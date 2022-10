Hai una stufa a legna e vorresti utilizzarla per riscaldare tutta la casa? È possibile grazie a particolari sistemi di riscaldamento che ti permettono di avere la casa calda e risparmiare sul costo della bolletta. Basta collegare la stufa a legna in un posto in un posto specifico per avere anche l’acqua calda.

Il caro bollette vi preoccupa? Non c’è da temere. Basta utilizzare la stufa legna per riscaldare tutta la casa e abbattere i costi delle bollette del gas.

Anche se le temperature di questi giorni sono ancora abbastanza miti, molti italiani sono alla ricerca di soluzioni e metodi per affrontare l’inverno ormai alle porte e contrastare il caro bollette.

Il timore della chiusura dei gasdotti da parte della Russia e l’eccessivo prezzo della materia prima gas che sta facendo lievitare i prezzi delle bollette, sta sportando le famiglie italiane a trovare e provare nuovi metodi per contrastare le rigide temperature invernali che ci troveremo da qui a poco ad affrontare.

Molti stanno riscoprendo e rispolverando vecchi camini e stufe a legna, anche spinti dal costo che risulta più accessibile rispetto a gas e pellet.

Infatti, per riscaldare un ambiente di 100 mq servirebbero in piena stagione invernale circa 30q di legna e se consideriamo che un quintale di legna oggi costa 20 euro, il costo da affrontare risulta abbastanza ottimale.

C’è però da dire che l’utilizzo di camini e stufe a legna tradizionali hanno il limite di riscaldare soltanto l’area dell’abitazione dove sono collocate. Ma non tutti sanno che è possibile usufruire del calore emesso anche per tutti gli altri ambienti di casa. Come? Basta usare delle stufe e collegarle a particolari sistemi di riscaldamento.

Ecco allora in quale posto collegare la vostra stufa abbattendo i consumi e riscaldando l’intero appartamento.

Stufa a legna, se la colleghi qui riscaldi casa a basso costo: ecco il posto inaspettato

Le famiglie italiane stanno per rispolverare di stufe e camini a legna per affrontare le rigide temperature invernali.

Ma è possibile riscaldare l’intero appartamento utilizzando la stufa a legna?

La risposta è si. Da qualche anno sono in commercio delle stufe a legna che permettono di riscaldare l’intero appartamento ed avere anche acqua sanitaria calda in casa.

Stiamo parlando delle termostufe, con la quale si può riscaldare tutta la casa, avere acqua calda nel sistema idrico sanitario, tutto con un unico processo di combustione, riducendo i consumi ed abbattendo i costi.

Ma come è possibile riscaldare tutti gli ambienti di casa? Basta semplicemente collegarla ai termosifoni.

Il suo sistema ad irraggiamento, il calore non riscalda soltanto l’ambiente in cui è installata ma grazie al collegamento ai termosifoni si riscalderà l’intero appartamento.

Va comunque detto che la stufa a legna non può essere collegata direttamente ai termosifoni, a causa del fatto che questi hanno un diametro più piccolo e potrebbero generare una pericolosa variazione di pressione.

Perciò, per riscaldare tutta la casa basta collegare la termostufa a legna ad un collettore, per far circolare l’acqua in tutto il sistema, raggiungendo i singoli termosifoni.

Va considerato che questo tipo di stufa a legna può integrarsi con altri impianti di riscaldamento come caldaie, pannelli solari e celle termiche. Grazie ad un unico processo di combustione si potrà avere acqua calda, alimentare i termosifoni e soprattutto far sparire lo scaldabagno abbattendo i costi dell’energia.

Ecco il dove posizionare la stufa a legna per abbattere i costi

Per poter abbassare i costi è necessario anche saper dove collocare la stufa a legna. Non c’è un posto valido in assoluto perché bisogna valutare non soltanto le esigenze estetiche, ma anche è soprattutto quelle funzionali.

Il posto dove collocare la termostufa a legna deve essere valutato da un professionista che analizzerà le caratteristiche dell’abitazione tenendo conto della presenza di una presa elettrica, di un camino, di una canna fumaria e di una presa d’aria nella parete.

Non solo, è ideale collocare la stufa in una stanza areata lontano da oggetti infiammabili, come ad esempio i pavimenti in legno.

Come risparmiare con una stufa a legna

Risparmiare sulla bolletta elettrica e del gas è possibile grazie al collegamento della stufa a legna con gli altri impianti di riscaldamento.

Grazie all’unico processo di combustione permettono di ottenere una riduzione dei tempi di riscaldamento dell’acqua riscaldando non soltanto l’ambiente in cui sono collocate ma anche l’intero appartamento.

Scegliere una termostufa dotata di sistema di pulizia degli scambiatori in quanto per ottenere un livello ottimale di resa termica, questi devono essere puliti costantemente. La termostufa deve garantire semplicità nella manutenzione ordinaria di pulizia.