in scadenza al 31/10

Ripartono i buoni spesa erogati dai Comuni italiani alle famiglie: anche nel mese di ottobre sono stati confermati dei contributi regionali e comunali per i nuclei in difficoltà.

Con l’inflazione sopra l’8% e i prezzi in continuo aumento (non solo per i generi alimentari ma anche per bollette e carburanti), le famiglie corrono ai ripari.

Un Comune italiano ha confermato l’erogazione dei buoni spesa fino a 180 euro a famiglia oltre a delle agevolazioni sulla Tari, ma solo con domanda entro il 31 ottobre 2022. Come funzionano?

Ogni nucleo familiare, in base all’ISEE e al numero di componenti al suo interno, può ottenere dei voucher spendibili nei supermercati e nei piccoli market del territorio. Il valore dei buoni spesa, in questo caso, può variare da 25 euro fino a 90 euro a famiglia, con erogazione bisettimanale per quattro settimane complessive.

Buoni spesa fino a 180 euro a famiglia: a chi spettano e requisiti

Per poter ottenere i buoni spesa del Comune, però, è necessario soddisfare alcuni requisiti fissati nell’apposito bando. Come previsto da quest’ultimo, possono accedere ai bonus spesa fino a 180 euro solo le famiglie che risiedono nel Comune di Grottaglie.

Non solo: esistono degli specifici limiti reddituali e patrimoniali che consentono di ottenere il beneficio: vediamoli nel dettaglio.

Per ricevere i voucher è necessario possedere un reddito netto (derivante da lavoro o da altre entrate relative all’anno 2021) non superiore a 30.000 euro, oltre a possedere disponibilità finanziarie non superiori a 3.000 euro.

La famiglia che intende presentare la domanda per i buoni spesa del Comune di Grottaglie dovrà inoltre trovarsi in stato di difficoltà e bisogno, senza possedere contributi statali (Naspi, RdC, o altri sostegni) superiori a 500 euro al mese.

Sono ammesse domande anche da parte di coloro che hanno già beneficiato dei voucher spesa nei mesi precedenti, ma la precedenza nella graduatoria andrà alle famiglie che non hanno mai percepito gli aiuti.

Buoni spesa fino a 180 euro a famiglia: tutti gli importi

Quali sono gli importi dei buoni spesa del Comune di Grottaglie? Ci sono diverse fasce a seconda della composizione del nucleo familiare e in base alla percezione di altri sostegni statali.

Anzitutto, è richiesta la percezione di un reddito (riferito al mese di settembre) inferiore a:

378 euro – per un solo componente;

630 euro – per due componenti;

840 euro – per tre componenti;

1.050 euro – per quattro componenti;

1.260 euro – per cinque componenti;

1.386 euro – per sei componenti;

1.512 euro – per sette o più componenti.

Gli importi dei buoni spesa, quindi, saranno i seguenti:

25 euro per una famiglia monocomponente (10 euro se percettori di altri sostegni);

45 euro per una famiglia composta da 2 persone (20 euro se percettori di altri sostegni);

75 euro per una famiglia composta da 3 o 4 persone (35 euro se percettori di altri sostegni);

90 euro per una famiglia composta da 5 o più persone (50 euro se percettori di altri sostegni).

L’erogazione dei buoni spesa è bisettimanale e spetta “una tantum” per quattro settimane complessive, fino a un massimo di 180 euro.

Buoni spesa e bonus Tari a Grottaglie: come presentare la domanda

Per ottenere i buoni spesa sin qui descritti e per richiedere il bonus Tari al Comune, le famiglie che possiedono tutti i requisiti previsti dal bando possono inviare la propria domanda online – sul sito web www.grottaglie.app – entro la mezzanotte del 30 ottobre 2022.

Alla scadenza dei termini verranno stilate le graduatorie dei beneficiari e sarà data priorità a tutti i nuclei familiari che non hanno già beneficiato degli aiuti comunali in passato.

Buoni spesa a Grottaglie: come utilizzare i voucher

Le famiglie che rientrano nella graduatoria finale del Comune di Grottaglie hanno diritto al pagamento dei buoni spesa, ovvero dei voucher di importo variabile in base ai requisiti posseduti dal nucleo familiare.

I bonus spesa si possono utilizzare presso supermercati, market e negozi del territorio, purché aderenti all’iniziativa: a tal fine, sarà pubblicata una lista dei punti vendita aderenti sul sito web del Comune di Grottaglie.