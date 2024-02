Queste sono le imperdibili 6 serie tv in uscita a marzo 2024: ecco quali vedere

Sei amante delle serie tv? Ecco le new entry in arrivo a marzo 2024, tra ritorni e novità.

Le serie tv sono un ottimo modo per trascorrere qualche ora in tranquillità staccando la spina dalla routine di tutti i giorni e rilassandosi. C'è chi ama guardare comedy, chi invece preferisce una trama più drammatica o thriller per stare sulle spine e avere sempre una buona dose di adrenalina.

Ogni mese i principali servizi di streaming ampliano il loro palinsesto con nuove serie tv. Si tratta non solo di nuove stagioni, ma anche di new entry pronte a conquistare il pubblico da casa: ecco allora le serie in uscita a marzo 2024.

Le serie tv da non perdere in arrivo a marzo 2024

Marzo è un mese ricco di sorprese per chi ama le serie tv. In arrivo ci sono diverse serie tv disponibili su Amazon Prime Video o Netflix.

1. Antonia

In uscita il 4 marzo, la serie tv si snocciola in 6 episodi. Si inscrive nel genere del dramedy, perché unisce caratteristiche tipiche del drama a quelle della commedia. Parla di Antonia, una giovane donna che ha lasciato la sua famiglia da adolescente e che ha trovato la sua strada a Roma. A 33 anni scopre di soffrire di endometriosi, un problema che ha condizionato tutta la sua vita e influenzato le sue scelte, oltre al suo rapporto con gli altri. La psicoterapia la aiuterà a conoscersi meglio e a mettere ogni tassello al suo posto.

2. Supersex

Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi, il divo del porno famoso in tutto il mondo, da una prospettiva inedita. Supersex racconta la vita di Rocco, dei suoi legami con la famiglia e delle insicurezze che si celano dietro la fama. La serie si compone di 7 episodi e nel cast ci sono anche Jasmine Trinca e Adriano Giannini per la regia di Francesca Minieri. La serie esce il 6 marzo su Netflix.

3. The Gentlemen

Protagonista di The Gentlemen è Theo James, che in molti ricorderanno in The White Lotus. Nel ruolo di Eddie Horniman, il protagonista eredita le proprietà del padre ma scopre ben presto che dietro si nasconde il mercato della cannabis. Horniman dovrà avere a che fare con la malavita britannica per continuare gli affari di famiglia. La serie arriva il 7 marzo su Netflix.

4. Girls5eva

In arrivo la terza stagione di Girls5eva, la serie che parla di una band femminile impegnata ad affrontare un tour dopo la pubblicazione dell'album. Non avendo un manager, decidono di partire con un furgone. Durante il viaggio, succederanno molte avventure che metteranno alla prova il loro legame. Nel cast troviamo: Sara Bareilles, Busy Philipps, Paula Pell, Ashley Park, Renée eLise Goldsberry. La serie è attesa per il 14 marzo 2024 ed è disponibile su Netflix.

5. Il problema dei 3 corpi

La prima stagione arriva il 21 marzo 2024, su Netflix. La trama ruota attorno a una decisione presa in Cina negli anni Sessanta. Quel fatto ha delle ripercussioni sugli avvenimenti del presente, in cui un gruppo di scienziati deve affrontare un problema che minaccia l'umanità.

6. Young royals

Giunta alla sua terza stagione, Young royals parla della vita al college del principe Wilhelm, che desidera vivere l'amore in libertà senza le costrizioni reali. Tuttavia, quando arriverà il momento di salire al trono, si troverà davanti a un bivio difficile da affrontare. La scelta tra amore e corona lo metterà a dura prova. La prima parte è disponibile su Netflix dall'11 marzo, mentre la seconda parte è attesa per il 18 marzo 2024.

Quali sono le serie tv da non perdere?

Se ami le serie tv ma temi di esserti perso qualche grande titolo, ecco quelli che non puoi proprio perderti: