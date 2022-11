Se siete amanti della suspence e dei colpi di scena siete nel posto giusto. In questa breve guida andremo a scoprire quali sono le migliori serie tv thriller da vedere assolutamente, che renderanno il vostro inverno ricco di suspence e colpi di scena.

Migliori serie tv thriller, Breaking Bad e Prison Break

La stagione fredda è alle porte e, finalmente, potremo armarci di coperta e telecomando per passare le nostre serate invernali davanti ad una serie tv, sorseggiando una cioccolata calda. Ma quali sono le migliori serie tv thriller da vedere?

Partiamo con un grande classico: Breaking Bad. È la storia di un padre di famiglia e professore di chimica che, dopo aver scoperto di avere un tumore ai polmoni e di non avere abbastanza soldi per pagarsi le cure, decide di mettere in pratica le sue conoscenze e aprire un business criminale con un suo ex allievo. Di cosa stiamo parlando? Semplice, della produzione e dello spaccio di metanfetamina.

La serie tv è suddivisa in cinque stagioni ed è disponibile su Netflix. Per chi l’avesse già vista, il consiglio è scontato: guardatevi assolutamente lo spin-off dedicato all’avvocato Soul Goodman, terminata pochi mesi fa e disponibile anch’essa su Netflix. Anche Better Call Saul è una delle serie tv thriller più belle di sempre.

Passiamo ad un altro grande classico su Netflix: Prison Break. Se siete amanti della suspence e dei colpi di scena, questa serie tv fa al caso vostro. Racconta la storia di due fratelli, uno detenuto ingiustamente e l’altro disposto a tutto pur di farlo evadere, tanto da ricoprirsi di tatuaggi (non è un dettaglio irrilevante) e da farsi rinchiudere nel carcere di Fox River per progettare la fuga insieme al sangue del suo sangue.

Reacher

Passiamo ad una serie su Prime Video: Reacher. Racconta la storia di Jack Reacher, un ex poliziotto militare che durante un viaggio negli Stati Uniti si trova coinvolto in un caso di omicidio in cui lui è l’accusato.

Migliori serie tv thriller su Now

Ma tra le migliori serie tv thriller troviamo anche Diavoli, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, disponibile su NOW. Racconta di un gruppo di uomini di affari che scoprono che la finanza mondiale è al centro di un complotto e cercano di fare il possibile per risolvere la situazione.

L’indice della paura - Alex Hoffman sta per lanciare un sistema basato sull'intelligenza artificiale che sfrutta la paura nei mercati finanziari, promettendo di guadagnare miliardi. Ma la sua sanità mentale vacilla quando viene attaccato da un uomo che conosce tutti i suoi codici di sicurezza: Alex capisce che è stato incastrato.

The Staircase - Questo thriller ruota intorno alla figura di Michael Peterson, scrittore di romanzi gialli, dichiarato colpevole dell’omicidio di sua moglie, trovata morta in fondo ad una scala nella loro abitazione. Da che parte si schiererà la famiglia dell’uomo?

Omicidio a Easttown o Mare of Easttown è un’altra fra le migliori serie tv thriller da vedere assolutamente. Parla di una detective della polizia che cerca di risolvere un terribile omicidio di una giovane madre, mentre nella sua vita niente sembra funzionare come dovrebbe.

The Wire - Questa serie tv è ambientata a Baltimora. Traffico di droga, omicidi irrisolti e testimoni, in questa serie tv suddivisa in 5 stagioni, la polizia si dà un bel da fare per sconfiggere la criminalità organizzata.

True Detective - Infine, un’altra serie tv thriller da guardare su Now è proprio True Detective. Nel corso delle tre stagioni viaggerete insieme a dei detective che sono riusciti a fornire un colpevole a casi davvero complicati, mentre erano essi stessi in balia dei loro problemi.

Altre fra le migliori serie tv thriller

Fra le altre serie tv thriller migliori di sempre presenti su Netflix potrete guardare anche:

Anatomia di uno scandalo – un processo per stupro che vede coinvolto il ministro parlamentare James Whitehouse porta alla luce uno segreto mai rivelato





– un processo per stupro che vede coinvolto il ministro parlamentare James Whitehouse porta alla luce uno segreto mai rivelato Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer – la storia del serial killer di Milwaukee che tolse la vita a 17 giovani ragazzi





– la storia del serial killer di Milwaukee che tolse la vita a 17 giovani ragazzi Il diavolo in Ohio – una ragazza viene trovata in stato di shock con un pentacolo inciso sulla sua schiena





– una ragazza viene trovata in stato di shock con un pentacolo inciso sulla sua schiena The Watcher – una famiglia si trasferisce nella casa dei suoi sogni, ma in poco tempo inizia a ricevere minacce da un “Osservatore”

