Sorteggiato il tabellone di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam dell'anno di tennis al via lunedì 27 giugno a Londra. C'era molta attesa per questo sorteggio. Ecco il cammino.

Sorteggiato il tabellone di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam dell'anno di tennis al via lunedì 27 giugno a Londra. C'era molta attesa per questo sorteggio anche per un'edizione davvero molto particolare del torneo londinese. Ecco il tabellone, i favoriti e gli assenti.

Parte alta con Novak Djokovic che potrebbe trovare nei quarti lo spagnolo Alcaraz e con il norvegese Ruud, finalista a Parigi e il polacco Hurkacz.

Parte bassa del tabellone aperta da Matteo Berrettini testa di serie numero 8 nel quarto del greco Stefanos Tsitsipas. Ultimo quarto con il canadese Auger Aliassime e Rafael Nadal, testa di serie numero 2 del torneo. Tra i primi turni più interessanti la partita tra l'altro azzurro Jannik Sinner e il tre volte campione slam Stan Wawrinka.

Wimbledon, un'edizione del torneo caratterizzata dalle molte assenze

Il tabellone maschile di quest'anno di Wimbledon è guidato da Novak Djokovic che attualmente è il numero 3 del mondo dietro al russo Daniil Medvedev e al tedesco Alexander Zverev. Dicevamo di una edizione di Wimbledon molto peculiare perchè, come noto da settimane non sono ammessi alle competizioni i giocatori russi e bielorussi.

Per via del conflitto in Ucraina, l'All England Club ha preso questa decisione molto forte di non fare partecipare nessun atleta russo e bielorusso all'edizione 2022 di Wimbledon.

In risposta a questo l'Atp ha deciso di non assegnare nessun punto per la classifica Atp all'edizione 2022 di Wimbledon visto che viene meno il criterio di merito legato alle classifiche per la partecipazione.

Risultato di tutto questo è che a rimetterci più di tutti in termini di classifica saranno Novak Djokovic e Matteo Berrettini che l'anno scorso hanno giocato la finale di Wimbledon e di conseguenza perdono tutti i punti relativi al 2021.

Altra assenza di grande peso è quella di Alexander Zverev: il tennista tedesco ha avuto un gravissimo infortunio ai legamenti durante la semifinale contro Nadal al Roland Garros ed è stato operato.

Wimbledon, ecco i favoriti nel tabellone maschile

Detto di chi non ci sarà vediamo chi sono i favoriti per l'edizione 2022 di Wimbledon.

Novak Djokovic per i bookmakers è il primo favorito del torneo ed è chiamato al riscatto dopo la partita non brillante in quarti di finale al Roland Garros contro Nadal.

E' chiaro che la sua stagione fino a questo momento è stata molto condizionata da vicende extratennistiche per il suo status di non vaccinato. Non è stato ammesso a giocare gli Australian Open e allo stesso modo non ha potuto giocare negli Stati Uniti a Indian Wells e Miami. Questo ritardo di condizione è emerso anche a Parigi. Ora Djokovic è atteso per invertire la rotta di questa stagione.

Stagione che al momento è dominata da Nadal che ha sfruttato alla grande l'occasione per vincere entrambi i primi due grandi slam 2022. Un Nadal che continua a coltivare il sogno di un Grande Slam 2022 che avrebbe dell'incredibile.

Intanto si presenta a Londra tra i primissimi favoriti. Se supera la prima settimana quella più ostica per lui quando "l'erba è ancora erba", negli ultimi giorni quando i campi sembrano quasi ”erba battuta” per citare l'indimenticabile Gianni Clerici, potrà essere estremamente pericoloso per tutti.

Da considerare tra i favoriti anche l'italiano Matteo Berrettini. Berrettini dopo l'intervento alla mano che gli ha fatto saltare tutta la stagione sulla terra battuta è rientrato alla grande e ha vinto l'Atp 250 di Stoccarda e l'Atp 500 del Queen's, questo torneo per il secondo anno di fila. Dopo la finale 2021 Berrettini arriva a Wimbledon con ambizioni, se possibile ancora più importanti.

Wimbledon, il sorteggio del tabellone maschile, la parte alta con Djokovic

Ed eccoci al sorteggio. Novak Djokovic aprirà lunedì il torneo contro il sud coreano Kwon. Potrebbe trovare al secondo turno l'australiano Kokkinakis. Terzo turno probabile contro il connazionale Kecmanovic. Nel suo ottavo di finale la testa di serie presente è l'americano Opelka.

Scendendo si trova la testa di serie numero 10 Jannik Sinner: per l'azzurro primo turno molto interessante contro Stan Wawrinka. Chi vince trova Altmaier o Ymer. Nella zona di Sinner c'è anche Isner.

Il quarto di finale di Djokovic vede anche la presenza dell'astro nascente spagnolo Carlos Alcaraz che gioca al primo turno contro il tedesco Struff. Il vincente di questa partita trova il vincente della sfida tra Fabio Fognini e l'olandese Griekspoor.

Secondo quarto del tabellone guidato dal novegese Ruud, finalista al Roland Garros ma poco a suo agio sui prati. Primo turno contro Ramos. In quello spicchio di tabellone c'è l'italiano proveniente dalle qualificazioni Vavassori che gioca al primo turno contro lo statunitense Tiafoe. L'altra testa di serie importante di quel quarto è il polacco Hubert Hurkacz che gioca al primo turno contro lo spagnolo Davidovich.

Wimbledon, il sorteggio del tabellone maschile, la parte bassa con Berrettini e Nadal

Matteo Berrettini apre la parte bassa del tabellone maschile di Wimbledon 2022.

Berrettini al primo turno gioca martedì contro il cileno Garin. In caso di successo secondo turno contro il qualificato Huesler o la wild card Grenier. Al terzo turno per il vincitore di Stoccarda e Queen's ci sara uno tra Kolar, Bonzi, Kukushkin o Brooksby. Nel suo ottavo di finale ci sono l'australiano Alex De Minaur e l'argentino Diego Schwartzman.

Possibile incrocio nei quarti di finale per Berrettini contro il greco Tsitsipas. Anche se il greco potrebbe trovare la mina vagante di questo torneo, l'australiano Nick Kyrgios al terzo turno.

L'ultimo spicchio di tabellone è aperto dal canadede Auger Aliassime che incontra l'americano Cressy. Interessante primo turno tra l'italiano Lorenzo Musetti e la testa di serie numero 11 Taylor Fritz.

A chiudere il tabellone la zona di Rafael Nadal. Il vincitore di Australian Open e Roland Garros al primo turno trova l'argentino Cerundolo, per poi avere il vincente della sfida tra Querrey e Berankis. Terzo turno sulla carta per Nadal con l'italiano Lorenzo Sonego, testa di serie numero 27 impegnato però al primo turno contro Kudla.