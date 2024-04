Andrea Dovizioso, incidente in allenamento e trauma cranico: interviene l'elisoccorso

C'è apprensione per l'ex pilota romagnolo, che ha riportato un trauma cranico in seguito a un incidente nel corso di un allenamento di motocross: ecco quali sono le sue condizioni.

Andrea Dovizioso è rimasto coinvolto in un incidente nel corso di un allenamento di motocross. L'ex pilota Honda ha riportato un trauma cranico e per lui si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che lo ha prontamente trasferito all'ospedale Careggi di Firenze. Tanto lo spavento e ora c'è apprensione per le sue condizioni di salute: ecco come sta.

L'incidente di Andrea Dovizioso: cos'è successo e come sta il pilota

C'è preoccupazione attorno alle condizioni di Dovizioso, che è scivolato con la sua moto durante un allenamento nella pista da cross a Terranuova Bracciolini, nei pressi di Arezzo. In seguito all'incidente, l'ex campione del mondo 125 ha riportato un trauma cranico ed è intervenuto l'elisoccorso, che lo ha trasferito nel capoluogo toscano, all'ospedale Careggi. Il pilota è stato ricoverato in codice tre.

Dalle prime informazioni rese note, si sa che l'incidente è avvenuto intorno alle 11 di martedì 9 aprile 2024 e l'intervento dei soccorsi è stato immediato. Il pilota romagnolo avrebbe inizialmente perso conoscenza, per poi riprendersi. Non sarebbe in pericolo di vita, ma proseguono gli accertamenti. Quel che è certo è che l'accaduto ha suscitato non poca preoccupazione: tutto il mondo dello sport si stringe attorno al famoso campione, augurandogli una pronta guarigione.