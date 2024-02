Come si usa Reddit: cos'è e come funziona la "prima pagina dell'internet"

Si tratta di uno dei siti web più popolati al mondo, ma molti non ne conoscono bene il funzionamento: vi spieghiamo come si usa Reddit, oltre a tutto quello che è possibile farci (ed è davvero tantissimo).

In un mondo tecnologico invaso dai social media, c'è ancora un sito web che porta avanti un sistema molto diverso. Si tratta di Reddit, che si definisce "la prima pagina dell'internet": sai come si usa? Seppur così popoloso, è ancora sconosciuto a molti: scopriamo quindi quali sono i suoi funzionamenti.

Cos'è Reddit: lontano dai social, vicino ai forum

Nonostante l'enorme numero di utenti, Reddit non è un social media come Facebook o Instagram. Il suo approccio è radicalmente differente.

A voler essere precisi, Reddit è un sito web di social news, ossia un sito in cui è possibile condividere in molti modi notizie, opinioni, immagini, link e altro, per poi interagire con altri utenti.

In senso più pratico, utilizza un approccio molto simile ai forum, tanto amati dagli utenti del web negli anni 2000. In particolare, il sito principale di Reddit è un gigantesco contenitore che include tantissimi sotto-siti, i quali funzionano ognuno come un piccolo forum.

Ogni sotto-sito, chiamato subreddit, si concentra su un solo argomento alla volta, e al suo interno si potrà parlare solo di quell'argomento. La grande unicità di Reddit è che esiste un subreddit per praticamente qualsiasi cosa, anche i temi più di nicchia che si possano pensare.

Così c'è sempre uno spazio dove condividere i propri interessi: per questo si fa chiamare "la prima pagina dell'internet". Qualcuno ne avrà sentito parlare nel caso finanziario Reddit - Gamestop di qualche anno fa, ma è principalmente un luogo di condivisione sociale.

Come si usa Reddit

L'utilizzo di Reddit può sembrare complesso a chi è abituato alla "piattezza" di un social, ma basta poco ad approcciarsi al meglio.

Per usare Reddit bisogna registrarsi al sito principale: una sola registrazione consentirà di accedere a qualunque subreddit interno. Per registrarsi occorre un indirizzo email, poi si sceglieranno un'immagine del profilo e un nickname - ed è proprio qui la grossa differenza coi social media.

Su Reddit non è necessario usare il proprio vero nome: il profilo esiste attraverso il nome utente e l'immagine, proprio come accadeva sui forum tanto diffusi una quindicina d'anni fa. La scelta di associarsi a un'identità reale è completamente facoltativa (e a volte sconsigliata).

Durante la registrazione Reddit chiederà di indicare i propri interessi, ma il fine non è la profilazione o la pubblicità. In base a essi, l'utente inizierà a vedere contenuti allineati a ciò che gli piace, scoprendo diversi subreddit.

Gli utenti possono così interagire nelle discussioni in due modi:

• navigando personalmente nel subreddit desiderato

• iscrivendosi ai subreddit preferiti e poi visualizzando la propria home page principale di Reddit. Questa raccoglie le discussioni principali dai subreddit a cui si è iscritti più alcune discussioni consigliate di subreddit che corrispondono ai propri interessi

Il sito è perfettamente navigabile sia da browser su computer sia da mobile, con l'app ufficiale di Reddit, dove le modalità di navigazione sono identiche.

Il funzionamento: cosa si può fare su Reddit

Una volta capito il sistema di sito principale e sotto-siti, noterete che il funzionamento dei subreddit è estremamente simile a quello dei forum.

All'interno di ogni subreddit si possono aprire thread usando il pulsante "Crea un post". Un thread è una discussione, come il "topic" dei forum: si può iniziare una conversazione sui propri argomenti preferiti, porre una domanda per ricevere aiuto o soddisfare le curiosità, inserire un link per condividere notizie, intavolare un sondaggio per scoprirne le risposte, e altro.

A questo punto gli utenti che navigano su Reddit inizieranno a vedere il post e potranno interagirvi, commentando o assegnandovi una valutazione. Reddit si basa quasi totalmente sulla spinta degli utenti, quindi esiste finché la sua utenza continua a postare, raccontare, condividere e interagire.

Nonostante ciò, non è un'anarchia: ci sono tantissimi moderatori per ogni subreddit (come sui forum) e molte regole da rispettare sia nell'inserimento dei post sia nel modo di rispondere. Alcune regole sono fisse per tutto il sito Reddit, altre sono specifiche di ogni subreddit a seconda di quanto richiesto dall'argomento. Queste ultime si possono vedere di lato al subreddit.

A cosa serve il karma su Reddit

C'è un'ultima caratteristica peculiare di Reddit, utilizzata in tutto il sito, non importa in quale subreddit ci si trovi: ecco cos'è il Karma.

Ogni volta che un utente mette un post o una risposta, il suo contenuto può essere votato con una freccia in alto o in basso. La somma di tutte le frecce positive e negative che ha ricevuto nella sua intera permanenza su Reddit forma il suo punteggio finale di Karma.

Il Karma è quindi il "punteggio dell'utente" che lo valuta in modo molto sintetico, con un solo numero. Dando un'occhiata al punteggio, si può capire se un utente è partecipativo, educato e d'aiuto agli altri, oppure se è rude, antipatico e tossico per la community.

Se un post ha un karma alto, significa che piace ed è utile, quindi può finire in cima al subreddit e nelle homepage degli utenti. Se ha un karma basso, può essere rimosso o nascosto. I commenti con karma basso si possono vedere soltanto cliccando su una freccia e in alcuni subreddit serve un certo punteggio karma per postare (quindi va raccolto prima interagendo coi commenti).