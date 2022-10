La stufa a ventilatore è un dispositivo efficace e votato al risparmio, ovvero proprio ciò che serve in questo periodo. Ecco come funziona!

Con i prezzi del gas in continuo rialzo e l’inverno alle porte, le famiglie italiane sono alla spasmodica ricerca di modi efficaci per risparmiare sulle bollette, senza però dover girare per casa con piumino e moffole fino a marzo.

Ed ecco dove viene in aiuto la tecnologia: sono sempre di più i collettori, stufe e dispositivi che permettono di risparmiare e rientrare dei costi di acquisto in pochissimo tempo. Tra di essi, troviamo anche questa stufa – che appare in tutto e per tutto come un ventilatore.

Secondo le recensioni, si tratterebbe di un dispositivo efficace e votato al risparmio, ovvero proprio ciò che serve in questo periodo. Vediamo come funziona!

La stufa a basso consumo energetico che ti risolve il problema dei mesi invernali: come funziona?

Solitamente, i dispositivi come questo si acquistano nelle case vacanza in montagna, dove magari è presente solo una stufa a legna e non è possibile rimanere per più di tre giorni senza un sistema di riscaldamento aggiuntivo.

Tuttavia, allo stato attuale, questa stufa – che a tutti gli effetti sembra un semplice ventilatore – può diventare davvero una scelta geniale per le famiglie italiane. Questo perché risulta ad altissimo rendimento senza però consumare troppo: si parla di appena 900W di massimo assorbimento.

Offre due modalità di fruizione, quella più leggera e quella più riscaldante, in modo da poterla regolare secondo le esigenze e permettendo un risparmio ancora maggiore.

Per fare un paragone con gli altri principali strumenti in commercio, il consumo medio è di 2000W, il che risulta il doppio rispetto a questa stufa. Il doppio dunque rispetto a questo dispositivo.

Ma perché sembra un ventilatore? Ebbene si tratta di una scelta estetica non proprio a caso: è proprio grazie a questa configurazione – che sfrutta il movimento meccanico delle pale – che questa stufa riesce ad avere un rendimento così strabiliante.

Quanto costa una stufa a basso consumo elettrico?

Ed ecco l’altra ottima notizia: su Amazon, questo particolarissimo dispositivo costa solo 66€, e per i clienti Prime la spedizione è gratuita. Unica pecca, bisogna muoversi in fretta: le scorte sono quasi esaurite, e non si sa quando verranno ripopolate.

Perché è meglio riscaldarsi con una stufa quest’inverno?

Secondo le stime, il prezzo del gas andrà ad aumentare del 74% rispetto a settembre questo mese. Il che, lo porterà a circa 183€ al megawattora. Per le famiglie italiane, questo significa una spesa media di circa 1700€ in più rispetto all’anno scorso, e la situazione, purtroppo, è destinata a peggiorare.

Ecco perchè è necessario fare attenzione ai consumi, e trovare modi efficaci per risparmiare sulle bollette.

Se oggi ci troviamo davanti a un autunno più mite rispetto a quelli passati, è comunque inevitabile accendere il riscaldamento da novembre in poi. La data, che sta venendo rimandata il più possibile, è sempre più vicina.

Ecco perché è necessario adottare delle misure aggiuntive per potersi riscaldare senza svuotarsi il portafoglio. E uno di questi metodi potrebbe essere proprio quello di utilizzare una stufetta elettrica a basso consumo.

Questo tipo di dispositivi riflettono il calore e lo rimandano nell’ambiente grazie a design sempre più efficaci. Inoltre, non è necessaria l’installazione: grazie al design a piantana, è possibile posizionarlo in qualsiasi stanza ve ne sia bisogno.

Si tratta di un dispositivo veloce ed efficiente, che forse peserà leggermente sulla bolletta della luce, ma permetterà di risparmiare centinaia di euro in gas!