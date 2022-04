Il mercato della Juve, tra le tante uscite, spera di poter contare su un giocatore in entrata in particolare: Antonio Rudiger. Il difensore del Chelsea e della Nazionale tedesca, ha infatti dimostrato una crescita notevole. Crescita che in termini di rendimento è stata conseguentemente molto positiva.

Inoltre, in caso di approdo a Torino, il difensore non dovrebbe nemmeno ambientarsi. Il giocatore, infatti, è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Il periodo in cui ha militato nella Roma, è stato sicuramente memorabile, per quello che è il suo percorso di crescita professionale attualmente in corso.

L'esperienza in Premier League, è stata altrettanto positiva tutto sommato. Nonostante questo, il difensore tedesco ex Stoccarda vuole comunque cambiare aria. Negli ultimi giorni, pare sia di fatti uscita in rete una notizia riguarda un suo possibile accordo con il Real Madrid:

Gli spagnoli di Marca aprono con il trasferimento del giocatore, che ieri l'allenatore del Chelsea Tuchel ha ufficialmente messo sul mercato

Notizia che sicuramente non farà piacere a tutti i tifosi dei bianconeri, che per il dopo Chiellini sognano un difensore in grado di guidare la retroguardia torinese. Tuttavia, non c'è ancora nulla di ufficiale. Dunque, eventuali preocupazioni in merito sono da considerarsi ipotetiche, benché comunque legittime per via della situazione.

Ad ogni modo, ulteriori dettagli possono essere approfonditi da un video pubblicato sul canale Youtube di Colpo Gobbo, che ha approfondito in maniera esaustiva la vicenda del mercato della Juve. In particolare, per il futuro che verrà.

Mercato Juve: il punto sul caso Pogba

Il mercato della Juve, oltre alle tante uscite, si dovrà focalizzare anche e soprattutto sui giocatori in entrata. In particolare, per quanto concerne il cerchio di centrocampo. Il reparto preso in esame, è indubbiamente una delle aree che più necessitano di qualche intervento diretto.

A partire da un giocatore in grado di svolgere un ruolo da "todocampista", che alterni dunque in maniera efficace entrambe le fasi richieste. Un giocatore da queste caratteristiche, può corrispondere al nome di Paul Pogba, la cui esperienza al Manchester United è stata tutto fuorché indimenticabile.

Benché i numeri registrati siano tutto sommato indice di un buon percorso, ci si aspettava sicuramente di più dal talento francese. Il giocatore, nell'era della finale di Champions League ottenuta contro il Barcellona, ha dato un contributo degno di nota al raggiungimento di una vera e propria epoca d'oro per i bianconeri.

E adesso, considerata anche la volontà (o presunta tale) del giocatore, tali presupposti sono di nuovo più forti che mai. Ovviamente, si parla di un giocatore che anche in questo caso conosce molto bene il campionato italiano. Benché ipoteticamente possa arrivare con delle meccaniche differenti, anche in questa remota ipotesi l'ambientamento sarebbe una fase che passerebbe di fatto in secondo piano.

Dunque, tutti i tifosi sperano non a caso di rivedere l'ex Manchester United alla propria corte. Potendo così rivivere tutte quelle giocate che lo hanno reso indubbiamente uno dei migliori centrocampisti presenti in circolazione, in Europa e non.

Tuttavia, bisognerebbe pur sempre considerare il potenziale ostacolo economico che si collocherebbe proprio davanti alla Juventus. Fare mercato in Inghilterra, per ovvie ragioni, non è affatto facile. I prezzi che i concorrenti richiedono sono spesso proibiti, considerando anche il fatto che specialmente in Italia sono in vigore ben altre logiche di mercato.

Mercato Juve, Dybala può restare? Ecco l'indizio

Un altro potenziale scenario che potrebbe scuotere il mercato della Juve, riguarda la situazione di Paulo Dybala. Il calciatore argentino ex Palermo, infatti, ad oggi pare abbia le ore contate a Torino. La sua permanenza, da qualche mese a questa parte, è costantemente in forte dubbio.

Tuttavia, le parole espresse da Massimiliano Allegri dopo la vittoria esterna ottenuta contro il Sassuolo, potrebbero lasciar presagire diversamente. Infatti, ai microfoni di DAZN, il tecnico toscano ha detto espressamente che la società bianconera ha già preso la sua decisione riguardo al giocatore. Elogiandolo subito dopo per via del gol realizzato contro i neroverdi, malgrado il momento di crescente difficoltà.

Dunque, queste parole hanno lasciato tanti punti in sospeso. Il giocatore potrebbe restare? Se sì, a quali condizioni? Sono tutte domande che, in un momento delicato come questo, non possono certamente trovare la risposta che meritano.

Nonostante le dichiarazioni del tecnico toscano siano state piuttosto dubbie, ricomporre un quadro chiaro ed esaustivo potrebbe essere piuttosto facile. Malgrado il momento difficile e la conseguente voglia di riscatto, probabilmente ciò non basterà per far sì che Paulo Dybala possa rimanere alla Juventus.

Con enorme dispiacere della sua tifoseria, la quale lo ha visto crescere negli anni, pur senza fare quasi mai quel passo in più per diventare un gran giocatore. Che sia per infortuni o per motivi tecnici, non è ben chiaro. E non potrebbe nemmeno esserlo, pur esprimendo la propria volontà a riguardo.

Queste, infatti, sono meccaniche tramite le quali il calcio ha a che fare con cadenza quasi giornaliera. Dunque, è bene ragionare in maniera lucida con gli elementi che si hanno a disposizione. Senza la necessità di cercarne di propria mano. Non si può sapere se l'argentino potrà infatti rimanere a Torino. La cosa certa e che conta realmente, è che il giocatore dia il massimo per i suoi compagni.

Mercato Juve: ecco dove giocherà Rudiger!

Un altro interrogativo del mercato della Juve, riguarda la prossima destinazione di Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, infatti, pare aver già deciso la squadra per la quale giocherà. Gli indizi che portano al club in questione sono tanti, e la notizia emersa ultimamente pare aver confermato in maniera ulteriore questo tipo di ipotesi.

Ipotesi che, fino a poco tempo fa, sembrava piuttosto remota. Ma nel calcio così come nel mercato, nessun verdetto è mai certo nella sua totalità. La maggior parte dei quotidiani sportivi presenti in circolazione in Italia, affermano infatti come il difensore tedesco ex Roma abbia già selezionato la prossima destinazione per la quale vestirà la relativa maglia.

Si tratta infatti del club spagnolo del Real Madrid, che proprio negli ultimi giorni pare aver limato tutti i dettagli necessari per poter dichiarare questo accordo concluso in via quasi definitiva. Nonostante non ci sia nulla di ufficiale il fatto che il club si sia già messo in moto per le relative visite mediche del giocatore fa intuire come i Blancos siano intenzionati a fare sul serio.

Il giocatore già parecchio tempo fa aveva quasi dato l'addio al club londinese che lo ha ospitato per le stagioni precedenti. A loro volta, i Blancos dal punto di vista dell'ingaggio andranno ad offrire al calciatore un contratto quadriennale di circa 12 milioni a stagione. Indubbiamente una cifra corposa, se si considera il fatto che prima guadagnava decisamente meno.

Inoltre, soprattutto da un punto di vista di prestigio, passare dal Chelsea al Real Madrid è sicuramente un'ottima scelta, nonostante al Chelsea si sia a sua volta tolto parecchie soddisfazioni. Tra cui la Champions League ottenuta grazie alla finale vinta contro i rivali conterranei del Manchester City.

Dunque, la tanto chiacchierata destinazione torinese sembra essersi allontanata in maniera definitiva. La dirigenza, dunque, dovrà agire di conseguenza, onde evitare di ritrovarsi ancora una volta con una difesa da rivedere in tutto e per tutto.

Mercato Juve: cosa rivelerà l'estate?

La parentesi estiva, sarà particolarmente rivelatoria per l'andamento del mercato della Juve. Si tratta infatti di un momento cruciale, per una fase di mercato più delicata che mai. Ad oggi, i torinesi si trovano infatti con varie situazioni piuttosto scomode a loro carico. Nulla di irrisolvibile, naturalmente.

Ma la sensazione generale, è che per tappare i suddetti buchi ci si dovrà impegnare. E parecchio anche. Uno dei giocatori che più fanno gola alla dirigenza bianconera, sembra essere Angel di Maria, esterno argentino attualmente di proprietà del Paris Saint German.

Questo giocatore, infatti, è sempre stato un vero e proprio obiettivo di mercato per numerose squadre di riferimento sparse in tutta Europa. Tuttavia, bisogna anche considerare come le sue richieste economiche, in particolare quelle che sono legate al suo club di appartenenza, siano da considerarsi proibitive.

Quantomeno per il determinato target a cui si affaccia il giocatore. Nonostante ciò, un suo innesto farebbe sicuramente comodo, considerando che la situazione che attualmente ricopre nel club parigino non sembra essere destinata ad una titolarità fiss. Cosa che invece alla Juventus gli verrebbe garantita in tutto e per tutto.

Bisognerà dunque capire come cambieranno le cose nel tempo, per parlarne con un fare più sicuro e confidenziale allo stesso tempo. Per il momento, è bene soppesare le proprie dichiarazioni con la massima prudenza in assoluto, onde evitare delusioni dettate dallo svolgimento degli eventi.

Mercato Juve: tutte le news

Le news riguardanti il mercato della Juve, parlano di una situazione che necessita sicuramente di miglioramenti urgenti. Questo, poiché la situazione attuale arriva ad imporre un quadro sul quale non c'è da stare poi così tanto tranquilli.

Tra giocatori in assenza di rinnovo e cali di rendimento registrati quasi come conseguenza, le gatte da pelare per la società bianconera sono numerose. La dirigenza, dunque, dovrà essere abile a porre rimedio laddove è necessario. Cosa indubbiamente non facile, visti i tempi che corrono.

Su tutte, è da risolvere la questione inerente a Paulo Dybala. Il mancato rinnovo del giocatore argentino, come citato qualche paragrafo sopra, ha infatti causato parecchia agitazione all'interno dello spogliatoio. Dunque, si è potuta registrare una forte ripercussione anche e soprattutto a livello di morale della squadra.