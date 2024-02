Pericardite, cause e cure: ecco 3 metodi per trattare la malattia che ha colpito Crosetto

La pericardite è un'infiammazione che colpisce il pericardio. Agire tempestivamente permette di effettuare una terapia efficace per contrastarla. Ecco quali sono le cause e i sintomi della patologia.

La pericardite è l'infiammazione del pericardio, la sottile membrana a forma di sacco che ricopre il cuore, costituito da due foglietti separati da un sottile strato di liquido, il fluido pericardico. L'infiammazione dei foglietti può causare un versamento pericardico, ostacolando la normale attività cardiaca. Ecco quali sono le cause e sintomi della pericardite e qual è la cura per combattere il problema.

Sommario:

1. Pericardite, quali sono le cause e la cura 2. Quali sono i sintomi 3. Il ministro Crosetto ricoverato d'urgenza per pericardite 4. A cosa è dovuta la pericardite? 5. Quali virus provocano la pericardite? 6. Quanto tempo dura la pericardite?

Pericardite, quali sono le cause e la cura

Le principali cause che possono provocare una pericardite sono:

• infettiva : in particolare legata a virus influenzali e parainfluenzali (tra i quali il SARS-CoV-2)

• batterica : in particolare legata ai batteri della tubercolosi

• funghi e parassiti (in rarissimi casi)

• patologie cardiache : trattamenti, lesioni o traumi del sistema cardiaco in seguito a infarto o a interventi chirurgici

• tumori

• disturbi della funzione tiroidea

• malattie autoimmuni , come artrite reumatoide e febbre reumatica

• alcuni tipi di farmaci , tra cui antibiotici e antineoplastici

• insufficienza renale avanzata (uremia): i reni non riescono più a eliminare le sostanze di scarto

• trattamento radioterapico

Per trattare la pericardite si eseguono prima una serie di analisi ed esami per accertarsi che la patologia sia effettivamente in corso e comprendere eventualmente quanto essa sia estesa. I principali esami a cui si viene sottoposti sono elettrocardiogramma, radiografia del torace ed ecocardiografia.

Una volta arrivata la diagnosi e accertata la malattia, i farmaci sono l'opzione migliore per curare una pericardite. Il trattamento chirurgico, invece, è consigliato solo in casi molto gravi di pericardite accompagnati da complicazioni. Ecco i principali farmaci utilizzati:

• antinfiammatori non steroidei (FANS): utilizzati in virtù delle loro proprietà antinfiammatorie, riescono infatti a sfiammare il pericardio (i principali utilizzati sono ad esempio ibuprofene e acido acetilsalicilico)

• corticosteroidi : utilizzati solo se il trattamento con FANS non è efficace. Vengono utilizzati come trattamento di seconda linea a causa degli effetti collaterali che gli steroidi possono provocare

• colchicina: è in grado di esercitare un'azione antinfiammatoria, riducendo i sintomi e la probabilità di recidive

In ogni caso è necessario astenersi da esercizio fisico per almeno due settimane dopo l'episodio di pericardite.

Quali sono i sintomi

I principali sintomi della pericardite sono i seguenti:

• dolore toracico : localizzato proprio in corrispondenza del cuore e legato al movimento di torace e addome

• difficoltà respiratoria

• sintomi influenzali : febbre, sudorazione, brividi, tosse e influenza

• sintomi gastroenterici : diarrea, nausea, vomito

• palpitazioni

• sensazione di stanchezza

In alcuni casi la pericardite può essere asintomatica.

Il ministro Crosetto ricoverato d'urgenza per pericardite

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza il 12 febbraio 2024 per una lieve pericardite. A seguito di un dolore al petto si è recato da solo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy.

Le sue condizioni di salute sono stabili e il personale medico ha prontamente eseguito tutte le analisi e gli esami necessari per accertarsi sulla sua condizione.

A cosa è dovuta la pericardite?

Individuare le cause della pericardite è spesso difficoltoso. Il personale medico può non essere in grado di identificare con precisione le cause scatenanti una pericardite. Si parla, infatti, di pericardite idiopatica.

Di norma, i motivi scatenanti possono essere di natura infettiva o batterica oppure derivano da eventuali problemi cardiaci, tra cui infarto e precedenti interventi chirurgici relativi al sistema cardiaco.

Quali virus provocano la pericardite?

La pericardite è spesso provocata da virus influenzali, gli stessi che colpiscono le vie respiratorie e i polmoni o il sistema gastro-intestinale. I principali sono:

• echovirus

• coxackie virus

• enterovirus

• adenovirus

• complicazioni dell' influenza

• HIV/ AIDS

• SARS-CoV-2

Quanto tempo dura la pericardite?

Nella maggior parte dei casi, e senza complicazioni durante la fase di guarigione, dalla pericardite si guarisce in circa due settimane.

La forma cronica invece può perdurare per più di 6 mesi e si sviluppa nel lungo periodo.