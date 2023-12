Yu degli spettri, cosa sappiamo sulla seconda stagione: anticipazioni e quando uscirà

È stato aggiunto nel catalogo Netflix la scorsa settimana e si presenta già tra i più visti nel fine settimana: parliamo del live action di Yu degli spettri.

Yu Yu Hakusho, l’opera in 5 episodi tratta dall’omonima serie manga del 1990, ha conquistato gli spettatori che erano già a conoscenza della storia, ma anche di coloro che hanno semplicemente cominciato a guardare la nuova serie.

Il successo, comunque, è evidente. Segno, probabilmente, che il trend dei live action tratti dai manga è una strada da continuare a percorrere. Dopo il successo di One Piece, nonché di serie come Alice in Borderland, Netflix sta beneficiando non poco della curiosità dei tantissimi appassionati che finiscono per darsi al binge watching.

È sulla scia di questo successo che si potrebbe pensare che il gigante dello streaming possa riconfermare la serie. Ciò significherebbe l’uscita di una seconda stagione che, se si avanza qualche previsione, potrebbe comparire in piattaforma tra non molto tempo.

Tuttavia, vanno tenute in considerazione anche le opinioni dei fan. E sono proprio loro a non contare troppo sull’uscita di una seconda stagione di Yu Yu Hakusho.

Quando è uscito Yu Yu Hakusho e opinioni

La serie TV Yu Yu Hakusho ha fatto il suo debutto su Netflix solo pochi giorni fa. Più nel dettaglio, la serie è comparsa nel catalogo Netflix giovedì 14 dicembre 2023.

Gli spettatori hanno potuto immergersi nella vita di Yusuke Urameshi, un liceale, bullo e rissoso, che perde la vita in seguito a un atto di altruismo. Nel proteggere un bambino da un incidente, Yusuke perde la vita e ha un primo contatto con il mondo dei morti.

Peccato che pare non ci sia posto per lui né all’inferno, né in paradiso. È proprio per questo motivo che gli viene offerta la possibilità di tornare in vita e, dopo aver superato una prova, diventare una sorta di detective del mondo spirituale.

La prima stagione offre una panoramica accurata del personaggio di Yusuke, così come dell’atmosfera generale che permea la storia. Benché alcuni fan abbiano criticato un leggero calo durante i 5 episodi della prima stagione, nel complesso la serie TV è stata particolarmente apprezzata.

Bisogna pur sempre ricordare che Netflix ha reso soddisfatti persino i fan di One Piece – o, se non altro, la maggioranza di loro – per cui il successo del live action di Yu degli spettri non stupisce.

È chiaro che, rispetto ai manga, la visione di Yu Yu Hakusho non permetta a chi non li ha mai letto di entrare nel dettaglio di ogni personaggio o conoscerne le sfumature più interessanti. Nel complesso, però, è da apprezzare l’oculata scelta di cosa mostrare allo spettatore e in che modo, con episodi dal ritmo veloce, a tratti frenetico.

Yu Yu Hakusho stagione 2 si farà?

Per un colosso come Netflix, che tiene sempre in considerazione l’opinione degli spettatori, proporre una seconda stagione del live action di Yu degli spettri sarebbe una scelta più che saggia.

Considerando il successo della prima stagione, il servizio di streaming andrebbe solo ad accrescere il catalogo con prodotti che il pubblico ha già lasciato intendere di apprezzare oltremodo. Andrebbe sul sicuro, per dirla in breve.

Allo stato attuale, non sappiamo se Netflix abbia in mente di riconfermare la serie per una seconda stagione, ma se lo facesse è probabile che prevedrebbe altri 5 episodi della durata di 50 minuti ognuno.

Yu degli spettri: quando uscirà la seconda stagione?

Non avendo conferme da parte di Netflix, la seconda stagione potrebbe non vedere mai la luce. Nel frattempo, però, c’è già chi cerca di immaginare tra quanto tempo potrebbe arrivare, orientandosi in base ai tempi di produzione e lancio.

Nel caso di Yu Yu Hakusho, se si considera che la produzione potrebbe partire nella prima metà di quest’anno e includendo anche il lavoro di post-produzione, si potrebbe stabilire una data orientativa verso l’estate o la fine del 2025.

Vale davvero la pena sperare in una seconda stagione?

Che il live action di Yu degli spettri abbia soddisfatto i fan di lunga data è un dato di fatto.

Eppure sono proprio quei fan a smorzare l’entusiasmo di chi pensa già a una seconda stagione. Se è vero che il successo della serie potrebbe portare alla realizzazione di altri episodi, lo è anche che tutti i cicli narrativi della prima si sono conclusi in modo adeguato, senza lasciare alcuna porta aperta.

Questo lascerebbe pensare che Netflix abbia concepito il live action di Yu degli spettri come una miniserie a sé stante. D’altra parte, fare una seconda stagione implicherebbe l’apertura di nuovi eventi, nonché del rischio di rovinare l’idillio creato.

Insomma, la domanda che bisogna porsi è: varrebbe davvero la pena che uscisse una seconda stagione o ci si può accontentare di un lavoro ben fatto?

È presto per dire se la seconda stagione di Yu Yu Hakusho si farà. Per il momento non ci resta che aspettare notizie da Netflix.

