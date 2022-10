Era nell'aria da tempo ed ora è ufficiale: condividere l'abbonamento Netflix non sarà più possibile se non pagando un costo extra. Ecco tutti i dettagli.

Non c’erano più molti dubbi sul fatto che Netflix avrebbe bloccato la possibilità di condividere l’abbonamento. La domanda non era infatti “se” ma “quando”. Quel “quando” è arrivato però prima del previsto.

Addio abbonamento Netflix condiviso, dove e da quando

La società stava testando da diversi mesi nuove funzionalità che potessero impedire la condivisione del profilo tra differenti nuclei familiari, amici e parenti.

Notizia freschissima quella poi dell’introduzione della nuova funzionalità “Trasferisci Profilo” che faceva presagire esattamente quanto confermato ufficialmente nel corso delle ultime ore: il blocco della condivisione dell’abbonamento.

La notizia ufficiale è stata data nel corso dell’ultima conference call che si è tenuta la scorsa notte e gli account condivisi verranno globalmente bloccati a partire dal 2023.

Manca però ancora una data precisa, si è parlato infatti di un generico inizio dell’anno venturo. Non si ancora nemmeno se il blocco coinvolgerà contemporaneamente tutti i paesi oppure se sarà graduale.

Quanto costerà condividere l’abbonamento Netflix

Sempre nel corso della conference call, la società ha spiegato cosa succederà. In realtà si potrà continuare a condividere l’abbonamento ma ciò comporterà un costo extra a carico del titolare dell’account principale.

Per il momento si parla di un costo pari a 3 dollari per ogni utente in più che utilizzerà il servizio e che si troverà al di fuori del nucleo familiare.

Il blocco dell'abbonamento condiviso potrebbe poi forse portare gli utenti a sottoscrivere il recentissimo abbonamento Neflix Base con pubblicità, appena annunciato.