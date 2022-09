Per tutti i fan de La Casa di Carta, ci sono novità importanti sullo spin-off "Berlino", incentrato sull'amatissimo personaggio della serie spagnola. Le riprese stanno per iniziare, ecco quando esce e tutte le anticipazioni su trama e cast.

La serie TV Berlino è ufficialmente ai blocchi di partenza. A breve inizieranno le riprese dello spin-off incentrato sulla vita di Berlino, uno dei personaggi più amati de La Casa di Carta. In anteprima mondiale Netflix ha presentato il cast ufficiale.

La serie si preannuncia già un successo strepitoso considerando la risonanza mediatica che ha avuto La Casa di Carta, la quale ha vinto un Emmy per miglior drama nel 2018 facendo vincere il premio per la prima volta a una serie tv spagnola.

È stata con le sue cinque stagioni la serie TV non in lingua inglese più vista nella storia di Netflix, un fenomeno mediatico diventato anche culturale dopo la diffusione della canzone Bella ciao e della maschera di Dalì, usata dalla banda per effettuare la rapina al Banco di Spagna.

Lo spin-off Berlino: cast e anticipazioni

Lo spin off della Casa di carta creato da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato è in fase di produzione. Netflix, attraverso una conferenza stampa tenuta a Madrid, ha annunciato che le riprese inizieranno a breve tra Spagna e Parigi. Tuttavia, si discosterà dalla serie madre perché non ci saranno rapine violente, ma si analizzerà la vita del protagonista in una chiave più comica e romantica. I creatori ci tengono a precisare che si approfondirà il lato più giocoso di Berlino senza perdere di vista la parte psicologica.

Si tratta di un prequel, visto che le vicende saranno cronologicamente antecedenti a quelle avvenute nella Casa di carta, in cui Berlino muore.

Durante la conferenza stampa è stato annunciato anche il cast completo e i relativi personaggi che andranno a interpretare. Oltre al formidabile Pedro Alonso che interpreta il protagonista, ci saranno:

Michelle Jenner, che interpreta Keila, una personalità di spicco nel campo dell’ingegneria elettronica;

Tristán Ulloa, che veste i panni di Damián, un professore che dispensa consigli a Berlino;

Begoña Vargas, il quale interpreta Cameron, un kamikaze che vive la sua vita senza regole;

Julio Peña Fernández, che sarà Roi, fedele seguace di Berlino;

Joel Sánchez, che è Bruce, ossia l’uomo d’azione della nuova banda di ladri.

Quando esce lo spin-off de La Casa di Carta, Berlino?

Considerando che i ciak ufficiali non sono ancora iniziati, si presume che la serie vedrà la luce nella seconda metà del 2023. Ad ogni modo, sulla data di uscita non c’è stata alcuna ufficialità. L'unica certezza è che uscirà su Netflix, la piattaforma streaming che è attiva in oltre 190 Paesi in tutto il mondo. Pertanto, i fan della serie spagnola devono ancora pazientare prima di tornare a vedere sullo schermo il loro beniamino.

