Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali in Qatar 2022 che si giocheranno in un periodo atipico. Ecco il calendario e dove vederli in TV e in streaming.

Per la prima volta nella loro storia i Mondiali andranno in scena tra autunno e inverno, terminando pochi giorni prima delle festività natalizie. Avranno un impatto non da poco nel normale andamento della stagione, interrompendola per poi farla ripartire al termine della competizione. Scopriamo il calendario di Qatar 2022, dove vedere in TV le partite e molto altro ancora.

Dove si gioca il Mondiale

Come ormai è noto ai più il Mondiale del 2022 si giocherà in Qatar, e proprio per via delle condizioni climatiche avrà inizio in pieno autunno.

Le città in cui si disputeranno le partite saranno cinque: Doha, Lusail, Al-Khor, Ar Rayyan e Al Wakhrah.

Gli stadi utilizzati per l'occasione saranno otto, e proprio la loro costruzione ha generato molte polemiche per via del trattamento riservato agli operai.

Qatar 2022, il calendario

I Mondiali in Qatar 2022, come abbiamo detto, si giocheranno in un periodo inconsueto per via della posizione geografica del Paese ospitante.

Per evitare il caldo torrido gli organi di competenza hanno deciso di farli disputare in autunno.

La data d'inizio è fissata al 20 novembre, la data di fine, invece, sarà il 18 dicembre, appena prima delle festività natalizie.

FASE A GIRONI

Domenica 20 novembre

Qatar-Ecuador, ore 17:00

Lunedì 21 novembre

Inghilterra-Iran, ore 14:00

Senegal-Olanda, ore 17:00

USA-Galles, ore 20:00

Martedì 22 novembre

Argentina-Arabia Saudita, ore 11:00

Danimarca-Tunisia, ore 14:00

Messico-Polonia, ore 17:00

Francia-Australia, ore 20:00

Mercoledì 23 novembre

Marocco-Croazia, ore 11:00

Germania-Giappone, ore 14:00

Spagna-Costa Rica, ore 17:00

Belgio-Canada, ore 20:00

Giovedì 24 novembre

Svizzera-Camerun, ore 11:00

Uruguay-Corea del Sud, ore 14:00

Portogallo-Ghana, ore 17:00

Brasile-Serbia, ore 20:00

Venerdì 25 novembre

Galles-Iran, ore 11:00

Qatar-Senegal, ore 14:00

Olanda-Ecuador, ore 17:00

Inghilterra-USA, ore 20:00

Sabato 26 novembre

Tunisia-Australia, ore 11:00

Polonia-Arabia Saudita, ore 14:00

Francia-Danimarca, ore 17:00

Argentina-Messico, ore 20:00

Domenica 27 novembre

Giappone-Costa Rica, ore 11:00

Belgio-Marocco, ore 14:00

Croazia-Canada, ore 17:00

Spagna-Germania, ore 20:00

Lunedì 28 novembre

Camerun-Serbia, ore 11:00

Corea del Sud-Ghana, ore 14:00

Brasile-Svizzera, ore 17:00

Portogallo-Uruguay, ore 20:00

Martedì 29 novembre

Ecuador-Senegal, ore 16:00

Olanda-Qatar, ore 16:00

Iran-USA, ore 20:00

Galles-Inghilterra, ore 20:00

Mercoledì 30 novembre

Polonia-Argentina, ore 16:00

Arabia Saudita-Messico, ore 16-00

Tunisia-Francia, ore 20:00

Australia-Danimarca, ore 20:00

Giovedì 1 dicembre

Croazia-Belgio, ore 16:00

Canada-Marocco, ore 16:00

Giappone-Spagna, ore 20:00

Costa-Rica Germania, ore 20:00

Venerdì 2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo, ore 16:00

Ghana-Uruguay, ore 16:00

Serbia-Svizzera, ore 20:00

Camerun-Brasile, ore 20:00

Quando si gioca la fase a eliminazione diretta

Terminata la fase a gironi, le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla fase a eliminazione diretta che inizierà dagli ottavi di finale.

16 squadre si giocheranno l'accesso ai quarti di finale, sperando poi di proseguire la cavalcata fino all'ultimo atto: la finale.

OTTAVI DI FINALE

Sabato 3 dicembre

1 - Prima gruppo A vs Seconda gruppo B, ore 16:00

2 - Prima gruppo C vs Seconda gruppo D, ore 20:00

Domenica 4 dicembre

3 - Prima gruppo D vs Seconda gruppo C, ore 16:00

4 - Prima gruppo B vs Seconda gruppo A, ore 20:00

Lunedì 5 dicembre

5 - Prima gruppo E vs Seconda gruppo F, ore 16:00

6 - Prima gruppo G vs Seconda gruppo H, ore 20:00

Martedì 6 dicembre

7 - Prima gruppo F vs Seconda gruppo E, ore 16:00

8 - Prima gruppo H vs Seconda gruppo G, ore 20:00

QUARTI DI FINALE

Venerdì 9 dicembre

1 - Vincente ottavo di finale 5 vs Vincente ottavo di finale 6, ore 16:00

2 - Vincente ottavo di finale 1 vs Vincente ottavo di finale 2, ore 20:00

Sabato 10 dicembre

3 - Vincente ottavo di finale 7 vs Vincente ottavo di finale 8, ore 16:00

4 - Vincente ottavo di finale 3 vs Vincente ottavo di finale 4, ore 20:00

SEMIFINALE

Martedì 13 dicembre

1 - Vincente quarto di finale 1 vs Vincente quarto di finale 2, ore 20:00

Mercoledì 14 dicembre

2 - Vincente quarto di finale 3 vs Vincente quarto di finale 4, ore 20:00

FINALE

Sabato 17 dicembre

Finale per il terzo e quarto posto, ore 16:00

Domenica 18 dicembre

Finale per il primo e secondo posto, ore 16:00

Mondiali in Qatar 2022, dove vederli in TV

Tutte le 64 partite che si disputeranno in questo Mondiale andranno in onda in esclusiva sulle reti RAI.

Non sarà necessario effettuare alcun abbonamento, tutte le sfide saranno trasmesse in chiaro e in diretta.

Delle 64 partite ben 28 saranno trasmesse su Rai 1, le altre invece verranno trasmesse su Rai 2 e Rai Sport.

Per chi invece volesse vedere le partite in streaming, potrà farlo sul portale ufficiale della Rai, Rai Play.

Nonostante l'Italia abbia fallito per la seconda volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali, saranno moltissimi i tifosi italiani che vorranno godersi lo spettacolo.

Ci aspetta un mese infuocato e ricco di grande calcio, dal 20 novembre al 18 ottobre scopriremo qual è la Nazionale più forte del mondo.

