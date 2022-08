Il calciomercato non è ancora giunto al termine ma, per il momento, possiamo stilare la classifica dei dieci giocatori più costosi della Serie A 2022/2023, ecco la lista.

Il calciomercato non è ancora terminato e potrebbe riservare ancora grandi acquisti rimescolando i nomi presenti nella classifica. Per il momento, però, abbiamo la possibilità di stilare la lista dei giocatori più costosi della Serie A 2022/2023. Poche le sorprese e molte le conferme, al primo posto comanda Vlahovic.

Giocatori più costosi Serie A 2022/2023

La top 10 dei giocatori più costosi della Serie A 2022/2023 non è ancora definitiva per via del fatto che il calciomercato deve ancora terminare.

In prospettiva però, per il momento, non ci sono in vista acquisti che possono minare le prime posizioni salvo qualche sorpresa dell'ultimo minuto.

Non ci sono grosse sorprese nemmeno per quanto riguarda le squadre che detengono i cartellini dei calciatori, con cinque squadre che si spartiscono le prime dieci posizioni.

Non sempre spesa equivale a resa, ma possiamo tranquillamente asserire che avere giocatori di grande valore aiuta e non poco a raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Alcuni dei giocatori presenti sono stati fortemente dati come nomi in uscita ma, per il momento, sono rimasti nella stessa squadra dell'anno scorso.

Andiamo dunque a vedere la classifica dei dieci giocatori che costano di più della Serie A.

La decima posizione

Tra i giocatori più costosi della Serie A 2022/2023, in decima posizione e dunque a ricoprire la zona più bassa di questa speciale classifica, troviamo Alessandro Bastoni.

Il centrale italiano gioca all'Inter e nel corso delle ultime stagioni ha vissuto una crescita esponenziale che lo ha portato a essere uno dei difensori più apprezzati del panorama europeo.

Un centrale completo, prestante fisicamente, dotato di buona tecnica e in grado d'impostare, l'archetipo del difensore moderno.

Il suo valore di mercato è di 60 milioni di euro e non è detto che questo non possa crescere ulteriormente.

La nona posizione

Al nono posto della speciale classifica dei giocatori più costosi della Serie A 2022/2023 troviamo Victor Osimhen, attaccante del Napoli che si sta facendo apprezzare sia per la qualità che per la sua grande dedizione.

Con la piazza è stato amore a prima vista, e sappiamo tutti quanto affetto i tifosi del Napoli siano in grado di dare.

Nella stagione scorsa è riuscito a siglare in campionato 14 gol ma non è tutto qui, è stato fondamentale nell'economia del gioco di Spalletti.

Il suo valore di mercato è di 65 milioni di euro ma avendo solo 23 anni possiamo immaginare che possa crescere.

L'ottava posizione

Nonostante il terribile infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco da molto tempo, all'ottavo posto della classifica sui giocatori più costosi della Serie A 2022/2023 troviamo Federico Chiesa.

Il suo impatto alla Juventus è stato devastante così come lo è stato il suo contributo agli Europei vinti dagli Azzurri.

Poi c'è stato l'infortunio e il conseguente stop che lo sta ancora relegando a vedere i compagni dalla tribuna.

Nonostante questo il suo valore di mercato rimane molto alto, Federico Chiesa costa 65 milioni di euro.

La settima posizione

In settima posizione troviamo un altro difensore dell'Inter, un fedele compagno di reparto del già citato Bastoni: Milan Skriniar.

Dopo essere stato a lungo nel vortice delle voci di mercato, per il momento rimane all'Inter dato che il Paris Saint Germain non è riuscito ad affondare il colpo.

Il suo valore di mercato è di 65 milioni di euro, cifra che per il momento sta tenendo lontane le sirene dall'estero.

La sesta posizione

Al sesto posto della classifica dei giocatori più costosi della Serie A 2022/2023 troviamo uno dei giocatori che è cresciuto di più nel corso della scorsa stagione: Rafael Leao.

Fresco della vittoria dello scudetto con il suo Milan il portoghese ha un valore di mercato di 70 milioni di euro ma, anche in questo caso, non può far altro che salire.

La quinta posizione

In quinta posizione troviamo un altro calciatore italiano che all'Inter è riuscito a trovare l'ambiente ideale per affermarsi a grandissimi livelli: Nicolò Barella.

Protagonista con la maglia nerazzurra ma anche con quella della Nazionale, il centrocampista ha un valore di 70 milioni di euro.

La quarta posizione

Ci troviamo ora appena sotto al podio di questa speciale classifica con un giocatore che da anni ormai è considerato tra i centrocampisti più forti in circolazione: Sergej Milinkovic Savic.

Il giocatore in forza alla Lazio è costantemente sottoposto a voci di mercato ma non ha mai manifestato la volontà di andarsene dai biancocelesti.

Il suo valore di mercato è di 70 milioni di euro.

La terza posizione

Finalmente abbiamo raggiunto il gradino più basso del podio e a occuparlo c'è un giocatore che, dopo aver vinto lo scudetto con la maglia dell'Inter, nella passata stagione è tornato al Chelsea: Romelu Lukaku.

Il bomber belga, però, non è riuscito a replicare in Premier League quanto fatto in Serie A e in questa sessione di mercato è tornato in prestito all'Inter.

Il suo valore di mercato è di 70 milioni di euro.

La seconda posizione

Se abbiamo capito una cosa è che a dominare questa classifica c'è una squadra in particolare: l'Inter.

Anche la seconda posizione infatti è occupata da un giocatore nerazzurro, Lautaro Martinez.

L'attaccante argentino ha un valore di mercato di 75 milioni di euro.

La prima posizione

Siamo giunti finalmente al gradino più alto del podio della classifica dei giocatori più costosi della Serie A 2022/2023 e a occuparlo c'è un giocatore della Juventus: Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo si è affermato con la maglia della Fiorentina per poi trasferirsi a Torino nella scorsa sessione invernale di calciomercato.

Il suo attuale valore di mercato è di 85 milioni di euro.