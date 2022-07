Per chi ancora non conosce il servizio di archiviazione Amazon Photos è giunto il momento il provarlo. Agli utenti che scaricheranno l'app Amazon Photos, un bonus speciale da spendere nell'e-commerce. Ecco come funziona.

Amazon, il colosso del commercio elettronico fondato da Jeff Bezos, è senza dubbio il numero uno a livello mondiale tra le piattaforme dedicate alla vendita online con milioni di clienti sparsi in ogni angolo della terra che, con un semplice click, possono acquistare qualsiasi cosa. Dalla tecnologia ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento ai mobili d’arredo.

E, probabilmente, buona parte del successo di Amazon, è dovuto anche ad una buona intuizione: diversificare i servizi e ampliare le offerte. Uno di questi servizi, in realtà conosciuto da pochi, è il cloud di archiviazione di immagini e foto: Amazon Photos. Ed è proprio tramite Amazon Photos che sarà possibile usufruire di un bonus per effettuare acquisti sulla celebre piattaforma e-commerce.

Vediamo quindi di cosa si tratta, a chi spetta il bonus, come richiederlo e come riscattarlo.

Amazon Photos: come ottenere e riscattare il bonus

Prima ancora di entrare nel dettaglio, poche veloci parole su cosa è Amazon Photos. Come accennato poc’anzi si tratta di un servizio di archiviazione online, uno “spazio virtuale” nel quale possono essere conservati video e foto. Lo spazio messo a disposizione gratuitamente è di 5 GB – disponibile ovviamente per i clienti Amazon - e vi si può accedere da qualsiasi dispositivo, sia fisso che mobile.

Del resto Amazon ha da tempo puntato all’offerta di servizi aggiuntivi che spaziano dallo streaming di serie tv e film di Amazon Prime Video (con un ricco catalogo di proposte sempre aggiornato) alle consegne veloci di Prime.

Ma torniamo a noi, che cos’è il bonus Amazon Photos e come ottenerlo? La procedura è davvero molto semplice:

scaricare l’app Amazon Photos sul proprio dispositivo

accedere all’app con le stesse credenziali dell’account Amazon

procedere al caricamento di almeno un’immagine. Può trattarsi di una foto di un paesaggio, di una foto di famiglia…insomma di qualsiasi foto si desideri archiviare nel cloud digitale

Il semplice e veloce upload dell’immagine dà diritto al bonus Amazon pari a 10 euro in forma di credito da utilizzare per l’acquisto dei prodotti sulla piattaforma e-commerce. A seguito infatti del caricamento dell’immagine verrà inviata una mail di conferma di accreditamento, nel giro di massimo una settimana e sull’account sarà disponibile e visibile il relativo credito di 10 euro. Ma sarà davvero così? Sì, noi lo abbiamo provato!

Quali prodotti si possono acquistare col bonus?

Col bonus Amazon si può acquistare una vastissima gamma di prodotti ed eccezione dei contenuti digitali, buoni regalo, alcolici, mondo bimbo e libri venduti e spediti da Amazon (esclusi quindi gli articoli trattati e venduti da aziende terze attraverso l’e-commerce).

Infine, il minimale di spesa dell’ordine per usufruire del bonus Amazon Photos è di minimo 30 euro esclusi i costi di spedizione e altri costi accessori.

Chi può usufruire del bonus Amazon Photos e quali sono i termini

L’offerta relativa al bonus Amazon è valida solo per gli utenti Amazon Prime che caricheranno almeno una foto nel periodo dal 1° al 31° luglio 2022, ovviamente tramite l’app Amazon Photos. Rimangono esclusi i clienti che hanno già precedentemente utilizzato il servizio Amazon Photos e i clienti che stanno usufruendo del periodo di prova gratuito.

Insomma, Amazon ha abituati i suoi clienti a varie ed interessanti promozioni e iniziative quanto mai famose come gli Amazon Prime Day e anche in questo caso l’iniziativa è di sicuro interesse, non solo per quanto riguarda il bonus Amazon in sé ma anche per la possibilità di provare e testare il servizio di archiviazione e condivisione di di foto e video Amazon Photos.