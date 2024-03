House of Guiness: quando esce la nuova serie Netflix del creatore di Peaky Blinders

Per chi ha amato Peaky Blinders e per chi non resiste alle saghe familiari, su Netflix arriverà a breve una nuova imperdibile serie: House of Guiness.

Ormai non ci sono più dubbi. Sarà Netflix ad aggiungere al catalogo House of Guiness, la serie TV che ci porterà tra i segreti della famiglia Guiness che ha messo su l’azienda produttrice della birra che tutti conosciamo.

Le premesse sembrano essere più che buone. A produrre la nuova serie sarà il creatore di Peaky Blinders, pronto a tornare a stupire e incuriosire gli spettatori, stavolta con quella che sembrerà acquisire i tratti di una vera e propria saga familiare.

Non è ancora facile immaginare cosa aspettarsi. Pochissimi sono i dettagli sulla serie in arrivo, ma possiamo comunque affidarci alle poche informazioni che sono state diffuse in queste ultime ore.

House of guiness arriva su Netflix: Knight dopo il successo di Peaky Blinders

Era il 2015 quando Peaky Blinders, ideata da Steven Knight, approdò in Italia, incuriosendo tantissimi spettatori e guadagnandosi un’eccezionale fama.

Ora, il creatore della fortunata serie che ha anche conferito maggiore fama a Cillian Murphy (ora fresco di Oscar dopo la sua interpretazione in Oppenheimer) è pronto a stringere un nuovo patto con Netflix.

Bisognerà ancora aspettare un po’ di tempo, ma House of Guiness, la nuova serie TV prodotta da Knight stesso, Karen Wilson, Elinor Day e Martin Haines vedrà presto la luce. La regia, invece, sarà affidata a Tom Shankland e Mounia Akl.

Ma quanto tempo ci vorrà per poter vedere e giudicare la nuova serie TV? E di cosa parlerà?

Le anticipazioni sulla trama di House of Guiness

Steven Knight non aveva fatto segreto: si dimostra particolarmente entusiasta di poter portare sul piccolo schermo i personaggi della famiglia Guiness, la quale lo ha sempre affascinato. Come ha detto lui stesso:

La dinastia Guinness è conosciuta in tutto il mondo: ricchezza, povertà, potere, influenza e grandi tragedie sono tutti intrecciati per creare un ricco tessuto di materiale da cui attingere.

È per questo motivo che ha deciso di impegnarsi nel progetto di House of Guiness che, dalle prime anticipazioni, sembrerebbe essere in grado di unire la potenza di Peaky Blinders a una vera e propria storia familiare.

Per il momento, quello che sappiamo è che gli eventi della serie verranno ambientati nel XIX secolo, tra Dublino e New York.

La storia si aprirà con la morte di Benjamin Guiness e seguirà le vicende dei quattro figli – Arthur, Edward, Anne e Ben – i quali si contenderanno il potere e il controllo dell’azienda di birra in espansione.

Probabilmente, la serie sarà composta da 8 episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. È ancora presto per dire se Netflix li pubblicherà tutti in una sola volta oppure opterà per rilasciarne un certo numero in giorni diversi.

Quali attori ci saranno in House of Guiness

È ancora troppo presto per avere un’idea di quale sarà il cast della nuova serie.

Per il momento, come abbiamo visto, sappiamo che la serie sarà diretta da Tom Shankland e Mounia Akl, ma mancano completamente informazioni sui volti che dovranno interpretare i quattro fratelli della famiglia Guiness.

Inoltre, è chiaro che ci saranno anche altri personaggi a roteare attorno agli eventi. Per maggiori dettagli, quindi, dovremmo aspettare qualche tempo.

Quando esce House of Guiness: l’attesa non durerà troppo

È ancora presto per definire i dettagli della nuova serie in arrivo su Netflix. Il progetto si trova ancora agli albori e Knight ci sta lavorando proprio in questo periodo.

È chiaro, quindi, che non è possibile conoscere già da ora la data di uscita del progetto. Se tutto dovesse filare liscio, però, è probabile che House of Guiness venga rilasciata su Netflix nel corso del 2025. Tutto sommato, quindi, l’attesa non sembra essere poi così lunga.

Bisogna ricordare anche, però, che Knight aveva parlato anche di un eventuale film su Peaky Blinders, la cui produzione dovrebbe cominciare, invece, a breve. Si parlava, infatti, della metà del 2024.

In ogni caso, e sperando che l'uscita venga confermata nel 2025, la serie del creatore di Peaky Blinders sarà disponibile nel catalogo Netflix. Per poter vedere gli episodi, quindi, è necessario sottoscrivere un abbonamento al noto servizio di streaming.