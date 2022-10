Per gli amanti del genere fantasy è dura dover dire addio alla Terra di Mezzo, il mondo fantastico creato da J.R.R. Tolkien e già trasportato sul grande schermo dalla trilogia diretta da Peter Jackson, diventata campione d'incassi e vincitrice di svariati Oscar.

Dopo ai film dedicati a "Lo Hobbit", grazie a "Gli Anelli del Potere", la serie tv sbarcata su Amazon Prime Video e tra le più attese del 2022, abbiamo potuto ritornare in un mondo abitato da elfi, nani e hobbit.

Questa nuova storia, ambientata migliaia di anni rispetto ai film usciti al cinema negli scorsi anni, è stata in grado di conquistare milioni di telespettatori in tutto il mondo e, a pochi giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata della prima stagione, tutti si stanno già domandando quando sarà possibile vedere nuove puntate ambientate nella Terra di Mezzo.

A rincuorare i fan ci ha pensato Jennifer Salke, capo di Amazon Studios, che ha dichiarato che la seconda stagione è già in cantiere.

Cosa sappiamo sulla seconda stagione degli Anelli del Potere

L'ultima puntata de "Gli Anelli del Potere" è arrivata su Amazon Prime Video da pochi giorni, ma c'è già chi pensa alla seconda stagione. Tra loro, oltre agli affezionati fan, c'è Jennifer Salke, capo di Amazon Studios, che ha già affermato non solo che ci sarà una nuova stagione della fortunata serie ispirata al mondo creato da Tolkien, ma che è già stato dato il via alla sua produzione.

Oltre agli interpreti già consociuti, nei nuovi episodi (secondo indiscrezioni otto in tutto) ci sarà spazio anche per nuovi personaggi, come Cirdan, uno degli elfi più antichi della Terra di Mezzo. A differenza della prima stagione girata in Nuova Zelanda, i nuovi set si trovano a Londra, più specificatamente nei Bray Studios.

Salke, in un'intervista rilasciata a Variety, ha annunciato chiaramente che la produzione della seconda stagione de Gli Anelli del Potere è già in atto, e che il desiderio di tutti è poter muoversi velocemente per offrire il prima possibile al pubblico le nuove puntate tanto attese.

La possibile data di uscita della seconda stagione degli Anelli del Potere

Ciò che ha caratterizzato da subito la serie Gli Anelli del Potere è stata la sua grandiosità: con cifre record impiegate per la sua produzione, la serie è da subito sembrata più vicino a un kolossal che a una produzione televisiva classica.

Anche se i fan più integralisti dell'opera di Tolkien hanno forse storto un po' il naso agli espedienti utilizzati per accattivarsi il pubblico e alla poca fedeltà agli scritti originali dello scrittore, i telespettatori di tutto il mondo sono rimasti estremamente soddisfatti dal prodotto finale, tanto da desiderare di vedere al più presto una seconda stagione.

Anche se le parole della Salke fanno ben sperare nel suo rapido arrivo sul piccolo schermo, lei stessa ha dichiarato la volontà di tutta la produzione di mantenere livelli alti sia per quanto riguarda la storia che per il girato.

Rapidità, certo, ma non a scapito della qualità: ecco perché probabilmente la seconda stagione de Gli Anelli del Potere non arriverà su Amazon Prime prima della fine del 2023 oppure l'inizio del 2024.

Gli amanti della Terra di Mezzo dovranno pazientare ancora un po' prima di ritornare tra elfi, nani e hobbit, ma attendere qualche mese in più per potersi godere un telefilm ben costruito e pieno di immagini affascinanti ripagherà l'attesa più lunga del previsto.

Leggi anche: Questo thriller psicologico su Netflix ha conquistato 48 milioni di persone in 7 giorni