Caso di peste bubbonica in Oregon: come si prende, quali sono i sintomi e come si cura

La peste bubbonica è la tipologia di peste più diffusa e, in tutto il mondo, si registrano ogni anno tra i 1.000 e i 3.000 casi. Il più recente è un uomo in Oregon, che l'avrebbe presa da un gatto.

La peste bubbonica, quella stessa malattia che nel Medioevo ha fatto decine di milioni di vittime durante l'epidemia nota come Peste Nera, è ancora oggi la forma più diffusa di questa infezione. Infatti, ogni anno si registrano in tutto il mondo tra i 1.000 e i 3.000 casi.

Recentemente, un uomo residente in Oregon, negli Stati Uniti, ha contratto la malattia dal contatto con un gatto randagio infetto. Fortunatamente, i medici hanno riconosciuto la peste e hanno tempestivamente curato l'uomo, che è guarito e sta bene. Ma a cosa bisogna prestare attenzione? Come si prende la peste bubbonica?

Sommario:

1. Quando è stato l'ultimo caso di peste? Ecco cosa è successo in Oregon 2. Quali sono i sintomi della peste bubbonica? 3. Qual è la causa della peste bubbonica? 4. Come si prende la peste bubbonica? 5. Come si cura la pesta bubbonica? 6. Dove è ancora presente la peste?

Quando è stato l'ultimo caso di peste? Ecco cosa è successo in Oregon

Non tutti lo sanno, ma la peste bubbonica che ha causato l'epidemia di Peste Nera nel Medioevo esiste ancora. Per fortuna, però, oggi è curabile e non miete più milioni e milioni di vittime come un tempo.

Uno dei casi di peste più recenti è stato registrato in Oregon, negli Stati Uniti, dove a un uomo è stata diagnosticata questa ormai rara infezione batterica. È successo nella contea di Deschutes, quando un uomo con sintomi insoliti si è recato in ospedale. I medici hanno subito riconosciuto la malattia come peste bubbonica ai primi stadi e hanno tempestivamente curato l'uomo, che ora sta bene.

Secondo l'equipe medica che lo ha avuto in cura, l'uomo avrebbe contratto la malattia da un gatto randagio infetto, che avrebbe a sua volta contratto la peste dalle pulci. Infatti, la peste bubbonica non è stata ancora debellata del tutto perché i batteri possono infettare gli animali, che in rarissimi casi infettano gli uomini.

Quali sono i sintomi della peste bubbonica?

La peste bubbonica è la forma più diffusa di peste. Si tratta di una zoonosi, ovvero una malattia che si trasmette dagli animali all'uomo.

Il batterio responsabile dell'infezione è il Yersinia pestis. Una volta avvenuto il contagio, il tempo di incubazione può variare da qualche ora a 12 giorni, ma di solito la malattia si manifesta entro 2-5 giorni.

I sintomi più comuni sono:

• febbre molto alta e brividi

• tachicardia

• pressione bassa

• linfonodi gonfi (sono i cosiddetti "bubboni", che danno il nome alla malattia)

• i bubboni infiammati producono pus

• stanchezza

• mal di testa

• confusione

• delirio

• fegato e/o milza ingrossati

Qual è la causa della peste bubbonica?

La peste bubbonica è causata dall'esposizione al batterio Yersinia pestis, un cocco-bacillo dalla forma allungata.

Poiché la malattia si trasmette dagli animali all'uomo, la peste bubbonica è causata dal morso di parassiti infetti (come le pulci, i pidocchi o le cimici dei letti) o, ma più raramente, dal contatto diretto con le secrezioni di animali contagiati, come sangue o saliva.

Come si prende la peste bubbonica?

La peste bubbonica, diversamente da quanto avviene per altre forme di peste come la peste polmonare, non si trasmette da persona a persona.

Il contagio avviene solo in due modi:

• attraverso il contatto con parassiti

• dal contatto con animali infetti

Come si cura la peste bubbonica?

Ad oggi, la peste bubbonica si cura facilmente grazie a cure antibiotiche e all'isolamento del paziente.

Gli antibiotici più usati per trattare questa infezione sono:

• streptomicina

• gentamicina

• doxiciclina

• cloramfenicolo

• ciprofloxacina

• levofloxacina

A partire dalla prima metà del XX secolo, con la scoperta e l'impiego delle terapie antibiotiche, il numero di morti per la peste bubbonica è crollato dal 60% dei casi all'11%.

Dove è ancora presente la peste?

La maggior parte dei casi di peste registrati ogni anno sono in Africa, in Asia e in Sudamerica.

Nello specifico, le zone più colpite in Asia sono:

• il Caucaso

• la Russia

• il Medioriente

• la Cina

• alcune zone dell'Asia del sud

In Africa, la peste si trova:

• in Madagascar

• in Uganda

• in Sudafrica

In Sudamerica, la maggioranza dei casi si registra in alcune zone di:

• Bolivia

• Ecuador

• Perù

• Brasile

Negli Stati Uniti, ogni anno si verificano circa 10 o 15 casi, concentrati soprattutto nelle aree rurali.

In Europa e in Australia, infine, la peste non è più presente da decenni.

