Cuffie, smartphone e non solo: questi sono i 10 migliori gadget tecnologici del 2024

Cos'hanno in serbo per noi i colossi tech nei prossimi dodici mesi? Le innovazioni del 2024 sono pronte a stupirci, divertirci e appassionarci: ecco la top 10 dei migliori gadget tecnologici.

Se il 2023 è stato l’anno delle intelligenze artificiali, il 2024 è pronto a rilanciare con un nuovo calendario tech più che entusiasmante. Tra visori per la realtà aumentata, smartphone che sembrano usciti dalle saghe di fantascienza della nostra infanzia e dispositivi indossabili sempre più intelligenti, non ci resta che mettere mano al portafoglio e proiettarci verso il futuro della tecnologia. Tra le novità, tuttavia, solo alcune meritano un posto nella top 10 dei gadget più attesi del 2024: vediamo quali sono i migliori!

I gadget tecnologici più attesi del 2024

Quest'anno, aziende leader nel settore tech e newcomers sono pronte a sorprendere il mercato con i loro ultimi capolavori. Da smartphone che ridefiniscono i limiti della fotografia mobile a visori che promettono di catapultarci in mondi virtuali inediti, il 2024 è carico di attese e aspettative.

1 - Samsung Galaxy S24

Il Samsung Galaxy S24 è l'ultimo top di gamma della famiglia Galaxy, una serie di dispositivi ben noti per il loro design elegante e compatto.

Con un display di 6,2 pollici, questo smartphone promette prestazioni eccezionali grazie a una combinazione hardware e software mai vista prima, soprattutto nel comparto foto, che presenta una fotocamera principale da ben 200 megapixel.

Data di uscita: 18 gennaio 2024

2 - Apple Vision Pro

Il visore Apple Vision Pro segna l'ingresso di Apple nel mondo della realtà aumentata e virtuale. Questo dispositivo indossabile promette di offrire un'esperienza immersiva senza precedenti, con innovazioni sia nel design sia nella funzionalità.

Data di uscita: inizio febbraio 2024.

3 - Smartphone arrotolabile Vivo

Questo smartphone rivoluzionario targato Vivo ha una caratteristica distintiva eccezionale: si arrotola su sé stesso. Si tratta di una tecnologia che offre nuove prospettive di utilizzo e portabilità, unendo la convenienza di un telefono compatto con la grandezza di uno schermo più ampio quando necessario.

Data di uscita: primavera 2024.

4 - Samsung Galaxy Ring

Il Samsung Galaxy Ring è un anello smart che offre funzionalità tipiche dei dispositivi indossabili. Permette di monitorare la salute, effettuare pagamenti e ricevere notifiche, il tutto da un elegante accessorio al dito.

Data di uscita: primavera 2024.

5 - Visore Meta Quest

Il nuovo visore Meta Quest è progettato per rendere l'esperienza della realtà virtuale ancora più accessibile anche a chi non dispone di un grosso budget. Le prestazioni saranno simili a quelle dei modelli precedenti, ma a un prezzo più abbordabile.

Data di uscita: marzo 2024.

6 - Airpods 4

In arrivo anche una nuova versione all'avanguardia delle Airpods, le più attese dagli appassionati di tecnologie audio-video. Vantano l'innovativa tecnologia ultrawideband già presente nelle AirTags, per un collegamento wireless e un'esperienza di ascolto davvero in alta definizione.

Data di uscita: primo trimestre 2024.

7 - Google Nest Locator Tag

Google Nest Locator Tag, il nuovo tracker di Google, è un dispositivo di localizzazione progettato per integrarsi perfettamente nell'ecosistema Android. È la risposta al popolare AirTag di Apple, con l'obiettivo di offrire una localizzazione precisa dei tuoi oggetti personali. Purtroppo non esistono ancora immagini di lancio.

Data di uscita: maggio 2024.

8 - Nintendo Switch 2

Il 2024 segna l'avvento della nuova generazione della ormai celeberrima console portatile Nintendo Switch. Si attendono miglioramenti nel display e supporto al ray tracing, per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Data di uscita: settembre 2024.

9 - iPhone 16

È l’appuntamento più atteso dell’anno per gli Apple-maniaci: l’iPhone 16 è pronto ancora una volta a ridefinire gli standard della telefonia mobile. Dopo il grande successo di iPhone 15, quali assi nella manica sarà capace di sfoderare l’azienda di Cupertino?

Data di uscita: settembre 2024.

10 - Apple Watch X

Si tratta ancora di semplici speculazioni, ma in molti ipotizzano che, in occasione del decennale, Apple potrebbe lanciare l'Apple Watch X, un modello speciale con un design innovativo e funzionalità avanzate, da abbinare naturalmente al vostro nuovo iPhone 16 fiammante!

Data di uscita: settembre 2024.