The Gentlemen 2, cosa si sa davvero sul rinnovo e l'uscita della seconda stagione

A soli pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della prima stagione, si fa già un gran parlare di The Gentlemen 2.

C’è chi accende la speranza per una seconda stagione che potrebbe arrivare – dicono alcuni – persino già nei primi mesi del 2026. C’è, poi, chi si crogiola sul finale della prima stagione che non lascerebbe dubbi sul fatto che Netflix voglia annunciare a breve il rinnovo.

Ma qual è la verità? Vale la pena dirlo subito: al momento Netflix non ha ufficializzato alcun rinnovo o stagione due. Per questo motivo, è presto per dire che The Gentlmen 2 si farà o quando potrà essere pubblicata nel catalogo.

Gli indizi ci sono tutti, è vero. E anche lo stesso Guy Ritchie, che ha diretto il film da cui è tratta e due episodi della serie, ha confermato di avere già delle idee per una seconda stagione.

The Gentlemen 2 si farà? La parola agli spettatori

The Gentlemen è la serie uscita su Netflix il 7 marzo, nonché una tra le più attese a marzo 2024.

Una serie che prende ispirazione dall’omonimo film del 2019, scritto da Guy Ritchie, ex marito di Madonna, con Matthew McConaughey e Colin Farrell. Lo stesso regista ha diretto anche i primi due episodi della serie.

Ritchie, probabilmente, aveva ancora molto da dire sul mondo dei gangster e ne ha approfittato puntando su un prodotto seriale su uno dei più noti servizi di streaming.

Dalla sua pubblicazione su Netflix, solo qualche giorno fa, la serie è stata apprezzata da una vasta gamma di spettatori. Tanto che le illazioni su una presunta seconda stagione non si sono risparmiate.

In linea generale, potremmo già dire che sia un ottimo risultato. Il motivo è molto semplice: Netflix non dà il via libera a un rinnovo se il pubblico non ha dimostrato di apprezzarlo. In genere, ci vogliono almeno 28 giorni per capire se l’investimento ha reso il guadagno sperato.

Il fatto che tante persone ne stiano parlando e che la serie abbia centrato il punto, con una storia frizzante e personaggi davvero indimenticabili, crea la giusta atmosfera per il rinnovo.

Come finisce The Gentlemen e perché si pensa a una stagione 2

A lasciare quella sensazione di probabile stagione due è senza dubbio anche il finale di The Gentlemen.

La serie, lo ricordiamo, è composta da 8 episodi, di cui gli ultimi degni di un perfetto colpo di scena.

Come sappiamo, la serie segue le vicende che sconvolgono la vita a Eddie Horniman (interpretato da Theo James) che scopre di aver ereditato il titolo di duca di Halstead e i terreni di campagna del padre. Quel che è Eddie non sa è che la terra è diventata parte di un impero di coltivazione di cannabis gestito da Bobby Glass (Ray Winstone), ma gestiti di fatto da sua figlia, Susie Glass (Kaya Scodelario).

E mentre Eddie cerca di proteggere la sua casa, venendo a conoscenza di personaggi senza scrupoli, pericolosi ed eccentrici, scopre man mano che la vita da gangster non è così male.

Ne abbiamo la prova proprio negli ultimi episodi, quando Eddie diventa ormai comproprietario dell’impero della droga.

The Gentlemen 2: cosa sappiamo sulla data di uscita

Posto che Netflix non abbia ancora reso ufficiale il rinnovo, c’è da dire che è lo stesso Guy Ritchie a offrire ben più di una speranza.

Il regista, infatti, ha affermato di avere già qualche idea per una seconda stagione e che la serie, in fin dei conti, è stata concepita per andare avanti per più stagioni.

In quanto alla presunta data di uscita, però, sembra che ci sarà da attendere. Questo, in primo luogo, perché Ritchie potrebbe essere impegnato in altre produzioni – è stato annunciato anche come regista per la serie di Paramount+, The Donovans.

C’è, poi, da pensare agli attori, alcuni dei quali potrebbero essere impegnati in altri progetti. Questo soprattutto per quanto riguarda i protagonisti della serie, Theo James e Kaya Scodelario.

The Gentlemen 2 si farà?

Insomma, se i più fiduciosi pensano a un’uscita entro i primi mesi del 2026, in realtà è tutto da vedere. A cominciare dall’ufficializzazione del rinnovo della serie per una seconda stagione.

Le premesse, comunque, sembrano ottime. Al pubblico la serie è piaciuta, grazie a un mix di eccentricità, divertimento e un pizzico di violenza. In più, il regista sembra avere nuove idee per mandare avanti la storia senza forzature. Netflix potrebbe decidersi ad annunciarne il rinnovo nei prossimi mesi.

Se dovesse arrivare, comunque, è possibile che segua le stesse orme della prima: una seconda stagione con circa 7 oppure 8 episodi di circa 50 minuti ciascuno, da vedere su Netflix.

È comunque ancora presto per parlare. Aspettiamo che il servizio di streaming ne annunci il rinnovo. Da quel momento, potrebbe essere pubblicato anche il nuovo trailer e avere qualche anticipazione in più.