Domani avrà inizio la 2° giornata di Serie A e dopo i disservizi di DAZN è importante capire dove vederla in TV, in streaming e tutte le possibilità esistenti per seguire la propria squadra del cuore.

Nelle partite d'esordio in campionato tutte le big sono riuscite a ottenere la vittoria e ora nessuno vuole fermarsi. Nonostante ci si trovi nelle primissime fasi di campionato c'è la consapevolezza che ogni punto perso può essere determinante per la classifica finale, e nessuno vuole rimanere indietro. Facciamo il punto sulla 2° giornata di Serie A, scopriamo dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Serie A, 2° giornata: dove vederla in TV

La prima giornata di campionato ha subito creato molto malumore a tantissimi tifosi, questa volta non a causa dei risultati della propria squadra ma per la qualità del servizio offerto da DAZN.

Un po' com'è successo agli inizi della passata stagione, i disservizi del colosso di streaming non hanno consentito la corretta visione delle partite, con molti utenti che non sono nemmeno riusciti ad effettuare l'accesso.

C'è dunque la speranza che ora, passata una settimana, le problematiche siano state risolte e che il servizio sia migliore.

Dunque, la 2°giornata di Serie A, dove sarà possibile vederla?

Tutte le partite del campionato italiano, proprio come nella passata stagione, saranno visibili su DAZN e tre di queste, però, saranno visibili anche su Sky con la possibilità di vederle in streaming su Now TV.

Sky o DAZN? Ecco gli orari e dove vedere le partite

2° giornata di Serie A, dove vederla e gli orari, gli anticipi del sabato:

Torino-Lazio, sabato 20 agosto ore 18:30 (DAZN-Sky)

Udinese-Salernitana, sabato 20 agosto ore 18:30 (DAZN)

Inter-Spezia, sabato 20 agosto ore 20:45 (DAZN-Sky)

Sassuolo-Lecce, sabato 20 agosto ore 20:45 (DAZN)

Le partite della domenica:

Empoli-Fiorentina, domenica 21 agosto ore 18:30 (DAZN)

Napoli-Monza, domenica 21 agosto ore 18:30 (DAZN)

Atalanta-Milan, domenica 21 agosto ore 20:45 (DAZN)

Bologna-Verona, domenica 21 agosto ore 20:45 (DAZN-Sky)

Le partite del lunedì:

Roma-Cremonese, lunedì 22 agosto ore 18.30 (DAZN)

Sampdoria-Juventus, lunedì 22 agosto ore 20:45 (DAZN)

Le probabili formazioni

Torino-Lazio

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Udinese-Salernitana

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Nuytinck; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli.

Inter-Spezia

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Bastoni, Agudelo, Reca; Strelec, Nzola.

Sassuolo-Lecce

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M.Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Empoli-Fiorentina

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Lammers.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Napoli-Monza

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Asimhen, Kvaratskheila.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, F. Ranocchia, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Mahele; Pasalic, Muriel; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic.

Bologna-Verona

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Sansone, Arnautovic.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Coppola; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry.

Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Wjinaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Sampdoria-Juventus

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Kostic; Kean, Vlahovic.

Il big match di giornata

La 2° giornata di Serie A vede alcune partite insidiose per le big, una su tutte però spicca sulle altre: Atalanta-Milan.

Sarà questo il big match tra due squadre che hanno approcciato alla stagione con morali ben differenti.

Il Milan è fresco di vittoria del campionato e non ha alcuna intenzione di cedere il titolo tanto facilmente, l'Atalanta arriva da una stagione fallimentare.

La Dea però, essendo esclusa dalle competizioni europee, potrà concentrarsi unicamente sulla Serie A rendendola nuovamente una squadra molto difficile da affrontare.

