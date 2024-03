Milan Inter, quando si gioca il derby milanese che può assegnare lo scudetto ai nerazzurri

La stagione 2023/2024 sta giungendo al termine, con ormai meno di dieci partite da giocare. Lo scudetto è ancora matematicamente da assegnare, ma la corsa sembra ormai avere già una vincitrice, l'Inter, a cui mancano ancora pochi punti per avere la certezza matematica di aver vinto lo scudetto. La seconda in classifica è il Milan, che però non sembra poter riuscire a impensierire i propri cugini. Il derby può essere la partita decisiva per la matematica assegnazione dello scudetto ai nerazzurri: ecco quando si gioca la partita tra Milan e Inter.

Quando si gioca Milan-Inter

Il calendario delle squadre di Serie A è estremamente fitto, poiché insieme alle partite di campionato, da giocare ci sono anche le coppe europee.

Se l'Inter non ha questo impegno, perché eliminato agli ottavi di Champions League dall'Atletico Madrid, il Milan invece continua il suo cammino in Europa League, seconda competizione europea, dove affronterà la Roma, ai quarti di finale. Proprio a causa di questa partita, i rossoneri hanno chiesto alla Lega di spostare la partita.

Il match era inizialmente programmato per il weekend del 21 aprile, data ritenuta troppo vicina al ritorno di Europa League contro la Roma. Ecco quindi la richiesta da parte del Milan di spostare la partita a lunedì, per poter permettere ai rossoneri di avere quattro giorni di riposo. La Lega ha accettato e quindi la nuova data della partita sarà lunedì 22 aprile, alle ore 20.45.

Dove vedere Milan-Inter

Si prospetta un lungo weekend quello della 33esima giornata di Serie A, anche a causa dei diritti TV.

Essendo la partita più importante del weekend, DAZN ha l'esclusiva del derby, in quanto detentrice della prima pick sulle partite di giornata.

Dal canto suo, Sky ha la possibilità di scelta sulla partita della domenica alle 12.30, e del sabato alle 20.45, e una tra il venerdì sera alle 20.45 o il lunedì sera, allo stesso orario.

Proprio perché è stato deciso che lunedì sarà il giorno della partita più importante, che sarà esclusiva di DAZN, Sky avrà la partita di venerdì sera. Ciò significa che la 33esima giornata inizierà venerdì alle 20.45, e terminerà lunedì sera, alle 20.45, proprio con il derby di ritorno, Milan-Inter.

I precedenti del derby

Il derby è da sempre una partita speciale sul calendario dei tifosi delle milanesi, la più importante forse. Grandi campioni hanno calcato San Siro durante la stracittadina più importante in Italia.

Nel 2023 le due squadre si sono sfidate ben cinque volte nel corso dell'anno, due volte in campionato (su due stagioni diverse), la finale di Supercoppa e la semifinale di Champions League (andata e ritorno). Tutti gli scontri sono terminati con la vittoria nerazzurra, con l'ultimo che si è concluso con il risultato più ampio, 5-1.

L'ultima vittoria del Milan risale al 3 settembre 2022, in un derby finito 3-2 per i rossoneri. In quell'occasione segnarono Leao (2 volte) e Giroud, guidando il Milan alla vittoria. Quest'anno avranno modo di rifarsi, anche per evitare che l'Inter ottenga la certezza matematica della vittoria dello scudetto e del raggiungimento della seconda stella davanti ai tifosi rossoneri.