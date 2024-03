Oscar 2024, trionfo per Oppenheimer: l'elenco di tutti i vincitori e i premi assegnati

La 96esima edizione degli Oscar 2024 si è conclusa con il trionfo di Oppenheimer: come da pronostici, il film ha ottenuto grandissimo successo, aggiudicandosi ben 7 premi. La serata, come da tradizione, ha visto alternarsi momenti di celebrazione con gag, omaggi alla storia del cinema americano, con momenti imprevisti.

Da John Cena che è salito sul palco nudo per premiare i costumi fino al vestito di Emma Stone che si è rotto prima di salire sul palco a ricevere la statuetta per la sua interpretazione in Povere Creature: ecco tutti i vincitori degli oscar 2024.

Chi ha vinto gli Oscar 2024?

Il vincitore degli Oscar 2024 è Oppenheimer, il film incentrato sul padre della bomba atomica ha sbancato il Dolby Theatre vincendo 7 premi: miglior film, regia, attore protagonista (Cillian Murphy) e non protagonista (Robert Downey Jr), fotografia, montaggio, colonna sonora originale.

Tre ore di pellicola che hanno tenuto con il fiato sospeso tantissimi spettatori, e che, come da pronostici, sono valsi la vittoria degli oscar per il registra Christopher Nolan. Mentre ritirava il premio per la miglior regia, Nolan si è lasciato andare a un pensiero:

Il cinema ha circa un centinaio di anni, ed essere qui a distanza di cent'anni è un grandissimo onore per me.

L'unico film che in qualche modo è stato in grado di competere con Oppenheimer era Povere creature!, la fiaba surrealista e femminista di Yorgos Lanthimos, che porta a casa 4 statuette: scenografia, costumi, trucco e quella per la miglior attrice protagonista con Emma Stone.

Ma ripercorriamo la lunga notte e scopriamo tutti i vincitori agli Oscar 2024.

Oscar come Miglior film

• American Fiction

• Barbie

• The Holdovers

• Killers of the Flower Moon

• Maestro

• Oppenheimer

• Past Lives

• Povere creature!

• La zona d'interesse

Oscar come Miglior regia

• Christopher Nolan — Oppenheimer

• Jonathan Glazer — La zona d'interesse

• Justine Triet — Anatomia di una caduta

• Martin Scorsese — Killers of the Flower Moon

• Yorgos Lanthimos — Povere creature!

Miglior attrice

• Annette Bening — Nyad

• Carey Mulligan — Maestro

• Emma Stone — Povere creature!

• Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

• Sandra Hüller — Anatomia di una caduta

Miglior attrice non protagonista

• Emily Blunt — Oppenheimer

• Danielle Brooks — Il colore viola

• America Ferrera – Barbie

• Jodie Foster — Nyad

• Da’VineJoy Randolph — The Holdovers

Miglior attore

• Bradley Cooper — Maestro

• Colman Doming — Rustin

• Paul Giamatti — The Holdovers

• Cillian Murphy — Oppenheimer

• Jeffrey Wright — American Fiction

Miglior attore non protagonista

• Mark Ruffalo — Povere creature!

• Robert DeNiro – Killers of the Flower Moon

• Robert Downey Jr. — Oppenheimer

• Ryan Gosling — Barbie

• Sterling K. Brown — American Fiction

Miglior film straniero

• Io capitano (Italia)

• Perfect Days (Giappone)

• La società della neve (Spagna)

• Das Lehrerzimmer/La sala professori (Germania)

• La zona d'interesse (Regno Unito)

Miglior sceneggiatura

• Anatomia di una caduta

• The Holdovers

• Maestro

• May December

• Past Lives

Miglior sceneggiatura non originale

• American Fiction — Cord Jefferson

• Barbie — Greta Gerwig, Noah Baumbach

• Oppenheimer — Christopher Nolan

• Povere creature! — Tony McNamara

• La zona d'interesse — Jonathan Glazer

Miglior fotografia

• El Conde

• Killers of the Flower Moon

• Maestro

• Oppenheimer

• Povere creature!

Miglior scenografia

• Barbie

• Killers of the Flower Moon

• Napoleon

• Oppenheimer

• Povere creature!

Miglior montaggio

• Anatomia di una caduta

• The Holdovers

• Killers of the Flower Moon

• Oppenheimer

• Povere creature!

Miglior sonoro

• The Creator

• Maestro

• Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

• Oppenheimer

• La zona d'interesse

Migliori costumi

• Barbie

• Killers of the Flower Moon

• Napoleon

• Oppenheimer

• Povere creature!

Miglior makeup

• Golda

• Maestro

• Oppenheimer

• Povere creature!

• La società della neve

Migliore colonna sonora

• American Fiction

• Indiana Jones e il quadrante del destino

• Killers of the Flower Moon

• Oppenheimer

• Povere creature!

Miglior canzone

• “It Never Went Away”, American Symphony

• “I’m Just Ken”, Barbie

• “The Fire Inside”, Flamin' Hot

• “Wahzhazhe (A Song for My People)", Killers of the Flower Moon

• “What Was I Made For?”, Barbie

Migliori effetti speciali

• The Creator

• Godzilla: Minus One

• Guardians of the Galaxy Vol. 3

• Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

• Napoleon

Miglior film d'animazione

• Il ragazzo e l'airone

• Elemental

• Nimona

• Robot Dreams

• Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior corto animato

• Letter to a Pig

• Ninety-Five Senses

• Our Uniform

• Pachyderme

• War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Miglior cortometraggio live-action

• The After

• Invincible

• Knight of Fortune

• Red, White and Blue

• The Wonderful Story of Henry Sugar

Miglior cortometraggio documentario

• The ABCs of Book Banning

• The Barber of Little Rock

• Island in Between

• The Last Repair Shop

• Nai Nai & Wai Po

Miglior documentario