Con la lotta scudetto e salvezza e retrocessione ancora in pieno combattimento, la Lega Serie A ha deciso di modificare il calendario dell'ultima giornata di campionato dopo che nelle giornate precedenti molte squadre si erano lamentate della non veridicità del campionato in quanto le partite importanti per scudetto e salvezza si giocavano in giorni e orari differenti. Quindi tutte le squadre impegnate per lo stesso obiettivo, scudetto, salvezza, Europa League, scenderanno in campo allo stesso orario.

38° giornata Serie A: gli orari

L'ultima giornata di campionato inizia venerdì 20 con il match tra Torino e Roma alle 20.45 a chiudere invece la giornata di campionato saranno i due match clou per la salvezza. Di seguito il programma ufficiale:

Venerdì 20 ore 20,45: Torino-Roma DAZN

Sabato 21 ore 17,15: Genoa-Bologna DAZN

Sabato 21 ore 20,45: Lazio-Hellas Verona DAZN

Sabato 21 ore 20,45: Fiorentina-Juventus DAZN/Sky

Sabato 21 ore 20,45: Atalanta-Empoli DAZN/Sky

Domenica 22 ore 12,30: Spezia-Napoli DAZN

Domenica 22 ore 18: Sassuolo - Milan DAZN

- DAZN Domenica 22 ore 18: Inter - Sampdoria DAZN

- DAZN Domenica 22 ore 21: Venezia-Cagliari DAZN/Sky

Domenica 22 ore 21: Salernitana-Udinese DAZN

Oltre a decreatare i Campioni d'Italia, l'ultima giornata di campionato vede in lotta le ultime della classifica per non retrocedere e Lazio, Fiorentina e Atalanta in lotta per un posto in Europa League. Quindi da calendario sabato sera si decreteranno le squadre che andranno in Europa League, domenica pomeriggio lo scudetto e domenica sera chi retrocederà in Serie B. Non ci resta che aspettare l'ultima giornata di campionato per vedere chi la spunterà.