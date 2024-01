Cellulare sempre in riparazione? Ecco i 5 smartphone più resistenti del 2024

Se cade, cade sempre sull'angolo, se si bagna, è sempre la parte più costosa quella da cambiare: i nostri smartphone sono belli ma fragili... a meno che non si parli di un rugged. Ecco gli smartphone più resistenti in commercio.

Gli smartphone resistenti – in gergo tecnico, rugged – sono progettati per sopravvivere in condizioni difficili, offrendo protezione contro l'acqua, la polvere e gli urti.

Perfetti per chi lavora in ambienti non adatti a dispositivi delicati, o semplicemente per i più distratti e proni a mettere i propri smartphone in difficoltà, questi piccoli miracoli tecnologici sono sempre più richiesti.

Vediamo qual è lo smartphone più resistente in assoluto e alcune onorevoli menzioni, per guidarti nella scelta del tuo rugged che non ti abbandonerà neanche in condizioni estreme!

Qual è il cellulare più resistente?

L’Hammer Blade 5G spicca nel panorama dei rugged per la sua resistenza eccezionale. Prodotto dalla tecnologica polacca, questo modello è il primo smartphone ultraresistente a offrire sia la tecnologia 5G sia eSIM.

Presenta un design compatto e robusto, con Gorilla Glass 3 che protegge uno schermo HD+ IPS da 6,2 pollici. La sua resistenza è certificata con gli standard MIL-STD-810G, IP69 e IK07 che garantisce protezione totale da acqua, polvere e urti.

La fotocamera da 48 Mpx, abbinata a un sensore da 16 Mpx per la modalità notturna e un obiettivo grandangolare da 13 Mpx, promette inoltre scatti di altissima qualità. La batteria da 5000 mAh garantisce un'eccellente autonomia, e il processore MediaTek Dimensity a 8-core, abbinato a 6GB di RAM, assicura prestazioni fluide e veloci.

Unica pecca il prezzo, che non scende sotto i 400€. Ecco perché in seguito vedremo alcuni modelli adatti a tutte le tasche!

Quali sono gli smartphone più resistenti?

Oltre all'Hammer Blade 5G, vediamo il meglio degli smartphone più resistenti ad urti, acqua e calore disponibili nel 2024 che combinano durabilità, prestazioni e funzionalità all'avanguardia.

DOOGEE S95 PRO

Questo smartphone rugged è progettato per resistere a condizioni estreme, grazie alla sua certificazione IP68/IP69K che lo rende resistente a polvere, cadute e immersioni in acqua.

Il DOOGEE S95 PRO è dotato di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, offrendo ampie capacità di archiviazione e una fluidità di utilizzo eccellente. La sua fotocamera tripla da 48MP permette di scattare foto di alta qualità in varie condizioni, mentre la batteria da 5150mAh assicura un'eccellente autonomia, riducendo la necessità di ricariche frequenti.

La combinazione di robustezza, prestazioni e capacità fotografica lo rende ideale per chi cerca un dispositivo affidabile in ambienti difficili.

Prezzo: 279,99€ su Amazon.it

Ulefone Armor 24

L'Ulefone Armor 3W è un altro esempio eccellente di smartphone rugged. È progettato per essere impermeabile e resistente agli urti, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità.

La batteria da 22.000 mAh è uno dei suoi punti di forza, offrendo un'autonomia senza precedenti, ideale per lunghi periodi lontano dalle fonti di ricarica. Il processore Helio P70, abbinato a 24GB di RAM e 256GB di memoria interna, garantisce prestazioni elevate per tutte le applicazioni e i compiti quotidiani.

Questo smartphone è particolarmente adatto a chi richiede un dispositivo duraturo e capace di sopportare condizioni ambientali estreme.

Prezzo: 369,99€ su Amazon.it

Ulefone Armor X12

Nonostante l'Ulefone Armor 7E risponda agli standard militari, rendendolo estremamente resistente a urti, polvere e temperature estreme, è il modello più economico su questa lista. Il processore MediaTek Helio A22, supportato da 6GB di RAM e 256GB di memoria interna, offre un bilanciamento ottimale tra potenza ed efficienza.

La sua batteria da 4860mAh fornisce un'autonomia sufficiente per un utilizzo intensivo durante la giornata. Il modello è una scelta eccellente per coloro che necessitano un dispositivo resistente e affidabile, ma che non vogliono rinunciare a prestazioni di qualità.

Prezzo: 101,99€ su Amazon.it

OUKITEL WP5

L'OUKITEL WP5 è la seconda opzione più economica, ma comunque robusta e affidabile. È alimentato da un processore MediaTek, con 4GB di RAM e 32GB di memoria interna, che lo rendono adeguato per le attività quotidiane.

La sua batteria da 8000mAh garantisce un'ottima durata, rendendolo ideale per chi ha bisogno di un dispositivo resistente che non necessiti di ricariche frequenti. Il suo prezzo accessibile lo rende una scelta popolare tra coloro che cercano un dispositivo rugged senza spendere troppo.

Prezzo: 159,99€ su Amazon.it

CUBOT Kingkong 9

Il CUBOT Kingkong 6 offre un design industriale robusto, ideale per ambienti lavorativi difficili o per avventure all'aperto. Con il processore MediaTek G99 Ultimate, 24GB di RAM e 256GB di memoria interna, questo smartphone è in grado di gestire con facilità diverse applicazioni e compiti.

La batteria da 10600mAh fornisce una buona durata, adattandosi alle esigenze di coloro che richiedono un dispositivo affidabile per lunghe giornate. Il suo design resistente e le specifiche tecniche lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo rugged la cui resistenza non comprometta le prestazioni.

Prezzo: 215,99€ su Amazon.it