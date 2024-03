Lolita Lobosco 3, in arrivo l'ultima puntata: le anticipazioni sull'attesissimo finale

"Le indagini di Lolita Lobosco", l'apprezzatissima serie prodotta da Rai Fiction, è tornata sul piccolo schermo con la sua terza stagione, iniziata lunedì 4 marzo 2024. Il vicequestore della città di Bari deve destreggiarsi in un mondo per niente semplice e maschilista. Lolita si occupa di tanti nuovi misteri insieme ai fidati Antonio e Lello e intanto è messa alla prova dai problemi di natura sentimentale. Il finale della terza stagione della serie tv con protagonista Luisa Ranieri va in onda lunedì 25 marzo 2024, alle ore 21:30 su Rai 1, e i colpi di scena sono assicurati: ecco le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Lolita Lobosco 3.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Lolita Lobosco 3, le anticipazioni dell'ultima puntata 2. Quante stagioni ci sono di Lolita Lobosco? 3. Dove sono state girate le riprese di Lolita Lobosco? 4. Chi interpreta Andreina in Lolita Lobosco?

Lolita Lobosco 3, le anticipazioni dell'ultima puntata

Nel quarto episodio, intitolato "Un brutto affare", Lolita e i suoi colleghi devono risolvere un caso molto complicato riguardante un delitto. Da un laghetto emergono i resti di un corpo, e la squadra si muove subito per identificare la vittima.

Al fine di trovare indizi necessari per scoprire le dinamiche dietro il tragico evento, Lolita dà tutta sé stessa per portare avanti le nuove indagini e finisce anche per distrarsi dal rapporto con Leon ormai in profonda crisi.

Tante preoccupazioni per Lolita

A occupare i pensieri del vicequestore di Bari non è solo il caso del cadavere ritrovato nel lago. Infatti, Angelo è di nuovo a Bari e intende testimoniare in Tribunale contro gli assassini di Petresine. La decisione di Angelo è motivo di grande preoccupazione per Lolita.

Intanto Nunzia è alle prese con una serie di difficoltà, dopo avere scoperto l'esistenza di una rivale in campo sentimentale. Non mancano i tormenti neppure nella vita di Lello, che deve abituarsi al suo nuovo ruolo di padre dopo la nascita dei gemelli.

I problemi non mancano neanche per Forte, che cerca di gestire la frattura con Porzia e anche il rapporto turbolento con il loro primogenito.

Quante stagioni ci sono di Lolita Lobosco?

Le indagini di Lolita Lobosco è stata lanciata su Rai 1 il 21 febbraio 2021. La serie è diretta da Luca Miniero ed è ispirata all'omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi.

Al momento, è giunta alla sua terza stagione ed è composta in totale da 14 episodi, ma non è escluso che la storia possa proseguire. Il rilascio di una quarta stagione non è improbabile, visto che la trama della dell'ultimo episodio, in onda il 25 marzo, pare rimanere aperta.

Dove sono state girate le riprese di Lolita Lobosco?

La fiction Lolita Lobosco è stata girata nella regione Puglia. Infatti, tra le location della serie appaiono città come Monopoli e Polignano a Mare, compresa la frazione di San Vito.

La maggior parte delle scene è ambientata nella città di Bari. Il vicequestore Lobosco abita e lavora proprio nel capoluogo pugliese e la sua casa è situata nel quartiere storico della città, mentre la Questura si trova all'interno del Palazzo della Città Metropolitana di Bari.

Chi interpreta Andreina in Lolita Lobosco?

Il personaggio di Andreina è interpretato da Nunzia Schiano, attrice italiana nata il 16 maggio 1959, a Portici, in Campania.

Nel corso della sua carriera ha interpretato perlopiù ruoli comici ed è nota soprattutto per aver dato il volto alla madre di Mattia Volpe nel film Benvenuti al Sud, e nel suo sequel Benvenuti al Nord.