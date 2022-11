L’ultimo prodotto di Philip Morris International punta a rivoluzionare le abitudini dei fumatori. La nuova Iqos Iluma sarà la prima sigaretta a induzione che non prevede combustione, ma riscalda il tabacco per induzione.

L’azienda leader nel settore ha sviluppato il prodotto partendo dai feedback dei consumatori. Sono tra questi sempre più numerosi i fumatori che hanno abbandonato la sigaretta tradizionale per tentare di ridurre (o anche abbandonare definitivamente) il consumo di tabacco.

Iqos Iluma: la sigaretta del futuro

È proprio in Italia, a Bologna, il primo stabilimento per la produzione di tabacchi da inalazione senza combustione: Philip Morris Manufacturing & Technology. L’azienda si propone di trasformare il settore e, avvalendosi di infrastrutture e ricerca scientifica, creare i migliori dispositivi alternativi alla classica sigaretta, i cui danni per la salute sono ormai ampiamente riconosciuti. Sono già 2,5 milioni i fumatori italiani che preferiscono un dispositivo alternativo alla sigaretta.

Il Presidente e Amministratore Delegato Marco Hannappel ha sottolineato la centralità dell’Italia quale sede di

una filiera integrata che parte dalla coltivazione del tabacco, si sviluppa attraverso l’eccellenza industriale italiana e arriva ai servizi digitali più innovativi per il consumatore, dando lavoro a 38 mila persone e collaborando con 7500 aziende.

L’ultimo prodotto è Iqos Iluma, per chi non vuole rinunciare all’aroma del tabacco, con una sigaretta che sia meno nociva possibile per la salute.

Caratteristiche e prezzo dell’ultimo modello Iqos senza combustione

La tecnologia impiegata nell'ultimo modello Iqos è stata sviluppata sempre dalla Philip Morris e la novità riguarda la lamina. Nella nuova Iqos Iluma infatti la lamina non è presente e la sigaretta ad induzione si avvale dello Smartcore Induction System. Il sistema, ad induzione appunto, riscalda gli appositi stick di tabacco (chiamati Terea) senza combustione. Ciò garantisce un effetto di "continuità" nel riscaldamento del tabacco ed un'omogenea distribuzione del calore. Si evitano così residui di cenere e cattivi odori, fastidiosi difetti presenti invece nei precedenti dispositivi.

Iqos Iluma sarà disponibile dal 13 dicembre 2022 in due modelli: Iqos Iluma e Iqos Iluma Prime, ad un prezzo rispettivamente di 89€ e 129€.

La prima sigaretta a induzione manterrà il design delle precedenti versioni di Iqos, in diverse varianti di colore:

Moss Green

Pebble Beige

Pebble Grey

Azure Blue

Sunset Red

La versione Prime sarà disponibile invece in: