Cos'è il Karma di Reddit e come funziona: un solo punteggio per valutare l'utente

Sul popolarissimo sito di social news Reddit, il più usato del mondo, esiste un sistema peculiare che consente di capire se un utente è "buono" o "tossico": il Karma, ecco come funziona.

Sempre più utenti si uniscono a Reddit, il più grosso sito web di social news, condivisione e interazione al mondo. Come gestire in modo efficace, da parte della piattaforma, questa enorme mole di contenuti generati dagli utenti? Scopriamo cos'è il Karma di Reddit, un sistema unico utilizzato per capire se un utente è buono o meno buono per gli altri componenti della community.

Che cos'è il Karma in Reddit?

Per chi non lo sapesse il sito Reddit è, in termini pratici, un enorme agglomerato di sotto-siti simili ai vecchi forum. Ognuno di questi, chiamati "subreddit", riunisce e fa parlare di un solo argomento alla volta.

In base alla guida su come si usa Reddit, capiamo che tutti i subreddit fanno capo allo stesso macro-sito Reddit, quindi si navigano con un solo profilo del sito principale. Significa che un solo utente può stare su diversi subreddit allo stesso tempo e partecipare a numerose discussioni.

Questo fa sì che gli utenti interagiscano con migliaia di discussioni e soprattutto con migliaia di altri utenti. Come regolare tutto ciò su un sito che protegge le identità con l'anonimato? Certo, ci sono parecchi moderatori, ma da soli non basterebbero mai.

Reddit ha elaborato il sistema del Karma. Si tratta di un punteggio unico, un semplice numero che riepiloga tutte le attività fatte da quell'utente sul sito. In base a come la persona si comporta quando posta o commenta, gli altri la valuteranno e il suo Karma salirà o scenderà.

Osservando il punteggio Karma si può facilmente capire di che tipo di persona si tratta: partecipativa, gentile, disponibile, educata e d'aiuto agli altri, o tossica, aggressiva, maleducata e per niente d'aiuto (a volte anche un troll).

Come funziona il Karma di Reddit?

Il Karma funziona in modo davvero semplice. Ogni volta che l'utente scrive su Reddit (che sia un post di qualsiasi genere o un semplice commento), il suo contenuto può essere valutato da tutti gli altri.

A ogni singolo contenuto può essere assegnata, dagli altri utenti, una freccia in alto (upvote) o una freccia in basso (downvote), a seconda che lo ritengano utile, cortese e interessante, o inutile, maleducato e superficiale.

Ogni upvote dà +1 e ogni downvote dà -1 al Karma dell'utente. La somma approssimativa (non precisa al 100%) dei voti ricevuti durante la permanenza su Reddit forma il punteggio Karma complessivo di quell'utente, da cui capire che tipo di contributore è per la comunità di Reddit.

Sia i Karma dei contenuti sia quelli degli utenti possono essere anche di numero negativo. In aggiunta, il Karma può premiare o penalizzare i contenuti:

• per i commenti : con un Karma alto si viene visualizzati più in cima nell'elenco delle risposte; con un Karma basso il commento viene nascosto e si può leggere solo cliccando un apposito pulsante, e in alcuni casi può venire eliminato

• per i post: con un Karma alto si finisce tra i primi post del subreddit di appartenenza, o nelle homepage degli utenti potenzialmente interessati, e nei casi più estremamente alti, nella homepage di tutto Reddit. Con un Karma basso, invece, il post verrà visualizzato molto poco, e in alcuni casi può venire eliminato

Il voto è completamente soggettivo e non è raro vedersi calare il Karma senza capirne il perché. Ogni utente valuta a suo modo se un contenuto è da upvote o da downvote, anche a seconda delle logiche e regole di quel subreddit.

Come guadagnare punti Karma su Reddit?

Alcuni si chiedono se esista un buon metodo per guadagnare Karma su Reddit. Di base è importante sapere che il Karma, nella maggior parte dei casi, non ha una reale utilità, quindi non serve a molto cercare forzatamente di alzarlo.

In ogni caso l'unico modo per guadagnare davvero punti Karma su Reddit è essere un buon utente e contributore. Come dice il sito stesso, "lascia che il tuo Karma sia semplicemente un riflesso della tua attività".

Si guadagnerà Karma postando contenuti interessanti (dalle discussioni costruttive ai meme alle ultime notizie), aiutando gli altri utenti quando postano domande o dubbi o rivelandosi persone gentili, piacevoli e simpatiche. Null'altro.

Per ultimo, Reddit incoraggia la produzione di nuovi contenuti: ogni nuovo post o commento che inserite partirà sempre con 1 upvote automatico (pre-inserito da parte di voi stessi) e poi aumenterà le possibilità di riceverne dagli altri.