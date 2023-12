Guanti, calze e "porta mouse": se hai sempre freddo, ecco 5 gadget riscaldanti per te

Le temperature basse ti causano secchezza alla pelle e fatichi a sopportare il freddo dell'inverno? Scopri i gadget riscaldanti per te o da regalare a chi ami: sono la soluzione perfetta anche per il Natale.

Natale si sta avvicinando e la corsa al regalo perfetto è già partita. In inverno sono in molti a soffrire il freddo e le temperature pungenti per molti sono un serio problema... Pertanto, un'idea davvero originale, oltre che utilissima, è regalare gadget riscaldanti: quali scegliere? Questa guida fa al caso tuo.

Sentire meno freddo ovunque ci si trovi a volte è un privilegio per pochi. Ma con alcuni semplici accorgimenti si possono trovare oggetti utili per combattere il freddo e godere di un po' di tepore nella stagione invernale.

I gadget riscaldanti sono perfetti per chi ha sempre freddo: ecco i regali da non perdere

I freddolosi non amano particolarmente l'inverno. Anzi, basta che le temperature siano leggermente sotto la media e già provano una grande nostalgia dell'estate. Giornate accorciate, tempo meno stabile, temperature attorno allo zero caratterizzano la stagione invernale. Inoltre, arrivano i malanni di stagione, come tosse, raffreddore, influenza e, in casi più gravi, anche bronchite. E non è tutto, perché le basse temperature provocano non pochi disagi alla cute. Mani e piedi sono sempre ghiacciati e la pelle secca diventa una costante.

Se sei tu una persona che ha sempre freddo o un tuo caro è noto per essere particolarmente freddoloso, ecco una lista di regali (o "auto-regali") che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire. Alcuni sono oggetti davvero originali, perfetti per un regalo di Natale last minute. In particolare, puoi optare per:

• una borsa di acqua calda elettrica . Disponibile anche a prezzi davvero economici, ha il vantaggio di non incorrere in spiacevoli perdite (a differenza della versione classica). Grazie al liquido che si trova all'interno, formato da una soluzione salina, è possibile scaldarsi anche nelle notti più fredde

• uno scaldamani elettrico . Si tratta di un oggetto ricaricabile e portatile. Puoi tenerlo sempre con te, lasciandolo comodamente in borsa o nello zaino, così da alleviare il fastidio del freddo ogni volta che ne hai bisogno e ovunque ti trovi

• abbigliamento termico , un must have per chi pratica sport all'aperto durante la stagione invernale, ma non solo. Maglie, canottiere, pantaloni termici consentono di mantenere la temperatura corporea senza provocare raffreddamenti che causerebbero malanni

• i guanti riscaldanti . Sono guanti che si riscaldano attraverso la presa USB ed esistono anche modelli touch screen. Sono ideali per chi deve usare lo smartphone con temperature gelide e perfetti per chi soffre di geloni in inverno. Se acquistati insieme a cappello, calzini e solette riscaldanti, sono un completo perfetto per chi patisce tanto il freddo

• un gilet elettrico riscaldabile . A volte trovare il giusto abbigliamento in inverno è una vera sfida. Pertanto, questo gilet consente di dare calore al corpo attraverso il suo sistema di tecnologia avanzata. È perfetto per chi vuole apparire chic anche in inverno senza coprirsi di strati di vestiti

• un termoforo . Una coperta riscaldante da mettere sul letto nei mesi più freddi che dona tepore e consente di affrontare la notte senza sentire freddo. Le bollette di luce e gas ormai alle stelle non consentono di tenere i riscaldamenti accesi troppo a lungo, ma con questa coperta risolvere il problema non è mai stato così semplice. Gli italiani devono fare i conti con il caro energia in autunno, ma la soluzione per restare al caldo è presto servita... Finalmente potrai dire addio a mani e piedi gelidi. La coperta è disponibile in diverse tipologie: a una piazza, una piazza e mezza, due piazze, cervicale, lombare e così via. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

• un tappetino per mouse. Si tratta del regalo perfetto per i più freddolosi amanti della tecnologia e anche per chi, trascorrendo ore fermo alla propria scrivania, nota di avere sempre una mano gelata. Quale? Quella che impugna il mouse, naturalmente. Risolvere il problema però, è un gioco da ragazzi: con l'apposito tappetino per mouse, di cui esistono un'infinità di versioni, ti basta posare sopra o infilare all'interno la tua mano, che piano piano si scalderà.

Freddo, i rischi sulla salute

Il freddo non è la causa diretta dei malanni di stagione, particolarmente diffusi in inverno, ma può causare un abbassamento delle difese immunitarie e, di conseguenza, possono aumentare le possibilità di prendere un raffreddore o l'influenza.

A causa del freddo, si tende a stare al chiuso, spesso in luoghi affollati in cui è più facile il contagio e la trasmissione dei batteri. Si trascorrono meno ore all'aria aperta, mentre l'esposizione ai raggi solari influisce positivamente sulle funzioni dell'organismo. E non è tutto, perché con l'abbassamento delle temperature si è più esposti agli sbalzi termici, si tende a bere di meno e optare per una dieta meno equilibrata. Tutti questi fattori, insieme, rischiano di indebolire il sistema immunitario, rendendo l'organismo più fragile.