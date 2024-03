Becoming Karl Lagerfeld, ecco quando esce l'attesa serie sullo stilista di alta moda

La moda torna protagonista del piccolo schermo grazie alla serie tv Becoming Karl Lagerfeld: ma quando esce? Tanti i nomi di attori che prendono parte al cast: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv.

Becoming Karl Lagerfeld, la nuova serie sull'alta moda

Una nuova serie televisiva sull'alta moda sta per arrivare sul piccolo schermo e a essere protagonista è uno degli stilisti più amati di sempre.

La vita di Karl Lagerfeld arriva così sul piccolo schermo, scoprendo i retroscena della sua carriera e tutte le avventure che lo hanno portato al raggiungimento dei suoi numerosi successi.

Più volte la sua vita è finita sotto i riflettori, e non solo per aver riservato il patrimonio al suo gatto: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Becoming Karl Lagerfeld.

La trama di Becoming Karl Lagerfeld

Tratta dal libro "Kaiser Karl" di Raphaëlle Bacqué, Becoming Karl Lagerfeld è pronta a divenire una delle serie più amate legate al mondo dell'alta moda.

Ambientata a partire dal 1972, la serie racconta la vita dello stilista quando era ancora sconosciuto nel settore, dando così inizio alla sua lunga carriera.

Il percorso si rivela però ricco di ostacoli e, il primo fra tutti, è costituito dall'alta rivalità con Pierre Bergé e con il brand Yves Saint Laurent, altro rivale al trono nel settore della moda. Tra amore e carriera: tanti sono i temi trattati all'interno della serie, portati in scena da un cast d'eccezione.

Il cast stellato della serie su Karl Lagerfeld

Non solo The New Look: Becoming Karl Lagerfeld è un'altra serie in cui la moda diviene protagonista, raccontando la vita di uno degli stilisti più amati di sempre.

A interpretare il protagonista è Daniel Brühl, attore che ha dato prova del suo talento sopraffino in molte pellicole, tra cui "Niente di nuovo sul fronte occidentale" e "Bastardi senza gloria".

Altri nomi che si aggiungono al cast sono:

• Théodore Pellerin è Jacques de Bascher

• Arnaud Valois è Yves Saint Laurent

• Alex Lutz è Pierre Bergé

• Agnès Jaoui è Gaby Aghion

• Jeanne Damas è Paloma Picasso

• Claire Laffut è Loulou De La Falaise

• Sunnyi Melles è Marlene Dietrich

• Paul Spera è Andy Warhol

• Lisa Kreuzer è Elisabeth Lagerfeld

Non resta allora che scoprire quando esce l'attesa serie: ecco svelata la data.

Becoming Karl Lagerfeld: quando esce la serie tv

L'attesa sta per finire: manca sempre meno all'arrivo sulle piattaforme di Becoming Karl Lagerfeld.

Il conto alla rovescia può quindi avere inizio: l'uscita su Disney+ è fissata al 7 giugno 2024, data in cui il pubblico potrà conoscere tutte le curiosità sulla vita dello stilista più amato di sempre.

