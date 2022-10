Altra novità in casa Netflix: dopo mesi di test è stata ufficializzata l’introduzione della nuova funzionalità “Trasferisci Profilo”. Ma il dubbio è fortissimo: trasferisci profilo è solo il primo passo per bloccare la condivisione dell'abbonamento Netflix. Ecco perché.

Altra novità in casa Netflix. Dopo mesi di test è stata ufficializzata l’introduzione della nuova funzionalità “Trasferisci Profilo”.

Presentata come un ulteriore vantaggio per i milioni di utenti che abitano la celebre piattaforma di streaming, la nuova funzionalità ci avvicina però sempre di più al blocco della condivisione del profilo del quale si parla da diverso tempo e che è già in fase di test in alcuni paesi come Argentina, Honduras, Repubblica Domenicana e altri.

Ecco di cosa si tratta.

Netflix, ecco come funziona la nuova feature Trasferisci Profilo

La nuova feature, che debutterà in tutto il mondo questa settimana, consentirà il trasferimento di tutti i dati utente da un profilo all’altro.

Il trasferimento del profilo ad un nuovo account consentirà infatti ad ogni utente di portare con sé tutte le informazioni contenute e rimaste in memoria come la cronologia delle visualizzazioni ed i tanto apprezzati suggerimenti personalizzati ottenuti grazie agli algoritmi impiegati da Netflix, nonché giochi salvati e impostazioni.

La novità è stata accompagnata da una dichiarazione di Netflix nella quale la società sottolinea l’importanza di garantire un continuum nella “storia di visione” dei contenuti e come funzionalità necessaria per quanti abbandonano il nucleo familiare – e quindi l’abbonamento – per i più svariati motivi.

In un post apparso sul blog ufficiale di Netflix, il Product Manager di Big N Timi Kosztin, scrive:

Le persone si muovono. Le famiglie crescono. Le relazioni finiscono. Ma durante questi cambiamenti di vita, la tua esperienza con Netflix dovrebbe rimanere la stessa

Presentata dalla società come la soluzione ideale per chi, a vario titolo, lascia il nucleo familliare, la nuova funzionalità sembra però celare qualcos'altro, ossia la preparazione del terreno per arrivare ad impedire la condivisione della password tra utenti che non appartengono allo stesso nucleo familiare.

La disponibilità della nuova funzionalità verrà notificata anche in Italia tramite e-mail. A seguito della ricezione della mail, basterà cliccare sull'apposito tasto - Trasferisci Profilo appunto - presente nel menù a tendina delle impostazioni. A quel punto è poi sufficiente seguire le indicazioni.

E, mentre il prossimo 3 novembre arriverà il nuovo abbonamento Netflix con pubblicità, sono ormai moltissime le voci a concordare su un fatto: la nuova funzionalità di trasferimento profilo punta verso una ben precisa direzione: il blocco della condivisione dell’abbonamento.

L’addio all’abbonamento Netflix condiviso è sempre più vicino

È nell’aria da diverso tempo e, come anticipato precedentemente, la società sta testando in diverse zone del mondo funzionalità tali da impedire la condivisione della password Netflix.

Del resto i numeri parlano molto chiaro: sono circa 100 milioni le famiglie che condividono il proprio account con persone estranee al nucleo familiare stesso, trasgredendo così le “regole” di utilizzo del servizio di streaming più famoso al mondo. E, prendendo in considerazione solo l’Italia, secondo una recentissima ricerca, circa il 65% degli utenti italiani condivide la propria password Netflix.

Se è quindi innegabile il fatto che la funzionalità sia effettivamente utile per quanti lasciano il nucleo familiare e aprono un nuovo profilo, è pur vero che tale feature sarà importantissima quando – e non se – Netflix concluderà i suoi test relativi alle “Abitazioni”.

Di che si tratta? Di una sorta di “geolocalizzazione” dei profili attivi di un solo account. Quando sarà attivo consentirà di vedere se un dato profilo dell’account si trova effettivamente nell’abitazione nella quale "risiede" l’account principale collegato. Dopo di che pare verrà attivato, sulla base di questo "tracciamento", un servizio di pagamento extra per quanti condividono il proprio abbonamento Netflix.

Nei paesi in cui la funzione “Abitazioni” è in fase di test, la creazione di un nuovo account causa la perdita di tutti i dati relativi agli account precedentemente condivisi. Come si risolve questo inghippo?

Esattamente con la nuova funzionalità di Trasferimento del Profilo.

Insomma, gli indizi ci sono tutti.