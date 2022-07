Se per agosto 2022 non hai in programma vacanze, non ti preoccupare: Netflix, Amazon Prime, Sky e la rete televisiva hanno in programma per te oltre 20 uscite tra nuove serie TV e nuove stagioni!

Pronti per il mese più estivo dell’anno. Arriva agosto con ben 20 nuove stagioni di serie TV da guardare!

E non ti serve avere Netflix, Sky o Disney Plus perché chi sono tantissime uscite anche sul palinsesto televisivo.

Grandi ritorni o novità assolute. Serie TV tanto attese oppure già affermate. Dai thriller fino alle love story. Scopri cosa ti riserva Agosto 2022!

1. Irma Vep - in uscita il 3 agosto 2022 su Sky Atlantic HD

Tratto dall’omonimo film, si tratta di una miniserie girata tra USA e Francia. Parla di teatro e di rivincita: un’attrice americana, a seguito di una delusione professionale e amorosa scappa a Parigi per recitare nelle vesti di Irma Vep. Il confine tra realtà e finzione si farà sempre più sottile.

2. Delitti in paradiso – in uscita il 3 agosto 2022 su Rai 2

Siamo ormai all’undicesima stagione per questa serie ambientata a Saint Marie, un atollo caraibico. Otto puntate piene di crime, suspance e amore in cui le vite dei protagonisti verranno scombussolate da avvenimenti imprevedibili che li costringeranno ad indagare.

3. The Sandman - in uscita il 5 agosto 2022 su Netflix

Celebre fumetto della DC Comics, quest’anno approda sul piccolo schermo. Direttamente dal sito ufficiale Netflix:

“Dopo lunghi anni di prigionia il Re dei Sogni Morfeo intraprende un viaggio attraverso mondi diversi per ritrovare quanto gli è stato rubato e recuperare i suoi poteri.”

4. NCIS: Los Angeles – in uscita il 7 agosto 2022 su Rai 2

Ormai alla tredicesima stagione, la serie poliziesca di Shane Brennan è rinomata nel settore crime. Prima visione in Italia anche se negli USA è uscita da quasi un anno. Quali casi dovrà risolvere la squadra di polizia di Los Angeles?

5. Locke & Key - in uscita il 10 agosto 2022 su Netflix

Terza e probabilmente ultima stagione di questo telefilm. Un fantasy giovane e fresco che risveglia la magia. La famiglia Locke sarà alle pese con nuove chiavi magiche e nuovi mostri pericolosi che minacceranno la loro casa stregata.

6. School Tales – in uscita il 10 agosto 2022 su Netflix

Di origine tailandese, è tratta da fumetti che parlano di fantasmi. Gli orientali sono maestri nelle storie horror, e qui i protagonisti sono studenti e fantasmi che infestano le loro scuole. Dovranno affrontare orrori, misteri e paure. Il brivido è assicurato!

7. Dota: dragon’s blood – in uscita l’11 agosto 2022 su Netflix

In arrivo la terza stagione di questo telefilm formato cartone. Dal sito ufficiale Netflix:

“In questo fantasy epico tratto dal gioco online, un Cavaliere Dragone tormentato ma coraggioso deve usare il potere che è in lui per fermare un pericoloso demone.”

8. Progetto Lazarus – in uscita il 12 agosto 2022 su Sky Atlantic HD

A metà tra il genere fantastico e thriller. All’interno del progetto Lazarus lavorano agenti che hanno un unico obiettivo: impedire la fine del mondo. Prende spunto dal celebre film Edge of Tomorrow, resettando il tempo ogni giorno e facendo vivere al pianeta un perenne primo luglio, come mai?

9. A league of their own – in uscita il 12 agosto su Amazon Prime Video

Otto episodi sul baseball. Le protagoniste, però, sono tutte donne che sognano il professionismo. Tratto da una storia vera, racconta le discriminazioni razziali e sessuali all’interno di questo sport. Tra vita privata e agonistica, cosa succederà nelle vite private delle protagoniste?

10. Stark Treck: lower decks – in uscita il 13 agosto 2022 su Amazon Prime Video

Cartone animato chiaramente collegato alla celeberrima saga Stark Treck. In uscita la seconda stagione che racconta le avventure vissute dall’equipaggio della flotta stellare USS Cerritos. Imparerai che ognuno ha uno scopo a questo modo.

11. She-Hulk: attorney at law – in uscita il 17 agosto 2022 su Disney +

Disney + porta sullo schermo Hulk donna. La super eroina è già presente nei fumetti, anche se non è molto conosciuta. Avvocatessa che si occupa di casi con superumani per imputati, riceve una trasfusione dal cugino Bruce Banner e acquisisce anche lei dei poteri.

12. Le ragazze del surf – in uscita il 19 agosto 2022 su Apple TV+

Non sembrerebbe ma si tratta di una serie mistery tratta da una serie bestseller di romanzi dell’autrice Kim Dwinell. Due migliori amiche dovranno risolvere dei misteri sovrannaturali che si manifesteranno in una piccola cittadina balneare della California.

13. Alma – in uscita il 19 agosto su Netflix

Di origine spagnola, si tratta di una serie per adolescente di tipo horror. Alma è la protagonista che perde la memoria a seguito di un’incidente molto strano che la colpisce insieme ai suoi compagni di classe. Gli altri vengono uccisi quasi tutti e lei dovrà capire cosa è successo.

Leggi anche: Mike Tyson, quando esce la serie tv sul pugile più famoso di sempre

14. Nove perfetti sconosciuti – in uscita il 20 agosto 2022 su Amazon Prime Video

Tratto dall’omonimo romando di Liane Moriarty, presenta un cast stellare con Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Regina Hall, Luke Evans e Bobby Cannavale. Ambientato in un wellness resort di lusso, questi nove estranei in cerca di pace ed equilibrio racconteranno le loro vite.

15. Truth be told – in uscita il 20 agosto 2022 su Apple TV+

Seconda stagione per questa serie targata Apple che vede come protagoniste niente di meno che Kate Hudson e Octavia Spencer. Racconta il mondo dei podcast true crime e, in particolare, di Poppy Parnell: una podcaster che non si ferma davanti a niente per divulgare verità e giustizia.

16. House of the dragon – in uscita il 22 agosto 2022 su Sky Atlantic HD

Dopo il successo della serie del Trono di Spade, il mondo è in attesa di questo spin off e prequel sulla casa Targaryen. Tratto sempre dai romanzi di George R.R. Martin, stiamo per scoprire che cosa accadde prime delle vicende di Game of Thrones.

17. The walking dead – in uscita il 23 agosto su Disney +

Inizia la fine di questa famosa saga. Disney + ospita la prima parte delle tre che compongono l’ultima stagione della serie di zombie più seguita negli ultimi decenni. Ci sarà lo scontro finale tra i vari gruppi, ma soprattutto la battaglia decisiva contro i Sussurratori. Ce la farà la comunità di Alexandra a sopravvivere?

18. See – in uscita il 26 agosto 2022 su Apple TV+

Famoso per aver interpretato Acquaman, Jason Momoa è il protagonista di questa serie TV. Racconta di un futuro distopico in cui gli esseri umani, al posto che evolversi, regrediscono in uno stato primitivo senza la vista. La nascita di alcuni bambini vedenti porta speranza, ma non tutti sono d’accordo a mantenerli in vita.

19. The Flash – in uscita il 28 agosto su Italia 1

In arrivo l’ottava stagione su Italia 1 della serie TV che ha come protagonista l’uomo più veloce del mondo. Nuove minacce costringeranno Berry e la sua squadra a lottare per salvare l’umanità. Serie di successo, non puoi assolutamente perderti questa stagione.

20. Andor – in uscita il 31 agosto 2022 su Disney +

Serie TV spin off del celebre film Rouge one: a star wars story. Racconta i 5 anni precedenti della spia Cassian Andor che l’hanno poi portata agli eventi che già conosciamo grazie al film. Di tipo fantascientifico, è ambientato nel mondo delle guerre stellari.