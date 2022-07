È passato più di un anno dall’attesissima uscita della quinta stagione di Rick e Morty. Ma i fan dello sci-fi più popolare del piccolo schermo sono già in astinenza e non vedono l’ora che esca la sesta stagione. Fortunatamente per loro, le avventure dell’adolescente e del nonno scienziato genialoide Rick torneranno a far loro compagnia molto presto.

Quando esce Rick e Morty 6, ecco la data

Ebbene, tutti pronti per il countdown perché la sesta stagione di Rick e Morty sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 settembre 2022. La data ufficiale è stata resa pubblica dall’account twitter della serie animata. Rick e Morty mostrano fieri gli addominali suddivisi in 6 quadrati, a simboleggiare la sesta stagione. Terminato l’allenamento, Rick e Morty sono pronti per farci vivere altre strampalate avventure.

Sesta stagione di Rick e Morty: quanti episodi saranno

Con ogni probabilità anche la sesta stagione di Rick e Morty sarà composta di 10 episodi, esattamente come le prime cinque. Secondo una dichiarazione fatta Michael Ouweleen, presidente della casa di produzione di Rick e Morty, questa stagione avrà delle sorprese sensazionali. Sembra che i fan non saranno dei semplici spettatori di questa stagione, ma in qualche modo potranno ‘interagire’ con la storia. Cosa avrà voluto sottintendere Michael Ouweleen? Di cosa parla Rick e Morty? Rick e Morty è più di un cartone animato e più di una serie tv.

Rick e Morty, come Bojack Horseman, è diventato un fenomeno globale. Il giusto miscuglio di scienza e finzione è la formula del successo di Rick e Morty, in grado di appassionare i bambini, gli adolescenti e anche gli adulti. Ogni folle avventura in dimensioni reali e immaginarie portano Morty a crescere sempre un po' di più, con il sorriso ma anche con un velo di amarezza.

Come era finita la quinta stagione di Rick e Morty

Justin Roiland e Dan Harmon, i creatori di Rick e Morty nel finale della quinta stagione hanno dato il meglio di se stessi. Una stagione meno comica rispetto alle altre, in cui gli spunti di riflessioni sono tantissimi. In qualche modo forse Morty ha trovato un barlume di speranza per mettere fine alla nera depressione cronica di Rick. Chissà se la soluzione adottata nell'ultima puntata della qunita stagione non sia l'escamotage ideale anche per ricostruire il rapporto tra nonno e nipote in modo più sano.