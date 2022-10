Romelu Lukaku non è ancora tornato in campo e la situazione relativa al suo rientro comincia a farsi misteriosa. Sono già nove le partite saltate dall'attaccante, e l'Inter non ha comunicato nessuna data certa.

Dopo essersi fermato per infortunio, Romelu Lukaku avrebbe dovuto saltare al massimo tre o quattro partite ma così non è stato. Il suo rientro è slittato giornata dopo giornata e ora sono nove le gare saltate da Big Rom. La situazione comincia a farsi misteriosa e i tifosi vorrebbero quantomeno avere notizie relative al suo rientro.

Lukaku, il rientro diventa un mistero

L'infortunio di Romelu Lukaku è datato 30 agosto quando la società, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato che l'attaccante belga aveva riscontrato un risentimento muscolare nel corso dell'allenamento mattutino.

Il responso? Assenza dai campi di gioco per 3-4 settimane, che ben presto però si è prolungata fino a un tempo massimo previsto fino a dopo la sosta per le Nazionali, ma così non è stato.

Lukaku ha saltato la Roma ma si coltivava almeno la speranza di riaverlo a disposizione contro il Sassuolo, e invece nulla.

Mercoledì ci sarà la super sfida di Champions League contro il Barcellona, ed è sicuro che l'attaccante belga continuerà a vedere i compagni dalla tribuna o in televisione.

Il rientro di Lukaku potrebbe arrivare nella sfida di campionato contro la Salernitana, ma quante possibilità ci sono che ciò accada?

L'infortunio di Lukaku, non si allena in gruppo da un mese

Partita dopo partita l'asticella sul rientro di Lukaku si è sempre spostata un po' più in là, fino ad arrivare a oggi in cui si parla di un suo ritorno contro la Salernitana.

Ma quante possibilità ci sono? È un'ipotesi veritiera?

Partiamo dai fatti, da quando Big Rom si è infortunato ha iniziato un percorso rieducativo che l'ha lasciato lontano dagli allenamenti dei compagni.

L'attaccante belga non si allena in gruppo da circa un mese e se sicuramente salterà la sfida contro il Barcellona è in forte dubbio anche nella sfida contro la Salernitana.

Difficile pensare che dopo un mese trascorso ad allenarsi a parte, e con un infortunio che lo ha costretto fuori dai campi di gioco per così tanto tempo, Inzaghi possa rischiarlo, nemmeno se fosse a disposizione, cosa che al momento ci risulta difficile.

Sicuramente non partirà dal primo minuto e, se dovesse recuperare al cento per cento, il 16 ottobre al massimo potrebbe fare qualche minuto.

A questo punto, considerata la sua assenza dai campi di gioco per così molto tempo e il fatto che non si alleni ancora in gruppo la domanda sorge spontanea: quando ci sarà effettivamente il rientro di Lukaku?

Quando può tornare

Alla luce di quanto detto fino a qui, e in virtù del fatto che non si sia più allenato in gruppo è verosimile pensare che contro la Salernitana si siederà al massimo in panchina.

Più per tornare nei radar che per essere parte attiva della sfida, più per vedere che per giocare, e i motivi sono abbastanza scontati.

È molto più probabile che Lukaku possa tornare a giocare nella sfida contro la Fiorentina del 22 ottobre, quando l'Inter andrà in trasferta a Firenze.

Questo ovviamente salvo imprevisti e colpi di scena, dato che non è mai sembrato che la situazione fosse perfettamente chiara e che al Mondiale in Qatar mancano circa 40 giorni.

Pericolo ricaduta

Come si fa a passare da un'assenza prevista di 3-4 partite a saltarne una decina? I motivi non possiamo saperli con certezza ma le ipotesi più accreditate sono le seguenti.

Il tipo di fisicità che ha e che contraddistingue Lukaku lo costringe ad avere una maggior attenzione e cura rispetto a un giocatore meno prestante, i tempi di recupero possono essere più lunghi.

Il rischio ricaduta è dietro l'angolo e le cure vanno studiate nel dettaglio, altrimenti il rischio è quello di perderlo per un ulteriore lasso di tempo.

Meglio prevenire che curare insomma, meglio attendere un poco in più ma avere la certezza che le sue condizioni siano ottimali.

La seconda motivazione è il Mondiale in Qatar, una riacutizzazione del problema costringerebbe Big Rom a saltarlo e questo è ovviamente assolutamente da evitare.

Alla spedizione in Qatar mancano infatti circa 40 giorni, troppo pochi per rischiare, abbastanza per recuperare e parteciparvi nel pieno della forma.

Attenzione massima dunque attorno all'infortunio dell'attaccante belga, e ancora un po' di attesa prima di vederlo nell'attacco interista.

Emergenza in attacco

Se l'Inter sta faticando e non poco in questo avvio di stagione, soprattutto in campionato, parte delle motivazioni sono riconducibili anche alla sua assenza.

Dal punto di vista tecnico-tattico è una pedina fondamentale nella scacchiera di Simone Inzaghi, che su di lui fa grande affidamento ma che per ora non ha potuto sfruttarlo a dovere.

In secondo luogo, i nerazzurri in attacco hanno la coperta corta, Correa non è in buone condizioni e Dzeko e Lautaro Martinez vengono costantemente spremuti, anche più del dovuto.

Purtroppo però il tecnico si trova costretto a utilizzarli per mancanza di alternative, e i due dovranno resistere ancora un po'.

Il rientro di Lukaku consentirà alla squadra di avere maggiori soluzioni offensive e in questo momento serve come il pane, staremo a vedere alla fine il rientro di Lukaku quando avverrà.

