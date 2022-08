Dopo le tre reti messe a segno contro il Verona in Coppa Italia si è trovato tutti i riflettori puntati addosso. Andiamo a scoprire chi è Walid Cheddira, il giocatore del Bari che fa sognare la piazza.

Dopo anni di gavetta Walid Cheddira sembra finalmente aver trovato a Bari la sua dimensione, e ora De Laurentis se lo tiene ben stretto. Le luci della ribalta sono puntate su di lui da quando, l'8 agosto nella partita contro il Verona di Coppa Italia, ha siglato una tripletta aiutando la squadra a superare il turno contro gli Scaligeri. Ecco chi è Walid Cheddira, le caratteristiche tecniche e tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Walid Cheddira, chi è

24 anni, italo-marocchino, 187 centimetri e di ruolo attaccante, ecco chi è Walid Cheddira, l'uomo in più del Bari su cui ora si nutrono forti speranze per il futuro.

Tutto ha avuto inizio l'8 agosto quando la sua squadra si è trovata ad affrontare in Coppa Italia il Verona.

Una partita molto complicata in cui gli Scaligeri partivano fortemente come i favoriti, nessuno però aveva fatto i conti con una giovane promessa e con la voglia di tutta la squadra di stupire.

Walid Cheddira è riuscito a siglare una tripletta contribuendo alla roboante vittoria per 4-1 del Bari, eliminando così il Verona prematuramente dalla competizione.

C'è chi a 24 anni bazzica i campi del grande calcio già da un po' e c'è chi, come Walid Cheddira, ha dovuto fare tanta gavetta prima di farsi trovare pronto.

Questa stagione appena iniziata può essere quella decisiva per il suo futuro e, se chi ben comincia è a metà dell'opera, la strada sembra tutta in discesa.

Una singola partita non può decretare la bravura di un giocatore e non bisogna commettere l'errore di addossare troppe pressioni a Cheddira, bisogna avere pazienza e aspettare che sbocci definitivamente.

Walid Cheddira, la carriera

Abbiamo detto nel paragrafo precedente che Walid Cheddira è un giocatore che ha dovuto fare la cosiddetta gavetta, non è arrivato al Bari per caso e nemmeno tanto presto, il suo è un percorso d'impegno e fatica.

Nasce a Loreto in provincia di Ancona, nelle Marche, ed è qui che dal 2015 al 2017 gioca le prime stagioni prima di trasferirsi alla Sangiustese.

In questo biennio riesce a mettere a segno 19 gol e il Parma si accorge di lui e decide di assicurarsene le prestazioni ritenendolo un buon prospetto.

La gioia del trasferimento ben presto, però, si spezza dato che con i gialloblù non scenderà mai in campo.

Arriva prima il prestito all'Arezzo, poi quello al Lecco e infine al Mantova prima di sbarcare al Bari con il quale riesce ad ottenere la promozione in Serie B.

Infine arriviamo a quest'anno e all'inizio spumeggiante con la tripletta al Verona, un percorso tortuoso tramite il quale Cheddira è riuscito a maturare esperienza nonostante la giovane età.

Leggi anche: Di Maria, infortunio al 66' di Juventus-Sassuolo: oggi gli esami per capirne la gravità

Le caratteristiche tecniche

Dopo aver visto chi è Walid Cheddira e averne ripercorso la carriera che lo ha portato a giocare a Bari, è importante capire quali sono le sue caratteristiche tecniche.

Cheddira è un giocatore molto prestante fisicamente come ci suggeriscono i suoi 187 centimetri ma, nonostante questo, la dote che più è risaltata è il suo dribbling.

Un giocatore elegante dotato anche di una buona corsa, caratteristiche che lo rendono un po' atipico guardando la sua stazza.

Walid Cheddira però non è solo questo, è dotato di un buon intuito e di una buona freddezza sotto porta, come ha dimostrato anche nell'ultima tripletta.

Le tre reti contro il Verona sono arrivate in tre modi diversi. La prima con un colpo di testa su una respinta corta del portiere, la classica rete di rapina. La seconda è arrivata con un tiro a incrociare dopo aver dribblato l'avversario e la terza su calcio di rigore.

Insomma, un attaccante che mano a mano che trascorrono le stagioni si sta rivelando essere sempre più completo.

Può ancora migliorare

Walid Cheddira ha 24 anni, dunque non possiamo parlare di un giocatore che ormai ha smesso di migliorarsi.

Davanti a sé ha ancora molte stagioni e gli auguriamo di viverle da protagonista, in qualunque squadra si troverà a giocare.

Considerato che deve ancora raggiungere la piena maturità calcistica, possiamo tranquillamente dire che ha ampi margini di crescita.

Non possiamo sapere come sarà il suo proseguo di carriera ma se continuerà così il suo percorso potrà essere sicuramente roseo.

Alla tripletta contro il Verona bisogna dare la giusta importanza, è sbagliato sottovalutarla così com'è sbagliato osannarla.

Bisogna avere la consapevolezza che Cheddira ha ancora molto da apprendere ma che ha tutte le carte in regola per ritrovarsi un giorno a calpestare i campi di Serie A.

Leggi anche: Thierry Henry al Como: dopo Fabregas arriva il campione francese

La prestazione contro il Parma

Nella prima sfida stagionale di Serie B, contro il Parma, Walid Cheddira è partito titolare.

La partita si è conclusa con il risultato di 2-2 e l'attaccante italo-marocchino non è riuscito a inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori.

Nonostante questo, ha trovato il modo di essere decisivo in entrambe le reti, a riprova dell'importanza che ha in questo momento per la squadra.

È lui ha procurarsi il rigore del momentaneo 1-1, è sempre lui a dare il via al contropiede culminato con la grande rete di Folorunsho.

Nonostante il gol non sia arrivato la prestazione rimane di grande importanza, un inizio promettente in cui è mancata solamente la gioia del gol.