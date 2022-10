House of dragon è una serie che ha conquistato tutti. Prequel della conosciutissima Game of thrones, la serie tv va in onda dallo scorso 21 Agosto su HBO e in Italia su Sky Atlantic.

All’interno del suo cast troviamo attori di innegabile talento, quali Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Milly Alcock, Emily Carey, Paddy Considine, Eve Best, Fabien Frankel e Rhys Ifans. Ora la prima stagione è arrivata alla fine e nel decimo e ultimo episodio ci sono alcuni avvenimenti molto importanti preannunciati già nel trailer.

Un personaggio morirà nell’ultimo episodio di House of dragon

Chi ha letto Fuoco e ghiaccio di George R. R. Martin, su cui House of dragon è basata, sa benissimo le vicissitudini che affronteranno i personaggi nell’ultimo episodio. Fino ad oggi la trama della serie della HBO ha seguito alla lettera ciò che è stato magistralmente scritto da Martin e dal trailer ufficiale della decima puntata, sembra proprio che si continui su questa scia.

Nel trailer, infatti, si vedono alcune scene ambientate in una notte di tempesta e in primo piano figura il drago Vhagar. Nel libro viene raccontato che in seguito allo scontro tra Aemond e Lucerys nei cieli del Golfo dei Naufragi, quest’ultimo perderà la vita.

Cosa accade nella decima puntata

Dalla precedente puntata Aegon è salito al trono di spade, ma una volta appresa la notizia della morte di suo padre Viserys, Rhaenyra è pronta a reclamare il trono legittimamente. Tuttavia, non vuole spargimento di sangue. Per sondare il terreno e capire quali casate la appoggeranno nell’ascesa al trono, invia suo figlio Lucerys a Capo Tempesta per incontrare Lord Borros Baratheon. Qui, però, scopre di essere arrivato in ritardo. Aemond, secondogenito di Alicent e Re Viserys, è arrivato prima di Lucerys per chiedere l’appoggio di casa Baratheon con la promessa di prendere in sposa una delle sue figlie. Purtroppo Lucerys non può fare la stessa offerta perché è stato già promesso alla figlia di Daemon, per cui è costretto a tornare a casa senza aver ottenuto l’appoggio della casata.

Ma Aemond coglie l’opportunità di averlo davanti per lanciargli una sfida che, nonostante Lucerys si rifiuta di combattere, si protrae nei cieli di Capo Tempesta e vede protagonisti anche i loro draghi. Lucerys, intento a tornare a casa in sella a Arrax, viene pedinato da Aemond a bordo del suo Vhagar, che risulta essere molto più grande di Arrax. Nella lotta Vhagar mangia Lucerys e Arrax facendo precipitare i loro corpi in mare.