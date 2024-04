Questi sono i cellulari più venduti di sempre: la classifica

Tra l'enorme numero di telefonini della storia, ce ne sono alcuni che hanno conquistato più di altri, e si sono diffusi in maniera esagerata. Sono diventati delle vere e proprie icone e hanno conquistato milioni di persone.

Quali sono i cellulari più venduti di sempre? La classifica

Adesso arriva la classifica definitiva, stilata dagli esperti di Visual Capitalist: sono questi i cellulari più venduti di sempre, aggiornati a fine 2023, e li riconoscerete di sicuro. Ricordiamo che quelli appartenenti allo stesso set vengono talvolta considerati insieme.

15° posto: iPhone 5

Alla quindicesima posizione si piazza l'iconico iPhone 5, del 2012, ed è l'iPhone più vecchio in classifica. Indubbiamente un'icona che ha esteso alle grandi masse l'utilizzo dei sistemi Apple. Ben 146 milioni i pezzi venduti.

11° posto a pari merito per ben 4 cellulari

All'undicesima posizione si piazzano quattro telefoni che hanno fatto registrare all'incirca circa la stessa cifra di pezzi venduti, cioè 150 milioni. Si tratta di:

• Samsung E100 (unico Samsung in classifica)

• Nokia 5230

• Nokia 1200

• Nokia 6600

Sono tutti cellulari di vecchia data, e di fatto solo il Nokia 5230 (del 2009) era uno smartphone, anche se di quelli della "prima ora". Il triplo piazzamento di Nokia inizia a dimostrare la padronanza che la casa finlandese avrà in classifica.

10° posto per un set di iPhone

Un unico raggruppamento per un set di iPhone è quello che si piazza al 10° posto: si tratta di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS MAX, considerati come un unicum dalla ricerca. Messi insieme, hanno fatto prodotto 151 milioni di pezzi venduti. La celebre X ha conquistato parecchie persone.

Al 9° e 8° posto due linee di iPhone

Discorso simile per la 9° posizione, in cui va tutta la linea di iPhone 11: liscio, Pro e Pro Max, che insieme hanno totalizzato 159 milioni di vendite. Si tratta dei telefoni più recenti in classifica, nonché degli iPhone più recenti in classifica: nessuno di quelli degli ultimi anni è riuscito, in alcun modo, a vendere di più.

All'ottava posizione si classifica la linea iPhone 7, composta dal modello 7 liscio e dal suo fratello maggiore 7 Plus. Gli 11 menzionati prima non li hanno raggiunti per pochissimo: 160 milioni di pezzi venduti in totale.

7° posto per un Nokia iconico

La sua forma ricorda tantissimo il celebre 3310, ma in realtà è stato venduto molto più di lui (il 3310, infatti, sorprendentemente non figura in questa classifica).

Al settimo posto c'è l'iconico Nokia 3210, il solidissimo cellulare dual-band dell'anno 1999, che ha reso ancor più stabile la posizione di Nokia quando eravamo ancora nello scorso millennio. Ben 161 milioni i pezzi venduti.

Al 6° e 5° posto ancora due piazzamenti Apple

In sesta posizione è il momento dell'iPhone 5S del 2012, che da solo - cioè separatamente dal 5 che era in 15° posizione - ha venduto 165 milioni di pezzi. Gli utenti amano, e a volte addirittura preferiscono, le alternative.

Scatto verso l'alto per il sesto posto, con addirittura 174 milioni di unità, sempre per Apple: si tratta dell'accoppiata di iPhone 6S e iPhone 6S Plus, del 2013. Insomma, quello era un periodo d'oro per la Mela, molto più di oggi.

4° posto, la sorpresa più grossa: il dumbphone di Nokia

Siamo nell'era dell'informatica, degli oggetti smart, del telefono usato per qualsiasi cosa. Eppure, di questi modelli così aggiornati, in classifica non c'è traccia. Al loro posto, un perfetto esempio di cosa sono i dumbphone, cioè quei telefoni che ancora oggi servono solo... per telefonare!

In 4° posizione si piazza infatti la serie dei Nokia 105, ancor oggi in vendita a solo una trentina di euro: essenziali, piccoli, facili, ideali per telefonate e messaggi, con poco altro. Grazie alla loro economicità ed essenzialità hanno raggiunto l'enormità di 200 milioni di pezzi venduti.

Al 3° posto l'iPhone di maggior successo di sempre

Apple riesce a prendersi il gradino più basso del podio grazie a quello che, almeno per le vendite, è indiscutibilmente il migliore iPhone di sempre.

Si tratta della linea di iPhone 6 (liscio e Plus), che hanno totalizzato la cifra monstre di 222 milioni di unità vendute. Il loro successo è stato così grande che Apple li ha lanciati nuovamente in India e Cina molti anni dopo la loro uscita originale, nel 2017.

Il trionfo di Nokia: è sia al 2° che al 1° posto!

La classifica evidenzia che Nokia significa storia dei cellulari. Col suo connubio di solidità, longevità e prezzi bassi, in combinazione con un periodo storico che vedeva l'enorme crescita della telefonia, la casa finlandese aveva davvero fatto centro nel mercato dei cellulari, diventando ineguagliabile.

I primi due cellulari in classifica sono molto simili e corrispondono a tutte queste caratteristiche. Al secondo posto c'è Nokia 1110 del 2005, con 248 milioni.

E infine al primo posto tra i più venduti di sempre c'è Nokia 1100 del 2003, con oltre 250 milioni. Erano un mix perfetto, e nessuno, neanche i più moderni, li ha mai neppure avvicinati.

Qual è la marca di telefono più usata?

La marca di telefono attualmente più usata è senza dubbio iPhone di Apple, che nel 2023 ha avuto il predominio con poco più del 20% di pubblico conquistato. Al secondo posto c'è Samsung, lievemente sotto, al 19,4%.

Quale è stato l'iPhone più venduto?

Come evidenziato dalla classifica, l'iPhone più venduto è la linea 6, composta da liscio e Plus. I loro 222 milioni di pezzi venduti non sono raggiungibili da alcun iPhone recente.

Qual è il telefono più costoso del mondo?

Tra i telefoni più costosi al mondo attualmente figurano: