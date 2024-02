Cosa fare se il cellulare si surriscalda: ecco 5 soluzioni che devi attuare immediatamente

Gli smartphone svolgono tantissime funzioni contemporaneamente, molte di esse collegate a internet. Perciò non è raro che si scaldino troppo: in questo caso, bisogna mantenere la calma e agire immediatamente per evitare danni.

Gli smartphone odierni svolgono tantissime operazioni allo stesso tempo, tra cui alcune molto impegnative che usano le reti internet, la posizione, il bluetooth. E ciò li sforza molto.

Può capitare perciò che il cellulare sia surriscaldato, emanando un calore davvero eccessivo. In tal caso, 5 soluzioni da attuare in modo veloce, mantenendo la calma per preservare la salute del dispositivo, ti aiuteranno a evitare danni seri: ecco allora cosa devi fare se il tuo cellulare si surriscalda.

Cosa fare se il cellulare si surriscalda

Se il tuo smartphone si surriscalda, è utile conoscere le strategie che ti permettono di riportarlo alla normalità, potendolo usare regolarmente e scongiurando danni più seri al dispositivo che tieni sempre tra le mani. Ecco allora tutto quello che devi sapere.

1. Rimuovi la cover e gli accessori esterni del telefono

Le cover sono accessori utilissimi perché consentono di proteggere le scocche dei telefoni (oltre che di abbellirli). Ma allo stesso tempo rappresentano un involucro ulteriore intorno alle componenti interne dello smartphone.

Una delle cose più ovvie e immediate da fare, ma che a volte viene dimenticata, è quindi rimuovere qualsiasi cover (o altro accessorio esterno) presente intorno al cellulare. Ciò aiuterà a dissipare il calore con maggior semplicità e velocità.

Rimetti la cover sul telefono solo quando è perfettamente fresco e possibilmente dopo aver dato un'occhiata agli altri consigli.

2. Chiudi tutte le funzioni e applicazioni possibili

La soluzione più completa consiste nell'alleggerire i compiti del telefono. Se si sta surriscaldando, infatti, è molto probabile che ciò sia causato dallo sforzo eccessivo: troppe cose contemporaneamente, forse oltre le sue possibilità, o forse troppe per le temperature nei dintorni.

Per prima cosa disattiva tutti i servizi che non ti sono assolutamente necessari nell'immediato, in particolare dati mobili ad alta velocità (come il 5G), bluetooth e rilevamento della posizione.

Poi fai la stessa cosa con le app che non ti sono davvero imprescindibili al momento. In particolare chiudi le applicazioni più pesanti, come i videogiochi o la fotocamera. Ricorda che fare foto è l'attività che più sforza i telefoni in assoluto.

Se non ti è indispensabile usare il telefono immediatamente, spegni per un po' anche lo schermo e attendi qualche minuto. Se invece ti occorre, usa solo ciò che ti serve e disattiva tutto il resto, attuando anche le altre soluzioni.

3. Togli il cellulare dalla carica

Molti smartphone moderni utilizzano utilissime tecnologie per caricarsi in poco tempo. Di per sé, la ricarica rapida non rovina le batterie, perché è ben studiata, ha però la conseguenza di sottoporre il dispositivo a maggior calore del solito.

Se noti che il cellulare è troppo caldo, quindi, dovresti toglierlo dalla corrente. Tienilo sotto controllo per un po' di tempo e ricollegalo solo quando si è ben raffreddato.

Un po' di calore durante le ricariche rapide è normale, ma un eccesso non lo è. Se ciò accade, forse lo stavi usando troppo intensamente durante la carica. In tal caso metti in pratica il consiglio precedente, prima di rimetterlo in carica. Non combinare funzioni pesanti con un'attività impegnativa come la ricarica.

4. Attenzione al caldo esterno: tieni il telefono al fresco

Se hai già attuato i consigli descritti ma il calore è ancora eccessivo, tieni a mente il fattore ambientale. I cellulari, infatti, risentono più di quanto pensi della temperatura esterna.

Se sta facendo molto caldo, per esempio se è estate o sei in spiaggia, cerca di fare il meno possibile con lo smartphone, mettendo in pratica al meglio tutti i consigli precedenti. In particolare, non tenerlo sotto la luce solare diretta mentre lo usi e non dimenticarlo lì.

In aggiunta, se c'è un surriscaldamento in atto, porta subito il telefono in un luogo fresco. Evita che si possa trovare nei paraggi della luce del sole.

5. Attiva i risparmi batteria e fai un controllo generale

Se hai messo in pratica tutti i consigli descritti ma il surriscaldamento prosegue in modo incessante, c'è qualche problema un po' più profondo. Agisci con calma. Innanzitutto spegni del tutto il telefono, facendolo così raffreddare. Non saresti mai privo di rischi attuando altre cose mentre è bollente.

Riaccendilo solo quando è ben fresco, poi corri a controllare le impostazioni. Innanzitutto, attiva le funzioni di risparmio batteria e basse prestazioni che trovi disponibili. Non è possibile elencarle nel dettaglio, perché cambiano a seconda della marca e del modello, ma ce ne sono sempre: imposta tutto al minimo.

In aggiunta, in casi estremi, il problema potrebbe essere causato da qualcosa che sta "spremendo" il tuo smartphone, come app o malware. Segui i consigli per scoprire e disattivare le app che scaricano la batteria, ed esegui delle scansioni di sicurezza tramite le app preinstallate (come "gestione telefono" su Android o il controllo sicurezza del Play Store). Non usare app esterne, non servono a nulla.