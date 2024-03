Il problema dei 3 corpi: uscita, cast e trailer della serie attesissima su Netflix

L’attesa sta per finire. Il problema dei 3 corpi, la serie di fantascienza più attesa nel 2024, approderà su Netflix a fine mese.

Il problema dei 3 corpi è la nuova attesissima serie TV che segna il ritorno degli ideatori di Game of Thrones per un nuovo, incredibile prodotto per il piccolo schermo.

È una delle serie TV più attese nel mese di marzo 2024 e per ottime ragioni. Sin dal primo trailer – ancor più dal trailer finale – si è potuta respirare l’atmosfera, tra fantascienza ed esistenzialismo, che permeerà tutti gli episodi.

La serie è il frutto di un accordo tra David Benioff, D. B. Weiss e Alexander Woo e Netflix. Proprio il noto servizio di streaming metterà a disposizione ben 8 episodi a partire da fine marzo, per la felicità degli amanti della fantascienza.

Il problema dei 3 corpi su Netflix: l’attesa sta per finire

Il fatto che il progetto sia nelle mani di David Benioff, D. B. Weiss e Alexander Woo potrebbe bastare da solo a farci gridare al miracolo. Ancor più se si tiene conto anche del fatto che la serie è l’adattamento per il piccolo schermo di uno dei libri di fantascienza più influenti del nostro tempo.

La serie, infatti, è ispirata ai romanzi di Liu Cixin, in particolare alla trilogia Memoria del passato della Terra che in molti rinominano con il titolo del primo romanzo della serie, proprio Il problema dei 3 corpi, a cui seguono gli altri due libri, La materia del cosmo e Nella quarta dimensione.

Il primo libro della saga è particolarmente apprezzato dai lettori. La maggior parte di questi concorda sul fatto che la storia appaia assieme plausibile e capace di portare a riflettere su temi esistenziali universali.

Il problema dei 3 corpi: la trama tra fantascienza ed esistenzialismo

Anche i meno appassionati di fantascienza, probabilmente se lo sono chiesti almeno una volta nella vita: cosa succederebbe se riuscissimo a comunicare con una popolazione aliena? Riusciremmo a comunicare con gli extraterrestri? Come ci vedrebbero loro? Scoppierebbe un’inevitabile guerra tra mondi?

A tutte queste risposte, Il problema dei 3 corpi risponde non senza destare pesanti riflessioni sulla natura stessa dell’uomo, sulle cospirazioni, su ciò che i governi sanno e non diffondono. Ma non solo, perché, in una buona parte, ci spronerà a riflettere sul delicato ruolo che potrebbe avere chiunque tra noi nell’incontro con una razza aliena di cui poco sappiamo e molto instabile.

La razza aliena in questo caso, infatti, è rappresentata dai trisolariani, i quali abitano un mondo che alterna periodi di grande crescita e sviluppo della società a periodi in cui la vita viene quasi del tutto spazzata via.

L’incontro tra questi alieni e la nostra Terra non sarà una passeggiata. Ma a incidere fortemente sul rapporto tra loro e gli umani sarà la decisione di una scienziata che non prova grande simpatia per il genere umano.

La trama ufficiale Netflix ci presenta Il problema dei 3 corpi in questo modo:

Attraverso continenti e decadi, cinque amici geniali fanno scoperte sconvolgenti mentre le leggi della scienza si sgretolano ed emerge una minaccia esistenziale.

Il trailer finale de Il problema dei 3 corpi

Già due mesi fa un trailer ci aveva mostrato le prime immagini tratte dalla serie in arrivo su Netflix. E, già allora, aveva destato la curiosità di appassionati di fantascienza, lettori che conoscono già il libro da cui è tratta, e molte altre persone amanti delle serie TV.

Solo qualche giorno fa, Netflix ci ha permesso di immergerci ancora un po’ in più in questo nuovo mondo, fatto di passato, presente e futuro e permeato da una musica assieme tragica e rivelatrice.

Puoi vedere il trailer finale de Il problema dei 3 corpi pubblicato 6 giorni fa qui:

Quando esce su Netflix Il problema dei 3 corpi

Come dicevamo, l’attesa sta per finire. Finalmente potremo farci un’idea più precisa della trama e dei personaggi della serie.

Segnate sul calendario, con un pennarello rosso, la seguente data: il 21 marzo 2024 segna l’uscita de Il problema dei 3 corpi, l’attesissima serie su Netflix che segna il ritorno degli ideatori del Il Trono di Spade.

Dove vedere Il problema dei 3 corpi

La serie sarà aggiunta al catalogo Netflix e probabilmente verranno caricati tutti e 8 gli episodi della prima stagione in un’unica volta.

Per poter vedere Il problema dei 3 corpi, quindi, sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento Netflix.

Il problema dei 3 corpi: il cast

Il problema dei 3 corpi presenta un cast che include alcuni volti familiari, altri meno conosciuti.

In particolare, a vestire i panni dei personaggi di questa incredibile storia ci saranno Jovan Adepo, John Bradley, Eiza González, Liam Cunningham, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce, Rosalind Chao, Ben Schnetzer, Eve Ridley.

